Un pranzo sospesi nel vuoto: ecco dove mangiare fluttuando su una cascata Il video di due influencer che mangiano a strapiombo su una cascata ha fatto impazzire i social. L’esperienza unica è possibile in Brasile per la modica cifra di 450 dollari per un quarto d’ora.

A cura di Annachiara Gaggino

Christianna Hurt e OnPointLikeOp sospesi sulla cascata

Un tavolo da campeggio, un panino e una vista mozzafiato: gli ingredienti per un picnic perfetto, ma sospeso nel vuoto. Succede in Brasile, nello stato meridionale del Rio Grande do Sul, dove è possibile vivere l'esperienza unica di mangiare seduti a 80 metri d'altezza a strapiombo sulla cascata da Sepultura. Un'avventura da raccontare e che costa "solo" 450 euro per 15 minuti, pranzo escluso, ma comprese foto e video scattate da un drone e, ovviamente, misure di sicurezza. L'attrazione si trova a un'ora di macchina da Caxias do Sul e dalla piattaforma teleferica da cui si parte per il "pranzo con vista" è possibile anche provare l'amaca sospesa.

Il video degli influencer

Le immagini di questa novità sono state pubblicate su Instagram da Christianna Hurt, influencer americana di 28 anni che si è fatta immortalare assieme al suo fidanzato, il rapper OnPointLikeOp. Il video dei due ha fatto impazzire i social. La coppia è stata immortalata davanti a un tagliere di salumi mentre sorseggiava del vino. Un pranzo che deve essere durato più di un quarto d'ora visto che affermano di aver speso 5 mila dollari. Non economico, certo, ma sicuramente unico.