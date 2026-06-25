Estate e alimentazione: aumenta frutta e verdura ed è boom di delivery

Pasti freschi, insalatone colorate, ma anche anguria e bibite rinfrescanti. Gli italiani non rinunciano alla qualità neanche in estate, ma decidono più spesso di affidarsi alla comodità: la consegna a casa è sempre più richiesta.

Quando arriva la stagione calda nel Bel Paese cambia tutto. Forno e fornelli vanno anche loro in vacanza, e gli italiani si deliziano più spesso con alimenti freschi e preparazioni veloci. Non può mancare la classica insalata di riso o quella caprese (con pomodori e mozzarella rigorosamente a chilometro zero), ma vanno forte anche le verdure già pronte da gustare, insieme a panini e sandwich dagli accostamenti gourmet, per non dimenticare il classico e intramontabile antipasto “prosciutto e melone”. Che il pranzo sia mangiato a casa, nel b&b della villeggiatura o perché no, in spiaggia, in Italia non abbiamo dubbi: alla qualità non si rinuncia. I supermercati si riempiono di specialità tipiche regionali, il reparto ortofrutta si arricchisce di colori e siamo tutti alla ricerca dell'anguria che “suona meglio” o della macedonia fresca già tagliata per noi.

Eppure in estate non cambia solo quello che finisce nel piatto, ma anche il modo in cui ci procuriamo il cibo. Se sale il caldo scende la voglia di cucinare o di fare la spesa, ed ecco che entra in gioco la rivoluzione della spesa a domicilio o del delivery. Solo nell'estate 2025 gli ordini online dei supermercati sono cresciuti del 20% (1) e quest'anno il trend non sembra rallentare. A trainare questa scelta sono soprattutto le esigenze quotidiane: dalle famiglie in vacanza ai lavoratori in smart working, o chi semplicemente vuole affidarsi alla comodità, la spesa è diventata sempre più “su misura” di chi la fa. Viene programmata, è veloce, e in questo periodo focalizzata anche sui prodotti pronti al consumo.

Attenzione, però, ad affidarsi a servizi che garantiscono la catena del freddo, evitando al cibo qualsiasi sbalzo di temperatura. Sole365 con il suo servizio di spesa online Così Comodo, ad esempio, offre la consegna refrigerata lanciando la campagna estiva “L'estate spesa al sole”. Andando sul sito web dedicato si trovano centinaia di prodotti per la spesa di tutti i giorni, dalla dispensa ai freschi, passando per bevande, i surgelati e perfino gli articoli per la cura della casa e la skincare. Si può ordinare direttamente online e si può scegliere la consegna refrigerata al piano o il ritiro in negozio nella fascia oraria desiderata, pagando comodamente sia online che di persona.

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Insomma, l'estate italiana è ormai un mix tra tradizione e innovazione: da un lato non rinunciamo alle specialità regionali che ci fanno sentire davvero in vacanza, dall'altra ci affidiamo ai servizi che meglio si adattano ai nostri ritmi. E non è forse a questo il segno di una tecnologia che ci migliora davvero la vita? Tra un'anguria già tagliata e una mozzarella di bufala recapitata direttamente alla porta di casa, finalmente abbiamo il tempo per goderci il tempo libero e la famiglia… rimanendo al fresco.

(1) Indagine Deliveroo 2025