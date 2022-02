Cosa spediscono gli italiani? L’ultimo modello di smartphone, un giocattolo per il proprio animale domestico, bottiglie di vino e prodotti tipici: moltissimi italiani acquistano online e si affidano ai corrieri per spedire i pacchi ai propri cari o agli amici. Ma cosa scelgono di mettere nei carrelli virtuali? Tra cibo e tecnologia c’è anche qualche idea inusuale…

A cura di Ciaopeople Studios

Il mercato del commercio online è in continua crescita, ciascuno di noi – possiamo affermarlo con certezza, ha spedito o ricevuto un pacco almeno una volta negli ultimi mesi. Complici anche le festività appena trascorse, la filiera delle spedizioni è più impegnata che mai. Anche perché, che si tratti del “pacco da giù” colmo di specialità alimentari per amici o parenti lontani o si tratti di un regalo a sorpresa per far felice chi amiamo, i “corrieri” sono ormai diventati parte della nostra quotidianità. Si stima che almeno 2 miliardi di persone al mondo si affidino agli acquisti online: ma cosa comprano nello specifico gli italiani?

Gli italiani sono digital!

Tra le cose più acquistate e spedite, infatti, spiccano i dispositivi digitali: tablet, smartphone di nuova generazione, riviste digitali o kindle, gli italiani si dimostrano innamorati della tecnologia. Nei carrelli virtuali spiccano anche gli elettrodomestici, dalle smart tv agli avanzatissimi robot da cucina. La logistica è infatti diventata così attenta alle esigenze dei clienti che è ormai in grado di gestire anche oggetti molto fragili, consegnandoli in poco tempo e con un occhio di riguardo alla sostenibilità. È quello che si impegna a fare Poste Italiane, che con la sua rinnovata flotta green e l’ineguagliabile capillarità della sua rete consegna nelle mani del destinatario anche il pacco più delicato.

Italiani buongustai…

…Anche quando si tratta di spedizioni. È facile immaginare che una buona parte dei pacchi recapitati abbia al suo interno prodotti tipici, conserve fatte in casa o vini DOP di cui il Bel Paese è ricco. L’importante, se a spedirli siamo noi, è dedicare un po’ di attenzione al packaging. Ogni pacco, infatti, deve fare molta strada ed essere maneggiato e lavorato da una lunga catena di persone e macchinari all’avanguardia prima di raggiungere il suo destinatario. Ecco perché è essenziale impacchettare bene. Il “pacco da giù” è ancora il regalo più amato e richiesto dagli italiani fuori-sede, tanto da essere diventato un modo di dire, anche quando parte dal Nord!

Idee “furbe”

Alzi la mano chi non ha mai acquistato un bellissimo giochino a molla per il proprio gatto… che inevitabilmente è stato snobbato! Non è un caso che tra le cose più spedite ci siano infatti i prodotti per gli animali da compagnia: cucce, ossi di gomma, crocchette biologiche o collari all’ultima moda, qualsiasi cosa pur di rendere la vita dei nostri animali a quattro zampe sempre più confortevole. Gli italiani spediscono tantissimo anche vestitini o giochi per i bambini, non solo prodotti acquistati tramite e-commerce ma anche inviati a parenti e amici, per scambiarsi oggetti che non si utilizzano più come culle o seggiolini in un riuso senza sprechi. Tra le curiosità più inusuali c’è anche il trasloco “intelligente”: spedire gli scatoloni di vestiti o libri è tra le abitudini più furbe nate negli ultimi anni. Affidandosi a un servizio di fiducia, possiamo spedire le nostre cose nella nuova casa senza interminabili viaggi avanti e indietro (e senza il rischio che qualcosa si rompa nel tragitto).

Anche se è diventata un’azione semplice e “immediata”, la filiera logistica – tra viaggi notturni, sistemi di smistamento ad altissima precisione e portalettere che raggiungono qualsiasi località – è fatta di persone che ogni giorno si prendono cura dei nostri regali e degli oggetti di cui abbiamo bisogno. Una filiera, insomma, sempre più a misura degli italiani.