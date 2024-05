Perché Stonehenge potrebbe nascondere un profondo legame con la luna

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Chi non conosce Stonehenge, il sito neolitico che domina la pianura di Salisbury, nel sud-ovest dell’Inghilterra? Si tratta di un imponente monumento preistorico che fa parte dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO dal 1986 ma ancora oggi sono moltissimi coloro che vanno alla ricerca dei segreti nascosti dietro la sua progettazione. Per quale motivo le colossali pietre erette sono state disposte proprio in quel modo? Sebbene si sia sempre pensato che questa precisa architettura fosse legata alla posizione del sole, in verità potrebbe avere dei profondi legami con la luna: ecco per quale motivo.

Il legame di Stonehenge col ciclo solare

Il cerchio di pietre di Stonehenge è disposto in maniera tale da essere allineato con l'alba in piena estate e con il tramonto in pieno inverno, dunque incornicia con un tocco "drammatico" il sole in tutte le stagioni. Di recente, però, è stato scoperto che sia questo sito che altri monumenti megalitici potrebbero allinearsi con la luna. Come il sole, anche quest'ultima sorge a est e tramonta a ovest ma si "sposta" da nord a sud (e viceversa) nell'arco del mese, raggiungendo gli estremi settentrionale e meridionale in un periodo di 18 anni e mezzo. "Il sorgere della luna cambia ogni giorno e se lo segui per un mese noterai che c'è un limite settentrionale e uno meridionale oltre il quale la luna non sorge (o tramonta) mai", ha affermato Fabio Silva, docente di modellistica archeologica alla Bournemouth University.

L'effetto della luna su Stonehenge

Osservando questi fenomeni nell'arco di 19 anni, si nota che le pietre di Stonehenge potrebbero essere state allineate in base alle stasi lunari e non solo in base alle fasi solari. La luna, infatti, si allinea con la pietra centrale due volte al mese da febbraio a novembre ma il motivo di questa potenziale scelta architettonica è ancora ignoto. La cosa certa è che i cicli annuali di sole e luna per le popolazioni preistoriche erano l'unico modo per identificare le stagioni, dunque erano una fonte essenziale per il sostentamento, dunque non si esclude che i monumenti in pietra venissero usati per "facilitare" i calcoli. In alternativa, la posizione delle pietre potrebbe avere un significato esclusivamente legato alle persone che hanno costruito e utilizzato il monumento.

