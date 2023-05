Come celebrare il calcio di una volta? Con una notte ricca di stelle Quelli che… il calcio era quello allo stadio, ma anche quelli che… meglio lo streaming TV, non possono perdersi la possibilità di incontrare gli idoli delle proprie squadre, da Del Piero a Milito passando per Di Natale il 24 giugno a Ferrara in occasione del raduno di Operazione Nostalgia. Un modo per vivere un’esperienza esclusiva è quello di partecipare a un contest speciale dove poter vincere premi unici tra i quali due posti per lo Skybox e il Walkabout del raduno.

A cura di Ciaopeople Studios

Tutti i tifosi concordano su una cosa: il calcio è sempre uno spettacolo impareggiabile. La propria squadra può anche vivere un periodo no, ma la bellezza di una partita autentica, di come nel “qui e ora” si decreta un vincitore e un vinto, è un’attrazione che pochi altri sport regalano. Ogni partita ha la sua storia. Poi ce ne sono alcune che hanno letteralmente “fatto la storia”, come quella con più gol segnati tra Australia e Samoa Americane finita 31 a 0 per le qualificazioni ai Mondiali avvenuta l’11 aprile 2001, quella con più tifosi di sempre avvenuta al Maracanà nel 1950 dove Brasile e Uruguay lottavano per la Coppa Rimet, ciò che ora chiamiamo “Mondiali”. In Italia le partite del cuore sono state tante ma è impossibile non ricordare quella al San Paolo di Napoli tra l’Italia e la Germania dell’Est per la qualificazione ai Mondiali con circa 90mila tifosi presenti e testimoni di una vittoria assoluta con tre gol formati da Mazzola, Domenghini e Riva, e le leggendarie Italia-Germania-Quattro-A-Tre disputata in Messico nel 1970, Italia e Brasile dei Mondiali del 1982 nella quale rifilammo tre gol (a due) a un gigante del calcio prima di aggiudicarci il titolo schiantando in finale la Germania all’urlo di Tardelli. Una delle tante stelle del calcio che ancora brillano nell’Olimpo di questo sport che ogni anno ne aggiunge di nuove, talora anche più splendenti.

Un contest dedicato ai football lover

Chi ama il calcio, ama anche la sua storia e tutte le sue stelle. Sarebbe assurdo il contrario. Proprio per i football lover, Planetwin365.news, portale di intrattenimento e informazione sportiva di Planet Entertainment – SKS365 Group, ha lanciato il 22 aprile 2023 “Planet&Win”, un contest speciale che si concluderà solo il 22 maggio. Per partecipare al contest basta seguire la pagina Instagram @planetwin365.news, commentare il post con l’hashtag #VinciPlanet e taggare due amici per avere la possibilità di vincere in maniera istantanea una varietà di premi interessantissimi offerti dai partner di Planetwin365.news, tra cui spiccano la maglia ufficiale della SS Lazio autografata e una maglia della collezione storica di Operazione Nostalgia.

Tra i premi anche la possibilità di vincere due posti per lo Skybox e il Walkabout del raduno di Operazione Nostalgia, di cui Planetwin365.news è main sponsor, che si terrà il 24 giugno a Ferrara. In quell’occasione si potranno ammirare ben 36 leggende del calcio tra i quali l’ex centrocampista laziale Stefano Fiore che con l’aquila sul petto ha messo insieme 133 presenze e 30 reti, alzando al cielo la Coppa Italia 2004, Diego Milito, l’argentino forte delle sue 259 reti in carriera, "El Pek" alias David Pizarro, con le sue 381 presenze in Serie A, Alessandro Del Piero, un mito che non ha bisogno di descrizioni e Totò di Natale, tra i bomber della serie A con i suoi ben 209 gol. Ci si vede il 24 giugno a Ferrara.

La sinergia con la Fondazione P.U.P.I. di Zanetti

Media supporter di Planetwin365.news è la onlus che Javier Zanetti ha costituito con la moglie Paula de la Fuente a favore della protezione integrale dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Questa importante sinergia ha reso possibile la messa in palio, fra i premi del contest, delle iconiche fasce da capitano firmate proprio da Zanetti.