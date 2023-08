Palla al centro in Serie A: chi sarà in testa alla quarta giornata? Un nuovo anno, nuovi giocatori e nuove squadre all’orizzonte che si contenderanno lo Scudetto. Lasciato il Napoli nella sua forma più smagliante prima dell’estate, a chi arrideranno le prime vittorie? Un contest nato per scompigliare un po’ le carte ci riporta all’anima del calcio: non si può mai dire chi possa essere in testa nelle prime giornate. E voi cosa ne pensate?

A cura di Ciaopeople Studios

Pronti per il nuovo campionato di Serie A? “Siamo nati pronti”, potrebbero rispondere in coro i tifosi di qualsiasi curva. Stare senza il calcio quasi tutta l’estate mette davvero a dura prova gli appassionati dello “sport più bello del mondo”.

Un calciomercato esplosivo

Per fortuna il calciomercato, sostituendosi al calcio giocato, riesce a sfornare notizie interessanti che mantengono costantemente accesi i riflettori sulla Serie A e sul calcio continentale. Quest’anno, tuttavia, moltissime trattative hanno interessato un’area geografica inedita per questo sport, nientemeno che l’Arabia Saudita. Ma il calciomercato è fatto così: spostata una pedina, ecco che a cascata si generano movimenti in entrata e uscita un po’

ovunque. In Italia sono partiti e arrivati tanti campioni e aspiranti tali. Cosa riuscirà a fare, ad esempio, Samuel Chukwueze al Milan, la squadra che ha dominato (almeno nel numero di acquisti) questo calciomercato in Italia? Esploderà definitivamente Retegui al Genoa? Frattesi si confermerà all’Inter? Kamada farà dimenticare Milinkovic Savic alla Lazio? Arthur si riscatterà in viola dall’opaca parentesi bianconera? Tutte domande a cui risponderà il campo, come sempre.

Ecco finalmente i primi calci al pallone: chi vincerà?

Ed è proprio il calcio vero a essere, alla fine, sempre il più atteso: solo il campo potrà mostrarci se le big sono ancora in forma. Ma quali sono i pronostici? Per sbilanciarsi bisogna studiare parecchio. Ma a volte non basta. Chi non ricorda l’annata 2015-16 (come il buon vino ogni campionato non invecchia mai, ma si arricchisce di note e retrogusti) quando la Juventus inanellò una serie di insuccessi tanto da ritrovarsi a -11 dalla vetta, per poi scalare la classifica e portarsi a casa uno Scudetto eliminando dalla corsa Milan, Roma, Inter e Fiorentina e alla fine anche il Napoli con il suo scatenatissimo Higuain (36 gol in 35 partite di campionato)? Sudori freddi per i tifosi che, forse, nemmeno ci speravano più: mai vista una rimonta del genere. Per non parlare dell’Inter di Roberto Mancini: correva l’anno 2006/2007 e i nerazzurri conquistarono lo Scudetto con un assolo di 17 vittorie consecutive.

Un contest per vincere e per dimostrare quanto ne sappiamo!

Planetwin365.news, portale di intrattenimento e informazione sportiva, ha lanciato un contest per tutti i maggiorenni amanti del calcio. Dal 17 Agosto al 3 Settembre, semplicemente accedendo alla landing page de “Il pronosticone”, si può lanciare il proprio pronostico rispondendo alla seguente domanda: quale delle 20 squadre di Serie A sarà in testa al termine della 4a giornata di campionato? Molto facile come domanda, difficile come previsione. Basta compilare il form con i dati personali per partecipare. I cinque vincitori estratti a sorte vinceranno una sacca sport brandizzata Planetwin365.news mentre tutti parteciperanno all'estrazione finale del Luglio 2024 che mette in palio un Apple Watch. Scatenatevi con i pronostici!