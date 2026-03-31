Cosa mangiano gli italiani a Pasqua e Pasquetta: dati e trend del 2026

Tra uova di cioccolato e Colombe artigianali quest’anno il ritorno alla tradizione è forte, ma sulle tavole pasquali non manca il tocco gourmet e uno sguardo all’innovazione. Cresce tra gli italiani anche l’attenzione alla salute e alla riduzione degli sprechi, così Sole365 lancia la campagna che invita a “mangiare responsabilmente”.

Con l'arrivo della primavera le tavole si vestono a festa per celebrare la Pasqua, una ricorrenza amatissima dagli italiani che quest'anno si godranno i piatti della tradizione uniti a qualche reinvenzione in chiave pop. Nel nostro Paese questa festività coinvolge il 94,4%¹ della popolazione, percepita soprattutto come un momento da dedicare alla famiglia e alla convivialità. Anche quest'anno la pasquetta dà ufficialmente il via a viaggi e scampagnate: oltre 9 milioni di italiani² si metteranno in viaggio, anche solo per un weekend. Ma quali sono i trend a tema food di questa Pasqua 2026?

Colomba, irrinunciabile per 8 italiani su 10

Irrinunciabile nel carrello è in particolar modo la Colomba, il dolce lievitato che sceglie l'80% della popolazione, secondo le ultime indagini di settore³. Tra gli scaffali vengono cercate maggiormente quelle artigianali, con particolare attenzione alla filiera, ma la curiosità per le varianti ancor più golose è crescente: gocce di cioccolato (42,7%), farciture alle creme, o versioni senza canditi vanno per la maggiore.

Le uova di cioccolato sono scelte invece dal 54% degli intervistatiͣ, soprattutto per i più piccoli, e ce n'è davvero per tutti i gusti (anzi, per tutti i personaggi). Per quanto riguarda le preparazioni anche quest'anno le tavole pasquali restano ancorate ai grandi classici: lasagne, torta pasqualina, agnello e pastiera napoletana restano dei capisaldi, ma non mancano le novità.

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Questa Pasqua “mangia responsabilmente”:

Ebbene sì, perché crescono infatti i menù vegetali, complice una maggior attenzione a sostenibilità e salute, e così le tavole diventano ancor più colorate e “miste”. Le primizie stagionali sono richiestissime nei reparti ortofrutticoli, tra asparagi, carciofi, fave e agretti. Nonostante questo gli eccessi sono dietro l'angolo, e durante una festività così conviviale è facile esagerare. Il risultato? Tanti sprechi, pancia dolorante e scontrini che potevano essere più bassi!

La nuova campagna di Sole365 “MENÚMALE che dovevamo tenerci leggeri!” (il gioco di parole richiama sia il dialetto napoletano che il paradosso dei grandi banchetti) è così un invito a godersi tutte le delizie pasquali senza eccessi. Una scelta che per la catena di supermercati made in Campania comporta numerosi vantaggi: il risparmio in cassa, certo, ma anche una riduzione degli sprechi e un regalo per la nostra salute. L'invito “mangia responsabilmente” svetta negli store, e racchiude le due anime della filosofia di Sole365. Da un lato, l'impegno quotidiano per diffondere i principi della sana alimentazione e della Dieta Mediterranea, dall'altro il desiderio di essere un punto di riferimento per i clienti che non rinunciano a gusto e sapori della tradizione.

“Con la campagna ‘Mangia Responsabilmente’, vogliamo ricordare che godersi la qualità non richiede necessariamente l’eccesso e che il vero benessere nasca dall'equilibrio” – ha commentato Antonio Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale. Insomma, la ricetta perfetta per una Pasqua memorabile sembra proprio questa: dosare le porzioni, mescolare classico e novità, circondarsi di famiglia e amici e poi godersi tutto senza sensi di colpa!