Mobilità sostenibile, quello che serve alle nostre città Per vivere le nostre città senza stress e inquinando meno, noleggiare un veicolo al bisogno è l’ideale: facile accesso alla ZTL, parcheggi sempre disponibili, minor traffico… I vantaggi sono innumerevoli e da oggi è disponibile anche una flotta elettrica che utilizza la nuova tecnologia del battery swapping.

A cura di Ciaopeople Studios

Il settore dei trasporti è quello che facciamo più fatica a decarbonizzare, vista l'esigenza di rendere gli spostamenti quotidiani in primis semplici e veloci. Eppure, in contesti sempre più congestionati dal traffico, il car sharing è una soluzione ideale che in moltissime città italiane è già possibile abbracciare, con un risparmio di tempo, spazio ed emissioni. A Milano, ad esempio, la flotta Enjoy di Eni dà una marcia in più a quella che è una mobilità già di per sé proiettata al futuro: il car sharing è un ottimo servizio per chi vuole spostarsi in modo intelligente, prenotando su una semplice app un'auto al bisogno.

Le flotte elettriche, ancora più sostenibili

Con l'introduzione delle city car XEV YOYO, la mobilità elettrica diventa poi ancora più sostenibile, anche da un punto di vista pratico: queste auto, infatti, sono sempre operative grazie alla sostituzione della batteria in alternativa alla tradizionale ricarica dalle colonnine. Questa operazione è completamente gestita da Enjoy, per una maggiore comodità degli utilizzatori che non dovranno preoccuparsi di ricaricare l’auto. Macchine completamente elettriche, che hanno una velocità massima di 80 km/h e autonomia fino a 150km; piccole e agili, sono perfette per gli spostamenti in città, anche nel centro storico. Una novità che è stata presentata lo scorso 29 novembre a Palazzo Marino di Milano insieme all'assessora alla mobilità del comune, e che fa seguito ai precedenti lanci nelle città di Torino, Bologna e Firenze. Tramite l’app Enjoy è infatti diventato possibile anche a Milano noleggiare una delle nuovissime vetture in un inconfondibile colore verde lime. Attualmente la flotta conta più di 900 veicoli tra auto e cargo, e le XEV YOYO diventeranno prossimamente 200. L'accordo tra Eni e la giovane casa automobilistica torinese vuole mettere il focus proprio sulla comodità del car sharing free floating, che consente di avviare e terminare i noleggi in qualsiasi luogo all'interno della copertura Enjoy, senza punti predefiniti di prelievo o riconsegna. Facile, veloce e sempre disponibile: le city car XEV YOYO permettono ai clienti di muoversi in totale libertà, perché sono sempre disponibili con una carica della batteria superiore al 30%.

Milano dalla parte di una mobilità innovativa

Il comune lombardo si è dimostrato da subito entusiasta dell'iniziativa: “Siamo sempre al fianco di chi ci aiuta a diffondere e supportare – ha commentato Arianna Censi, assessora alla Mobilità del Comune di Milano – una mobilità sempre più sostenibile. Con queste nuove auto Eni mette in campo una nuova flotta elettrica che aumenterà la possibilità per i milanesi, e per tutti coloro che visiteranno la nostra città, di muoversi in libertà, senza emissioni nocive che incidono sulla qualità dell’aria che respiriamo ogni giorno”. Il car sharing Enjoy aveva debuttato a Milano esattamente nove anni fa, e l'implementazione elettrica della flotta non fa che rendere più sostenibile gli spostamenti urbani, migliorando le opportunità e la facilità di spostamento dei cittadini. Il direttore Generale Energy Evolution di Eni, Giuseppe Ricci, ci tiene anche a ribadire quanto sia importante per l'azienda il raggiungimento dell'obiettivo Net Zero al 2050: “Il sostegno alle soluzioni per la mobilità elettrica e il car sharing sono complementari ad altre soluzioni per decarbonizzare i trasporti, come lo sviluppo dei biocarburanti, della rete di distribuzione dell’idrogeno e del biometano.”

I vantaggi del car sharing

Con 15 milioni di noleggi realizzati in città dal suo arrivo, Enjoy ha sdoganato questa soluzione di mobilità alternativa all'uso dei mezzi privati, con benefici sia sulla congestione del traffico che sulla qualità della vita di chi vive e lavora in città. Per chi utilizza i veicoli Enjoy a Milano i vantaggi sono innumerevoli: parcheggio gratuito sulle strisce blu e nei parcheggi riservati ai residenti, accesso libero alla ZTL “Area C”, ma anche l'utilizzo gratuito degli Enjoy Parking che si trovano presso alcune stazioni di servizio Eni e l'accesso a parcheggi dedicati – a pagamento, ma decisamente comodi – presso gli aeroporti di Milano Linate, di Milano Malpensa e la stazione ferroviaria di Milano Porta Garibaldi.

Come iniziare a utilizzare il car sharing?

In Italia Enjoy conta oltre 1 milione di clienti e più di 29 milioni di noleggi effettuati dal 2013 ad oggi. Con una flotta complessiva di 2.500 veicoli, Enjoy è presente nelle città di Milano, Torino, Bologna, Firenze e Roma (nella capitale il noleggio elettrico verrà introdotto nei prossimi mesi). Per utilizzare uno dei veicoli Enjoy basta solo scaricare l'applicazione, disponibile negli store iOS, Android e Huawei. Dopo una facile registrazione si può cercare, visualizzare e prenotare i veicoli nei dintorni o nella zona che ci interessa, oppure ancora noleggiare un veicolo Enjoy che abbiamo trovato lungo il tragitto, inserendo nell'APP il numero di targa e il codice sul parabrezza – e tutte le informazioni sulle tariffe sono sempre disponibili online. Una volta scelto il veicolo e avviato il noleggio, tutto continua attraverso lo smartphone: al termine della corsa appariranno il riepilogo della spesa e i metodi di pagamento.