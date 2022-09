Anche l’Italia vuole diventare cashless: pagamenti veloci e sicuri In tutta Europa il trend dei pagamenti digitali si sta espandendo a un ritmo inarrestabile. L’Italia non rimane indietro nella corsa verso una società senza contanti, più moderna e attenta agli innumerevoli vantaggi della moneta elettronica.

A cura di Ciaopeople Studios

È un aumento lento e costante, quello degli utilizzatori italiani dei pagamenti digitali. La popolazione del Bel Paese è da sempre attaccata al denaro contante, un po' per abitudine e un po' per tenere sotto controllo le spese: non è raro vedere qualcuno prelevare all'ATM prima di andare a fare qualche compera. Per alcuni, infatti, avere materialmente banconote e monete nel portafogli è un modo pratico di monitorare le uscite, mentre per altri le micro transazioni si gestiscono meglio utilizzando il cash. Pensiamo al caffè al bar, il ticket della metro o una rivista in edicola: ancora in pochi sanno che non c'è una soglia minima per l'utilizzo di carte e bancomat.

Secondo i report più recenti, tuttavia, 7 italiani su 10 vorrebbero incrementare il loro utilizzo dei pagamenti cashless, ed è un trend in forte crescita. Nonostante l'Europa corra veloce verso la cosiddetta “società senza contanti” il nostro Paese vuole rimanere al passo in una trasformazione senz'altro più difficoltosa, ma comunque facilmente raggiungibile con gli strumenti adatti. La comodità dei pagamenti elettronici è indubbia: con i moderni device si può effettuare il pagamento addirittura in modalità contactless, cioè semplicemente avvicinando il cellulare, lo smartwatch o la carta al POS.

Per i pagatori più restii al cambiamento, o semplicemente meno digitalizzati, entrano in gioco le banche sempre più moderne e lungimiranti. BPER Banca, ad esempio, rende la gestione dei pagamenti con moneta digitale ancora più semplice grazie alla sinergia con il servizio ApplePay. In pochi secondi è possibile abbinare la propria BPER Card ai dispositivi che abbiamo sempre con noi: basta aprire il Wallet, toccare il segno “+” e seguire le istruzioni per iniziare a pagare solamente avvicinando l'iPhone o l'Apple Watch al terminale.

Non solo comodità e velocità dei pagamenti, anche la sicurezza è messa al primo posto quando si tratta di transazioni elettroniche. Nel caso di ApplePay, infatti, i dati della carta non vengono registrati sul dispositivo, né trasmessi agli esercenti durante il pagamento. Effettuare pagamenti nei negozi, in APP o negli e-commerce è dunque facile e sicuro. Superare lo scoglio delle vecchie abitudini richiede un piccolissimo sforzo, ma una volta tastati i reali benefici delle nuove tecnologie è impossibile tornare indietro, soprattutto se gli strumenti messi a nostra disposizione sono così familiari ed efficaci. Al prossimo pagamento (anche delle bollette!), quindi, prova a salutare il cash e goditi tutto il tempo risparmiato.