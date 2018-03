Stanca della solita routine matrimoniale, aveva deciso di diventare una star del soft porn sul web. Il tutto, ovviamente, all'insaputa di suo marito. Così il 44enne William ‘Jeff‘ West, quando ha scoperto la "doppia vita" di sua moglie Kat West, ha perso il controllo e l'ha uccisa brutalmente all'interno della loro abitazione, approfittando dell'assenza della loro figlia di 12 anni. Dopo una violenta colluttazione, l'uomo ha colpito Kat mortalmente al capo, servendosi di una bottiglia di liquore. Tutto è accaduto a Calera, una piccola cittadina dell'Alabama, Stati Uniti: dopo mesi di indagini, le autorità locali sono riuscite a raccogliere sufficienti prove per arrestare William ‘Jeff‘ West per l'omicidio di sua moglie Kat, avvenuto il 12 gennaio scorso.

"Sappiamo esattamente cosa è successo quella notte e abbiamo le prove per dimostrare che William ‘Jeff‘ West è l'assassino di Kat West. E' stato il nostro principale sospettato dall'inizio, ma per ora non possiamo rilasciare ulteriori dettagli su questo omicidio", ha commentato il capo della Polizia di Calera, Sean Lemley al quotidiano online Al.com.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, oltre a pubblicare foto succinte su Instagram (all'interno di un account del quale il marito non era a conoscenza), la donna aveva avviato anche un sito hot per adulti, sul quale si esibiva in video hard a pagamento e aveva adottato il nickname "Kitty Kat West".

Il corpo della donna è stato ritrovato all'esterno della sua abitazione da una vicina di casa che stava andando a lavorare: indossava solamente un reggiseno e, accanto al cadavere, c'era l'arma del delitto, la bottiglia vuota di liquore.

"Appena ho visto il cadavere non sapevo cosa fare: ero spaventata e ho iniziato a piangere – ha commentato la vicina di casa a Al.com -. Sono ancora sconvolta. Suo marito era molto strano. Quando ho lanciato l'allarme, lui è uscito di casa. Dopo essersi reso conto che quello era il cadavere di sua moglie, si è acceso una sigaretta ed è rientrato nella sua abitazione. Non ha pianto, non ha mostrato emozioni".

Circa otto ore prima dell'omicidio, Kat West e suo marito sono stati registrati da una telecamera di videosorveglianza installata all'interno di un negozio di liquori: in quell'occasione la coppia acquistò proprio una bottiglia di liquore, la stessa utilizzata per uccidere la donna.

Nel filmato i due sembrano felici, sorridenti, sereni.