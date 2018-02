E' inciampata nel camino, acceso per ripararsi dal freddo, dopo aver avuto un malore, forse un infarto, e vi è morta carbonizzata. E' successo questa mattina, domenica 18 febbraio, in una frazione di Villa Stanghieri a Teramo, dove un'anziana di 91 anni, Angiolina Marcozzi, è deceduta per le ustioni riportate mentre era a casa. Ad accorgersi di quanto era accaduto è stato il figlio della donna, che si trovava al piano superiore e che ha chiesto aiuto al 118 ma era troppo tardi: per Angiolina non c'era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Teramo che hanno informato il pm di turno. Dopo l'ispezione cadaverica, che ha stabilito quali cause del decesso l'attacco cardiocircolatorio e le ustioni, è stato concesso il nulla osta alla restituzione della salma alla famiglia.