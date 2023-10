Spedire i vestiti su Vinted per non pagare il bagaglio a mano: la soluzione creativa è virale su TikTok Una creator italiana, gaia.travels, ha creato un TikTok dove invia i vestiti a casa tramite Vinted: il video è diventato virale scatenando un vero dibattito tra gli utenti.

Il video virale su TikTok creato da gaia.travels

Ormai quasi tutte le compagnie aeree hanno introdotto il pagamento per il bagaglio a mano. Cosa fare quindi per evitare di dover pagare ogni volta un sovrapprezzo per un piccolo trolley? Una creator italiana, gaia.travels, si è data da fare e ha sviluppato una soluzione creativa: spedire i bagagli tramite Vinted, l'app sulla quale si vendono e si comprano vestiti di seconda mano. L'idea è illustrata in uno dei suoi ultimi TikTok che, in poco più di un giorno, ha raggiunto più di un milione di visualizzazioni.

Evitare di pagare il bagaglio a mano: la soluzione creativa è virale su TikTok

"Quando ti rifiuti di pagare il bagaglio a mano per viaggiare allora spedisci i tuoi vestiti con Vinted": è questa la scritta che compare al centro del TikTok ideato da gaia.travels, nome utente di Gaia Novelli, creator italiana. Come si legge nei commenti, per non pagare le spese aggiuntive per l'acquisto di un bagaglio a mano, la ragazza ha venduto di fatto i suoi vestiti sull'app Vinted alla madre, che li ha acquistati con il suo account. Così, con pochi euro, ha potuto trovare i vestiti al suo arrivo a destinazione.

L'idea creativa ha scatenato centinaia di commenti degli utenti, tra chi si mostra perplesso, chi invece euforico. Non mancano anche quelli che ammettono di aver messo in pratica la tecnica da anni, anche per risparmiare quando devono tornare a casa per Natale o le vacanze estive: "Io che metto in vendita i vestiti e mia sorella che me li compra per un euro", ha commentato un'altra ragazza. La creator ha spiegato, inoltre, che questa idea ingegnosa è realizzabile anche fuori dall'Italia, visto che lei ha spedito dalla Spagna, Paese dove risiede.

Nello scambio dei commenti, poi, un'utente ha segnalato come la stessa app Vinted abbia messo a disposizione un servizio dedicato per questo tipo di spedizioni. Si chiama Vinted Go e permette di inviare pacchi senza passare attraverso la vendita dei vestiti. È possibile scegliere il Paese di destinazione, selezionare il peso e il formato dello scatolone: ogni formato avrà un prezzo di default a cui sarà possibile aggiungere una copertura in caso di smarrimento.