Weekend in cascina a pochi passi da Milano: 7 idee per un pranzo fuori porta Cascine, agriturismi e tenute: alcune idee per un pranzo nella natura o un weekend lontano dal caos di Milano.

Con l'arrivo dell'autunno, sono in molti a cercare una meta poco fuori città dove trascorre del tempo all'aria aperta. Se abitate a Milano, abbiamo raccolto 7 cascine e agriturismi dove poter passare una giornata o un weekend lontani dal caos e dallo smog cittadino a pochi chilometri dal capoluogo.

Cascina Bosco

A a nord-est di Milano, tra Carugate e Gessate, si trova questa piccola cascina trasformata in agriturismo totalmente a conduzione familiare e con prodotti a km zero. Un luogo adatto anche per i più piccoli visto che è presente una fattoria didattica: diversi percorsi sensoriali dove i piccoli potranno riscoprire le abitudini della vita contadina, da come si cuoce la marmellata a come si fa il formaggio. Le proposte di menù, due fissi con due prezzi diversi e uno alla carta, raccolgono i sapori tipici della tradizione lombarda e contadina. Cascina Bosco, circondata dal verde e da un'ampia aia, rappresenta un luogo ideale dove trascorrere una giornata in questo ottobre ancora caldissimo.

Cascina Caremma

A Besate si trova Cascina Caremma, un agriturismo immerso nel parco del Ticino. Da 30 anni, l'agriturismo offre la possibilità di consumare prodotti delle terre circostanti in un ambiente circondato dal verde. Cascina Caremma ospita anche un centro benessere con piscine riscaldate, zona relax, sauna e zona sensoriale aromatica. Il ristorante propone sia un menu degustazione rivisitato, sia uno alla carta con i prodotti tipici della cucina meneghina.

Cascina Selva

Alle porte di Milano, nel piccolo comune di Ozzero, si trova l'agriturismo Cascina Selva, una piccola azienda agricola che al suo interno conta anche un caseificio. Rustica e immersa nel verde, la Cascina è l'ideale se volete trascorrere un pranzo immersi nella natura o a concedervi un aperitivo lontano dal rumore della città. Tra le proposte dell'agriturismo troviamo anche la possibilità di un pranzo nel verde durante la settimana. Bonus per i gruppi: le cene cantate organizzate nel cascinale con menù ad hoc.

Azienda Agricola La Botanica

A Lentate sul Seveso, tra Milano e Como, c'è un ex orto botanico trasformato in agriturismo. L'azienda agricola La Botanica, infatti, nasce come giardino botanico a metà del 1800: inizialmente, qui trovava un allevamento di api per la produzione di miele. Trasformata in agriturismo, La Botanica oggi ospita un ristorante, Il Convivio, che organizza anche picnic nel parco della cascina ed eventi nella fattoria della tenuta.

N'Uovo agriturismo

Ad un'ora di macchina da Milano, N'Uovo Agriturismo è un'azienda agricola a gestione famigliare ricavata in un'ex cascina. La cucina è basata su prodotti biologici e naturali, raccolti senza l'utilizzo di pesticidi. Ideale per un pranzo della domenica, la realtà in provincia di Pavia è il luogo ideale dove trascorrere anche un weekend lontano dal caos insieme a tutta la famiglia. Nel parco della struttura, infatti, anche i piccoli potranno divertirsi in compagnia degli animali presenti.

Agriturismo la Camilla

A Concorezzo, nel verde della Brianza, troviamo l'agriturismo La Camilla, una struttura immersa in sette ettari di parco. Essendo anche un'azienda agricola, nel ristorante dell'agriturismo è possibile trovare prodotti a km zero, soprattutto frutta, verdura, carne e miele. Per chi volesse scegliere un'opzione meno formale, a La Camilla è presente anche un bistrot, oltre al ristorante, dove la domenica è possibile prenotare un posto per il brunch. All'interno dello spazio troviamo le scuderie dei cavalli, un piccolo laghetto, ideali per una passeggiata post pranzo.

Tenuta Bramasole

La Tenuta Bramasole si trova a due passi da Milano. In un ambiente informale, in una cascina con mattoni a vista ristrutturata, si può mangiare immersi nella natura nel piccolo comune di Inveruno. Tra le proposte della Tenuta troviamo anche una fattoria didattica, dove vengono accolti e salvati animali nati e cresciuti in cattività. All'interno dell'agriturismo si trova un piccolo mercatino dell'antiquariato ogni seconda e quarta domenica del mese.