Caldo africano, dieta mediterranea Per affrontare al meglio un’estate che si prospetta caldissima è fondamentale seguire una dieta sana con prodotti freschi e genuini.

A cura di Ciaopeople Studios

Benvenuta estate! La bella stagione è appena giunta fra noi e il caldo di questi giorni non fa altro che ricordarcelo. Meglio non drammatizzare però, perché ci sono delle buone regole per affrontarla al meglio, e non solo a colpi di ventilatore e condizionatore.

Contro il caldo con gusto

Il caldo estivo, se da un lato permette di godersi le gioie marine, dall’altro può rappresentare un pericolo per la salute. Infatti più si innalza la temperatura, più è possibile andare incontro a disturbi gastro-intestinali. Uno dei modi migliori per evitarli è seguire una fresca Dieta Mediterranea, che non solo è in grado di intrecciare con sommo godimento delle papille gustative sapori e salute, ma ha la funzione di contrastare questo genere di disturbi. Verdura, frutta, olio e cereali rappresentano ingredienti di base per mangiare con la leggerezza necessaria per affrontare anche le giornate più afose.

Mediterranei e senza stress

Certo che se il Sud Italia primeggia nella produzione di questi ingredienti fondamentali per una dieta sana, in una città come Napoli non cadere in tentazione fra fritture paradisiache e dolci da sogno sempre disponibili a qualsiasi ora del giorno, e quasi anche della notte, è dura. Per carità, qualche strappo alla regola è concessa dagli stessi nutrizionisti. L’importante, però, è affidarsi normalmente a una dieta a base di prodotti sani e genuini, ancor meglio se distribuiti da chi crede nei benefici della Dieta Mediterranea come la catena di supermercati Sole365.

Anche la Dieta Mediterranea è da Salone

Sole365 è stata fra i protagonisti del recente Dmed Salone della Dieta Mediterranea a Capaccio Paestum con uno stand in cui ha presentato i volumi Imparare dalla Dieta Mediterranea e Le ricette della tradizione. La Dieta Mediterranea in tavola. La passione di Sole365 per la Dieta Mediterranea è una questione di qualità, come testimonia il prestigioso CX Store Award ricevuto a Milano il 28 Aprile come Miglior Reparto Ortofrutta Per Clientela Soddisfatta in Italia. Un premio che se da un lato sottolinea l’importanza della soddisfazione del cliente con un rapporto qualità/prezzo ottimale, dall’altro focalizza anche gli standard qualitativi di due elementi fondamentali per una dieta sana e nutriente, la frutta e la verdura.

A Piedigrotta c’è sempre il Sole

A partire da oggi i clienti, oltre che soddisfatti, potranno anche essere circondati dalla bellezza, perché in Piazza Piedigrotta viene inaugurato un nuovo punto vendita Sole365, in quella che è una delle zone più belle della città. All’interno dell’antico palazzo monumentale (ex Odeon), che a Chiaia tutti conoscono per il suo splendore, sarà possibile fare la spesa fra mura che hanno fatto la storia della città: “Questa è una apertura speciale per l'azienda, sia per la bellezza e il valore storico del palazzo che ci ospita, ma anche perché la nostra presenza sul territorio si arricchisce di una zona nevralgica per la città di Napoli" ha dichiarato l'Amministratore Delegato Michele Apuzzo. Anche questa zona potrà godere dell’esclusiva e titolata accoglienza di un brand che pone massima attenzione per i clienti e per i reparti in cui domina sempre la genuinità, e della comodità di un parcheggio convenzionato, fondamentale quando si fa la spesa. "Siamo felici di portare la nostra esperienza di spesa anche nella zona di Piedigrotta. In questo modo non solo andremo incontro alle esigenze di molti nostri clienti che pur di fare la spesa da noi uscivano dal proprio quartiere, ma avremo l'occasione di far vivere a molti altri napoletani il nostro modello centrato sui reali bisogni dei consumatori, nella direzione del concreto risparmio quotidiano e della qualità di prodotti e accoglienza" ha aggiunto il Direttore Commerciale Antonio Apuzzo.

In occasione dell’inaugurazione, con una spesa minima di 30 euro si avranno due buoni sconto da 5 euro, mentre i primi 2000 fortunati clienti riceveranno in omaggio un libro della collana Letture al Sole.