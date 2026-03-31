Cosa mangiano gli italiani a Pasqua e Pasquetta: dati e trend del 2026

Tra uova di cioccolato e Colombe artigianali quest’anno il ritorno alla tradizione è forte, ma sulle tavole pasquali non manca il tocco gourmet e uno sguardo all’innovazione. Cresce tra gli italiani anche l’attenzione alla salute e alla riduzione degli sprechi, così Sole365 lancia la campagna che invita a “mangiare responsabilmente”.
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Con l'arrivo della primavera le tavole si vestono a festa per celebrare la Pasqua, una ricorrenza amatissima dagli italiani che quest'anno si godranno i piatti della tradizione uniti a qualche reinvenzione in chiave pop. Nel nostro Paese questa festività coinvolge il 94,4%¹ della popolazione, percepita soprattutto come un momento da dedicare alla famiglia e alla convivialità. Anche quest'anno la pasquetta dà ufficialmente il via a viaggi e scampagnate: oltre 9 milioni di italiani² si metteranno in viaggio, anche solo per un weekend. Ma quali sono i trend a tema food di questa Pasqua 2026?

Colomba, irrinunciabile per 8 italiani su 10

Irrinunciabile nel carrello è in particolar modo la Colomba, il dolce lievitato che sceglie l'80% della popolazione, secondo le ultime indagini di settore³. Tra gli scaffali vengono cercate maggiormente quelle artigianali, con particolare attenzione alla filiera, ma la curiosità per le varianti ancor più golose è crescente: gocce di cioccolato (42,7%), farciture alle creme, o versioni senza canditi vanno per la maggiore.

Le uova di cioccolato sono scelte invece dal 54% degli intervistatiͣ, soprattutto per i più piccoli, e ce n'è davvero per tutti i gusti (anzi, per tutti i personaggi). Per quanto riguarda le preparazioni anche quest'anno le tavole pasquali restano ancorate ai grandi classici: lasagne, torta pasqualina, agnello e pastiera napoletana restano dei capisaldi, ma non mancano le novità.

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Questa Pasqua “mangia responsabilmente”:

Ebbene sì, perché crescono infatti i menù vegetali, complice una maggior attenzione a sostenibilità e salute, e così le tavole diventano ancor più colorate e “miste”. Le primizie stagionali sono richiestissime nei reparti ortofrutticoli, tra asparagi, carciofi, fave e agretti. Nonostante questo gli eccessi sono dietro l'angolo, e durante una festività così conviviale è facile esagerare. Il risultato? Tanti sprechi, pancia dolorante e scontrini che potevano essere più bassi!

La nuova campagna di Sole365MENÚMALE che dovevamo tenerci leggeri!” (il gioco di parole richiama sia il dialetto napoletano che il paradosso dei grandi banchetti) è così un invito a godersi tutte le delizie pasquali senza eccessi. Una scelta che per la catena di supermercati made in Campania comporta numerosi vantaggi: il risparmio in cassa, certo, ma anche una riduzione degli sprechi e un regalo per la nostra salute. L'invito “mangia responsabilmente” svetta negli store, e racchiude le due anime della filosofia di Sole365. Da un lato, l'impegno quotidiano per diffondere i principi della sana alimentazione e della Dieta Mediterranea, dall'altro il desiderio di essere un punto di riferimento per i clienti che non rinunciano a gusto e sapori della tradizione.

“Con la campagna ‘Mangia Responsabilmente’, vogliamo ricordare che godersi la qualità non richiede necessariamente l’eccesso e che il vero benessere nasca dall'equilibrio” – ha commentato Antonio Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale. Insomma, la ricetta perfetta per una Pasqua memorabile sembra proprio questa: dosare le porzioni, mescolare classico e novità, circondarsi di famiglia e amici e poi godersi tutto senza sensi di colpa!

  1. https://www.tgcom24.mediaset.it/tgcomlab/eventi/pasqua-colomba-dolce_110336985 202602k.shtml#:~:text=viene%20festeggiata%20dal%2094%2C4%25%2C%20sia%20in%20forma%20religiosa%20che%20laica
  2.  https://www.ansa.it/canale_viaggi/notizie/news/2026/03/28/per-pasqua-9-milioni-di-italiani-in-viaggio-nonostante-la-crisi-internazionale_91449fb8-48e3-4800-b125-3c18aacec4f3.html
  3. https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/in_breve/2026/03/18/pasqua-colomba-irrinunciabile-per-8-italiani-su-10_4a08d72c-f887-46d0-b27c-29965ac93938.html
  4. https://www.foodaffairs.it/2026/03/30/a-pasqua-3-italiani-su-4-acquistano-dolci-e-uova-ok-prezzo-e-promozioni-ma-la-sorpresa-e-elemento-decisivo/#:~:text=Le%20uova%20di%20cioccolato%20industriali%20restano%20il%20prodotto%20pi%C3%B9%20diffuso%2C%20soprattutto%20quelle%20con%20personaggi%2C%20scelte%20dal%2054%25%20degli%20intervistati
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