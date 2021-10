Con le mosse giuste puoi fare un bagno di freschezza Il bagno è l’ambiente della casa dove la pulizia e l’igiene sono più importanti e dove è fondamentale eliminare odori sgradevoli. Questi si depositano sulle superfici per poi diffondersi nella stanza. Ma con il profumatore adeguato questo problema può diventare ben presto un ricordo. E la stanza da bagno può diventare un’oasi per rilassarsi.

A cura di Ciaopeople Studios

Rifugio dallo stress della città e della vita moderna e sempre più spesso anche dal luogo di lavoro, la nostra casa è il posto dove passiamo sempre più tempo. Nell’ultimo anno e mezzo, con il diffondersi dello smart working, anche chi era abituato a passare durante la giornata molte ore fuori casa ha fatto dell’ambiente domestico quello privilegiato e maggiormente vissuto. Se per molti, quindi, la casa è il posto dove tornare per ritrovare i propri affetti e le proprie cose, lasciando fuori dalla porta le preoccupazioni della quotidianità, per molti è diventata anche l’ufficio devo dedicarsi alla propria professione.

In entrambe le circostanze, che si cerchi relax o la giusta concentrazione per lavorare bene, o nel caso in cui potrebbe capitare di dover ricevere ospiti, è necessario che il nostro ambiente sia confortevole e accogliente. È, quindi, fondamentale che l’ambiente domestico sia pulito ma anche che sia libero da odori sgradevoli e con una buona fragranza percepibile nell’aria. Anche perché igiene e profumo di pulito sono due aspetti dell’ambiente strettamente connessi e da monitorare in tutte le stanze: quelle più a rischio sono sicuramente la cucina e il bagno, da dove qualche odore sgradevole potrebbe diffondersi al resto degli ambienti.

La stanza da bagno, poi, è particolarmente importante perché volendo può diventare anche un luogo di relax e abbandono. Immergersi in un bel bagno caldo, con il proprio bagnoschiuma preferito, magari con le giuste luci e qualche candela, e in un attimo ci sembrerà di essere in un centro benessere. Però è evidente che il bagno deve profumare di buono, cosa che purtroppo può non accadere a causa di odori che pensiamo di avere eliminato e che invece si depositano sulle superfici morbide per poi essere rilasciati.

Ma per evitare questo rischio ci vengono incontro i più moderni diffusori, come Ambi Pur Bagno, che avvalendosi di una moderna tecnologia denominata Odour Clear, non si limita a coprire gli odori sgradevoli, ma li elimina completamente. Questo avviene grazie alla sua composizione: infatti, le molecole di ciclodestrina si legano ai cattivi odori mentre l'acido citrico li neutralizza. A quel punto, viene rilasciato nell’aria un fresco profumo. E tutto questo per 45 giorni.

Inoltre, Ambi Pur Bagno è pratico e maneggevole, e non avendo bisogno di prese elettriche può essere posizionato dove più serve per avere una stanza profumata. E si avrà così un’oasi di freschezza e benessere.