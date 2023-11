Una hostess svela il bottone nascosto nei sedili dell’aereo capace di rendere il volo più comodo Una hostess di una compagnia di volo australiana ha mostrato un trucchetto per rendere l’esperienza in aereo più confortevole.

A cura di Arianna Colzi

Quanti di noi si sono sentiti a pezzi dopo un volo? Mal di schiena, gambe rigide, insomma tutti piccoli malesseri dovuti alle sedute non proprio comodissime di un aereo. Un'assistente di volo ha svelato su TikTok un trucchetto per rendere l'esperienza più confortevole.

L’hostess mostra il trucco per sollevare il bracciolo

Il trucco per migliorare il viaggio in aereo

Sulla maggior parte degli aerei ci sono pulsanti ben visibili che i passeggeri possono premere per alzare e abbassare i braccioli dei sedili centrali. Molte persone, però, non sanno che anche il bracciolo del sedile dal lato del corridoio può essere sollevato.

Il TikTok dove viene svelato il trucchetto

Un'assistente di volo di Virgin Australia è intervenuta per sfatare questo falso mito in un TikTok pubblicato sull'account ufficiale della compagnia aerea. Sotto il bracciolo, infatti, c'è "pulsante segreto" che può essere premuto per sollevarlo. Il video, riprodotto più di 118mila volte, mostra come la permanenza a bordo dell'areo possa risultare più comoda alzando anche il bracciolo che pensavamo rigido: diciamo addio quindi alle lunghe lotte per una posizione più comoda in volo

Il pulsante sotto i braccioli

Premendo questo pulsante si può stare seduti più larghi e anche se si sente il bisogno di alzarsi è possibile farlo con più rapidità. Molti utenti hanno commentato con soddisfazione la scoperta di questo "trucchetto" da attuare ad alta quota. I più cinici, invece, hanno puntualizzato che non si tratta di un trucco perché per scoprirlo è sufficiente leggere le istruzioni di bordo.

Quando tenere i braccioli abbassati durante il volo

Il trucco non può essere usato in qualsiasi momento del volo visto che, per ragioni di sicurezza, i braccioli devono essere abbassati durante il decollo e l'atterraggio per evitare di provocare lesioni ai passeggeri. Non solo, devono essere posizionati normalmente anche per consentire, in caso di emergenza, il passaggio tra la fila di sedili per raggiungere l'uscita di sicurezza.