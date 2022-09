I vantaggi di una società cashless Più sostenibili, più intelligenti, ma anche veloci e sicuri. I pagamenti digitali si sono evoluti negli ultimi anni e il trend è destinato a crescere.

A cura di Ciaopeople Studios

I più restii se lo staranno chiedendo da qualche anno: “Ma perché abbandonare i contanti è diventata ora una priorità?” I motivi sono in realtà tantissimi e non si parla solo di ripercussioni positive sull'economia del Paese, come potremmo subito immaginare. Se infatti la lotta all'evasione e al lavoro nero sono di fatto il vantaggio macroscopico di una cashless society, ci sono risvolti più piccoli ma sostanziali ai quali prestare la giusta attenzione.

Sono già diversi i Paesi che hanno abbracciato la filosofia del “zero contante”, come Svezia, Danimarca e Norvegia: di fatto rilanciando i propri consumi e aumentando la competitività e l'innovazione. Si pensa, infatti, che il denaro contante non abbia costi, nulla di più errato! Non solo il prelievo presso gli ATM non sempre è gratuito, ma sprechiamo ogni anno addirittura 7 ore, in fila agli sportelli automatici. Secondo un report, inoltre, sono in media 15 gli euro in più spesi ogni mese tra commissioni, extra sui pagamenti delle bollette in contanti e altri costi accessori a cui tendiamo a non badare. Costi diretti e indiretti, quindi, che giocano decisamente a favore di una società senza contanti.

I vantaggi della moneta elettronica non si fermano alla sua velocità e all'innegabile comodità di poter pagare pressoché qualsiasi cosa avvicinando semplicemente la carta al POS, ma si riscontra anche in termini ecosostenibili. Produrre le banconote, stiparle e renderle sempre disponibili presso gli sportelli, ma anche trasportarle e smaltirle in caso di necessità ha un impatto non trascurabile in termini di CO2 prodotta.

E la privacy? Affidarsi a banche esperte e moderne è la decisione migliore anche quando si parla di sicurezza. BPER Banca permette di abbinare in pochi e semplici passaggi la BPER Card al proprio account Apple Pay: in questo modo tutti i pagamenti effettuati in negozio oppure online sono protetti, e nessun dato viene memorizzato sul dispositivo o trasmesso durante la transazione. La tecnologia NFC è destinata a migliorare l'efficienza di tutti gli acquisti… niente paura se hai dimenticato il portafogli a casa o la borsa in macchina, con i pagamenti contactless hai la tua carta sempre con te, su tutti i tuoi device preferiti.

Insomma, il trend del futuro è già qui e sta vincendo la sfida di abbattere il contante con un'alternativa che sia trasparente, di facile utilizzo e attenta ai dati sensibili.