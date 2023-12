Tra cibo e azioni solidali, dicembre è il mese più “buono” dell’anno! Non c’è un periodo più magico di questo, le lucine si accendono e anche se fa freddo sono tanti i gesti di gentilezza pronti a scaldarci il cuore: donare un pasto ai più bisognosi, sprecare meno in cucina oppure regalare qualcosa di veramente utile. Sai come rendere questo mese buono per davvero?

Non è solo una speranza o un modo di dire: durante i mesi più freddi dell’anno siamo davvero più buoni, sarà che davanti a una tavola imbandita ci accorgiamo di quanto siamo fortunati o forse abbiamo a disposizione più tempo per goderci la famiglia e gli amici, una coccola per il cuore che si ripercuote anche sul nostro buonumore. A dicembre si puó fare tanto per gli altri, per il Pianeta e per concludere l’anno in modo positivo, innescando un vero e proprio domino di buone azioni destinato a fare la differenza!

Amiamo le festività anche per il cibo: é soprattutto mangiando cose buone e ricche di tradizione che costruiamo i ricordi felici insieme a chi amiamo, ma attenzione agli sprechi! Durante questo mese si incrementano di molto i rifiuti, vanificando un po’ i tanti sforzi che facciamo durante l’anno per prenderci cura dell’ambiente. Allora proviamo, ad esempio, a riutilizzare gli avanzi dando loro nuova vita: un panettone si trasforma in un tiramisù delle feste, mentre il risotto diventa un timballo goloso da cuocere al forno! Con un occhio allo spreco in cucina possiamo perfino risparmiare denaro: durante Natale e Capodanno, infatti, vengono gettate quasi 500 mila tonnellate di cibo, pari a 80 euro medi per famiglia!

Non c’è dicembre senza regali, spesso apprezzati, ma a volte riciclati, e altri perfino lasciati in disuso nell’angolo dell’armadio. Un’ottima idea per un Natale “buono” da ogni punto di vista è quello di regalare qualcosa di utile, che faccia bene a chi lo riceve ma anche al Pianeta! Sul catalogo digitale di Sole365 le idee natalizie sono tantissime, dai cesti pieni di delizie di ogni genere, passando per i cofanetti per la cura del corpo e arrivando alle composizioni in vaso, sempre apprezzatissime. E per i più esigenti c’è la gift card per la spesa di tutto l’anno… più utile di così!

Dicembre vuol dire anche lucine e addobbi natalizi, guai a farseli mancare, eppure possiamo optare anche in questo caso per scelte “buone” e sostenibili: le luci a led consumano fino al 90% in meno di quelle tradizionali ed è un'idea smart anche impostare un timer per l’illuminazione dell’albero, così da tenerlo acceso solo per una parte della giornata e spegnendolo di notte! Se acquistiamo qualche dono online, invece, possiamo scegliere di far arrivare il pacchetto in un punto di ritiro, risparmiando così una parte di CO2 del trasporto.

Ma questo è il mese per eccellenza da dedicare a chi é meno fortunato. Per il secondo anno consecutivo Sole365 dà il via all’iniziativa “Spesa Sospesa”: ha già donato 50.000 pasti ai più bisognosi sostenendo Banco Alimentare e Croce Rossa Italiana, e con l'aiuto di tutti si

può fare ancora di più. Dal 24 novembre 2023 fino al 7 gennaio 2024 sarà possibile dare il proprio contributo semplicemente decidendo di aggiungere volontariamente € 0,50 sullo scontrino. Un piccolo gesto che non impatta sulla nostra spesa, ma che si trasformerà in un pasto per chi è in difficoltà. L’iniziativa Spesa Sospesa, promossa da Fondazione Lab00 e Regusto, è valida in tutti i punti vendita Sole365 e online su CosìComodo, e funziona davvero: nel 2022 i pasti donati solo in Campania sono stati oltre 200 mila raggiungendo chi ne aveva più bisogno. Per essere più buoni basta poco e allora vale la pena iniziare subito!

