Una bambina di otto anni che si chiama Saga Vanecek il 15 luglio scorso stava nuotando con la sua famiglia nel lago Vidosten, nel sud della Svezia, quando a un certo punto è inciampata in un oggetto. Quello che apparentemente poteva sembrare solo un pezzo di ferro era in realtà una spada antichissima. Saga ha trovato quel prezioso reperto in circa mezzo metro d’acqua e subito si è precipitata dal papà. “Ho sentito che c’era qualcosa nell’acqua e l’ho sollevata, poi ho notato un manico e sono andata a dire a mio padre che sembrava una spada”, ha raccontato la bambina ai media ricordando il momento della scoperta. La famiglia, entusiasta, nei giorni scorsi ha condiviso su Facebook le foto della spada con Saga, subito definita simpaticamente “la nuova Regina di Svezia” dagli amici. “Papà, ho trovato una spada!”, così la bambina – si legge su Facebook – ha esclamato uscendo dall’acqua quel giorno.

La spada ha circa 1500 anni – Il prezioso ritrovamento risale allo scorso luglio ma solo questa settimana il Jonkopings Lans Museum è intervenuto sulla vicenda parlando di una scoperta “spettacolare”. “Risale all’età del ferro, ha circa 1500 anni, è una spada pre-vichinga”, così gli esperti hanno descritto la spada di Saga. Non si sa ancora come o perché l’arma sia finita nel lago e per questo il museo di Jonkoping e altre organizzazioni indagheranno sulla questione. Il ritrovamento nel lago dell’antica spada ha suscitato un enorme interesse da parte di archeologi e storici. La spada è lunga circa 85 centesimi e intorno c'è anche legno e metallo. “Un paio di settimane fa abbiamo cominciato altre ricerche e abbiamo trovato un altro oggetto antichissimo, una spilla dello stesso periodo della spada. Da quello che sappiamo potrebbe trattarsi di un luogo destinato a un sacrificio, o una tomba. Ma al momento non abbiamo altre notizie”, hanno aggiunto dal Jonkopings Lans Museum.