Nostalgia del grande calcio anni ‘90? Torna l’appuntamento imperdibile per tutti i tifosi Totti, Zola, Zanetti e altre decine di leggende del passato recente della Serie A tornano a fare emozionare gli amanti del calcio nel raduno 2025 di “Operazione Nostalgia”.

A cura di Ciaopeople Studios

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Spalti gremiti, un campo verde brillante e una palla al centro. È indiscusso, ogni partita della squadra del cuore riesce a farci emozionare tra gioie e dolori, ma quando parliamo di leggende della Serie A… allora è impossibile rimanere fedeli a una sola maglia. Le grandi emozioni degli anni ‘90 e primi 2000 tornano a farci esultare insieme e i tifosi non possono che riunirsi tutti sotto la bandiera di un’unica passione: quella del grande calcio.

Forse é per questo che i raduni di “Operazione Nostalgia” sono così imperdibili: da più di dieci anni, infatti, la community nata nel 2014 riesce a far emergere i valori positivi di questo sport, e dal primo raduno che a Milano vide presenti 500 persone, oggi gli appassionati di calcio che attendono gli eventi sono arrivati ad essere decine di migliaia ogni anno! Per il 2025 gli appuntamenti in programma sono tre: si inizia l’8 giugno a Parma, allo Stadio Ennio Tardini, poi il 28 sarà la volta di Vicenza e infine si concluderà a Reggio Calabria il 6 settembre.

Anche quest’anno il main sponsor sarà Planetwin365.news, nuovamente presente sulle maglie di una delle due squadre in campo. Il fischio d’inizio della prima partita parmense è previsto alle 18, gara che sarà trasmessa in chiaro su Sportitalia. Festa grande, visto che il match rappresenterà anche l’evento conclusivo del Festival della Serie A che si terrà proprio a Parma dal 6 all’8 giugno. I nomi annunciati sono tantissimi, sia ex Parma (tra gli altri, Adriano, Zola, Dino Baggio e Hristo Stoichkov) che big del campionato come Zanetti, Totti, Galante e Aldair.

Leggi anche Reti azzurre: quando il gol diventa icona

Come sempre i tifosi saranno attesi nel fan village, che quest’anno sarà nella centralissima Piazza Ghiaia, gratuito e attivo nella giornata di domenica 8 dalle 10 alle 17 circa. Lo stand di Planetwin365.news sarà il cuore pulsante delle emozioni pre partita: da lì i giocatori rilasceranno le interviste e potranno salutare i fan, tra chiacchiere, autografi e selfie ma non mancheranno anche attività, gadget e iniziative.

Sarà lanciato, ad esempio, anche il concorso “Newstalgia”, attivo su Planetwin365.news dal 7 al 29 giugno: attraverso l'iscrizione alla newsletter, si parteciperà ad un'estrazione finale che mette in palio 4 coppie di biglietti Experience, per godersi appieno e insieme ad alcuni campioni presenti, l’ultimo emozionante Raduno del 6 settembre a Reggio Calabria.

Contenuto pubblicitario a cura di Ciaopeople Studios.