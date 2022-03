Quali sono i paesi più felici nel mondo. L’Italia è al 31° posto dopo l’Uruguay La Finlandia è il paese più felice al mondo per il 5° anno consecutivo, secondo il World Happiness Report 2022 delle Nazioni Unite, mentre l’Italia è al 31esimo posto della classifica. Capiamone il perché.

A cura di Clara Salzano

Il World Happiness Report ogni anno presenta la classifica dei paesi più felici del mondo

Ogni anno il World Happiness Report presenta la classifica dei paesi più felici nel mondo e per il quinto anno consecutivo risulta la Finlandia al primo posto. Stilare una classifica sulla felicità dopo due anni di pandemia e una guerra in corso non è stato sicuramente un compito facile; e forse, proprio in questo momento storico, parlare di felicità mentre si combatte su un fronte non sembra essere la parola più adatta. Il World Happiness Report 2022 vuole essere tuttavia proprio quella luce nei tempi più bui e la bella sorpresa dopo questi anni di pandemia e la guerra in corso è che la benevolenza e la solidarietà nel mondo è aumentata. Seconda la classifica, che tiene conto proprio di vari parametri per definire i paesi più felici del mondo, è aumentata la beneficenza, il desiderio di aiutare uno sconosciuto e fare volontariato.

La Finlandia è il paese più felice del mondo

Il World Happiness Report 2022

La classifica dei paesi più felici nel mondo per il 2022 arriva in occasione del decimo anniversario del World Happiness Report. Quest'anno i dati utilizzati per stilare la classifica si riferiscono ad un'indagine globale che valuta la vita delle persone in più di 150 paesi in tutto il mondo e quest'anno il World Happiness Report rivela che la pandemia ha portato non solo dolore e sofferenza ma anche un aumentato del sostegno sociale e della benevolenza. E ora che si sta combattendo una guerra è giusto "ricordare il desiderio universale di felicità e la capacità degli individui di radunarsi reciprocamente per sostenersi nei momenti di grande bisogno".

I 10 paesi più felici del mondo

Secondo il World Happiness Report, la Finlandia è il paese più felice del mondo seguito da Danimarca, Islanda, Svizzera e Paesi Bassi nella top 5. Lussemburgo, Svezia, Norvegia, Israele, Nuova Zelanda e Austria completano la top 10 dei paesi più felici del mondo.

Russia e Ucraina, attualmente in guerra tra loro, si sono classificate rispettivamente all'80esimo e 98esimo posto, anche se la classifica è stata stilata prima dello scoppio della guerra.La classifica è stata pubblicata oggi, a due giorni di distanza dall'annuale Giornata internazionale della felicità e sperando che sia di buon augurio per questo difficile periodo.

Il World Happiness Report 2022

L'Italia non è un paese felice

Anche l'Uruguay è più felice dell'Italia. Il nostro paese non riesce ad essere inserito neppure nella top 20 dei paesi più felici del mondo. La classifica del World Happiness Report pubblicata ogni anno dal Sustainable Development Solutions Network delle Nazioni Unite tiene in considerazione il senso di benessere dei cittadini, i livelli del PIL intero, l'aspettativa di vita delle persone, la bassa corruzione, il sostegno sociale, la libertà di poter prendere decisioni, la generosità della comunità, etc. Per ogni voce viene dato un punteggio da 0 a 1o e l'Italia negli ultimi dieci anni, da quando esiste la classifica, non è riuscita ma ad imporsi in alto nella classifica. E non è affatto una consolazione il fatto che l'Afghanistan sia stato classificato come la nazione più infelice, dopo Libano, Zimbabwe, Ruanda e Botswana.