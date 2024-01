Studiare in un museo a Roma: a Palazzo Braschi arriva un’aula per gli universitari A Palazzo Braschi arriva la prima aula studio aperta in un museo di Roma: al via un progetto che coinvolge universitari e bellezze nascoste. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roma

Se non riuscite a trovare la concentrazione per studiare, a Roma ha aperto una aula studio davvero particolare. Ha preso avvio in questi giorni il progetto voluto dal sindaco Roberto Gualtieri e dall'assessore alla Cultura Miguel Gotor che prevede l'inaugurazione di sale studio nei Musei Capitolini. La prima aula dedicata alla lettura si trova a Palazzo Braschi, in piazza San Pantaleo.

Palazzo Braschi: un museo di Roma ospita un'aula studio

Palazzo Braschi è un'istituzione del patrimonio neoclassico di Roma. Sorto nel 1792, il palazzo è progettato per volere di Papa Pio VI. Immerso tra le bellezze rinascimentali capitoline, come Piazza Navona e Corso Vittorio Emanuele II, la splendida struttura diviene di proprietà del Regno d'Italia a partire dal 1871: il Palazzo farà da sede per il Ministero dell'Interno. A partire dagli anni Cinquanta del Novecento, l'immobile è sede del Museo di Roma. Dopo una chiusura lunga tredici anni, nel 2002 Palazzo Braschi viene riaperto al pubblico.

Palazzo Braschi | Foto Museo di Roma

Dopo vent'anni, dunque, proprio da Palazzo Braschi partono le aule studio nei musei romani: un'iniziativa che vuole offrire un posto dove poter studiare a universitari e ricercatori facendo conoscere loro anche le bellezze meno note della Capitale. La sala comunale del museo sarà aperta dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle 19 ed è solo la prima di tanti progetti che vogliono rivitalizzare i luoghi della cultura grazie alla presenza di giovani studenti.

Leggi anche Dove è stato celebrato il matrimonio dei Maneskin: la location delle nozze nel nome della musica

Lo scalone di Palazzo Braschi | Foto Museo di Roma