Con il diffusore intelligente la freschezza si rinnova di continuo Avere una casa libera dai cattivi odori e profumata in modo equilibrato dona una sensazione di benessere. Per questo, sin dall’antichità, gli uomini hanno utilizzato elementi naturali per cercare di rendere più piacevole l’ambiente in cui vivevano. Oggi con i nuovi diffusori elettrici si possono ottenere risultati straordinari con un livello di freschezza sempre equilibrato e profumi che non stancano mai.

A cura di Ciaopeople Studios

È sempre piacevole entrare in un ambiente dove l’aria profuma di buono e di fresco. La pulizia e l’igiene delle nostre abitazioni sono fondamentali e imprescindibili, ma se a queste non si associa anche un buon profumo, mancherà sempre qualcosa. Avere una sensazione di pulito è importante almeno quanto il pulito stesso. Per questo motivo la profumazione delle casa è un’abitudine che risale sino ai tempi più antichi. Già romani ed egizi utilizzavano incensi, candele, fiori, spezie e altri elementi naturali per rendere più confortevoli gli ambienti in cui vivevano. Ed è sempre stato così nel corso dei secoli, fino ad arrivare al ‘900, quando la tecnologia è venuta in soccorso anche in questo settore. Sono quindi diventati di uso comune deodoranti per ambienti spray e diffusori dalle profumazioni più varie.

Ma un profumo gradevole non è importante solo perché è indice di pulizia. Può essere anche fonte di buon umore. Certi aromi stimolano infatti il sistema nervoso e possono agire positivamente sul nostro stato d’animo. In molti casi questo avviene perché sono legati a ricordi e sensazioni che abbiamo racchiusi nella nostra mente e che vengono fatti riaffiorare proprio dalla percezione di una determinata fragranza, facendoci sentire automaticamente bene. Oggi possiamo scegliere di avere nelle nostre case la sensazione di una piacevole brezza di montagna o farci cullare da un delicato profumo di lavanda. Chi ama le spezie può scegliere tra il dolce della vaniglia e i profumi più intensi d’Oriente. La scelta a disposizione per poter trovare la fragranza più adatta a noi è molto ampia.

Senza contare che avere una casa accogliente e che profuma di buono non ci permette di stare soltanto bene con noi stessi, ma anche con gli altri. È infatti il primo requisito per potere ricevere amici e parenti senza avere timori o imbarazzi per la presenza di eventuali cattivi odori di cui noi non ci accorgiamo perché ormai assuefatti, ma che i nostri ospiti avvertirebbero immediatamente. Tenere in casa un bel mazzo di fiori può essere utile e anche molto scenografico, ma in alcune situazioni può non bastare. Per questo ci vengono incontro le ultime generazioni di diffusori, pensati apposta per mantenere un livello di profumazione costante ed equilibrato e tenerci così al riparo da cattive sorprese.

Non tutti i diffusori elettrici sono uguali e anche in questo campo, negli ultimi anni, ci sono stati cambiamenti decisivi. La 3Volution, per esempio, è la linea di diffusori all’avanguardia realizzata da Ambi Pur. Dotato di un sistema di gestione automatica della freschezza, Ambi Pur 3Volution combina tre diverse fragranze complementari che, alternandosi automaticamente ogni 45 minuti, fanno sì che la profumazione rimanga sempre “nuova” e apprezzabile evitando il fenomeno dell’assuefazione. In più, pur essendo il diffusore elettrico sempre acceso, il grado di freschezza può essere sempre equilibrato, dal momento che il 3Volution regola automaticamente la temperatura per far evaporare la giusta quantità di profumo.

Ambi Pur 3Volution sfrutta, inoltre, la tecnologia “Odour Clear” che non maschera gli odori persistenti ma li cattura e li elimina, rilasciando poi un piacevole aroma, ad esempio la freschezza della fragranza “risveglio primaverile”, che si può scegliere con cognizione di causa. Infatti, il nuovo packaging “gratta e annusa” permette già di sentire il profumo con un semplice tocco di dita.