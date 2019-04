Mistero in un albergo a Muralto, comune svizzero del Canton Ticino, nel distretto di Locarno. Stamane, nel bagno di una camera, è stato trovato il corpo senza vita di una donna. A riportare la notizia sono i quotidiani svizzeri secondo cui poco prima delle 7 del mattino la Centrale comune d'allarme è stata allertata in seguito al rinvenimento del cadavere. Il corpo, a riferirlo è stata la Polizia cantonale, si trovava appunto nel bagno di una stanza dell’albergo “La Palma” in viale Verbano a Muralto. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Successivamente sono intervenuti nell'albergo anche gli agenti della Polizia cantonale e in supporto anche quelli della Polizia della città di Muralto. Riguardo l’identità della vittima ufficialmente non si sa ancora nulla, ma stando alle voci raccolte sul posto si tratterebbe di una giovane donna svizzero-tedesca.

In corso indagini per stabilire le cause del decesso ed eventuali responsabilità – Secondo le prime informazioni raccolte da Rescue Media, ci sarebbe stato un litigio fra una coppia che si trovava in quella camera d’albergo teatro del tragico ritrovamento. Alcuni quotidiani parlano di una coppia di turisti – lui sulla trentina e lei più giovane – che da qualche giorno alloggiava nell’hotel a Muralto. Secondo alcune fonti, stamane gli ospiti di una camera vicina li avrebbero sentiti discutere. Come riferito dal Corriere del Ticino, non vi sarebbero evidenti segni di colluttazione sul corpo della vittima ma al momento non si sa nulla su come sia morta la donna. Sul caso sono attualmente in corso accertamenti per stabilire le modalità ed eventuali responsabilità. Per ora non c’è stato alcun fermo. Il direttore dell'albergo del Canton Ticino, contattato da Tio/20 Minuti, non ha voluto dire nulla.