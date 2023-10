L’hotel ispirato a Titanic: è costruito su un molo storico e ha una piscina sotterranea Volete vivere un’esperienza da sogno in un moderno Titanic? Basta volare a Liverpool, dove si potrà “salire” a bordo di un transatlantico senza abbandonare la terraferma: ecco l’hotel che permette di farlo.

A cura di Valeria Paglionico

Siete alla ricerca di un soggiorno unico nel suo genere, magari legato a film iconici che hanno fatto la storia del cinema? Il Titanic Hotel Liverpool fa al caso vostro: di recente ha vinto il premio Large Hotel of the Year by VisitEngland e, come suggerisce il nome, è un affascinante luogo che reinterpreta in modo moderno gli interni del noto transatlantico britannico. Come se non bastasse, sul suo molo ha anche ospitato alcune scene di Captain America: Il Primo Vendicatore, della serie Peaky Blinders e di Sherlock Holmes con Robert Downey Jr. Ecco tutte le caratteristiche della struttura e quanto costa trascorrere una notte tra le sue mura.

Il molo trasformato in hotel

Il Titanic Hotel si trova a Liverpool sullo Stanley Dock, il leggendario molo sul fiume Mersey che un tempo faceva parte del porto della città. A progettarlo è stato Jesse Hartley, che ha pensato bene di restaurare le storiche banchine e il vecchio magazzino creati oltre 100 anni fa, trasformando tutto in un albergo ispirato all'architettura vittoriana.

Il molo Stanley Dock

Al suo interno ogni dettagli è a tema marittimo, per la precisione ispirato agli interni dell'iconica nave Titanic ma con un tocco più contemporaneo. Mattoni a vista, colonne in acciaio, soffitti in cemento, arredamento moderno ma dal fascino retrò: sembra di essere in un moderno transatlantico ma sulla terraferma.

Titanic Hotel Liverpool

Quanto costa una notte al Titanic hotel

La chicca che rende il Titanic Hotel ancora più esclusivo? Nel sottosuolo dello Stanley Dock si trova una piscina sotterranea, la Maya Blue Wellness, un vero e proprio santuario del benessere dove ci si può dare a idroterapia, bagno turco, sauna, sanarium, pediluvio, doccia emozionale e area relax.

Maya Blue Wellness

Come se non bastasse, si può andare alla ricerca dei luoghi precisi comparsi nei film e nelle serie. Quanto costa soggiornare qui? Si parte da poco più di 100 euro per una camera matrimoniale semplice in bassa stagione e si superano i 400 euro per una stanza con vista sulla banchina in alta stagione o nei weekend.