Le ville più assurde (e costose) in giro per il mondo Siete alla ricerca di una residenza unica nel suo genere, capace di catapultarvi letteralmente nel mondo dei sogni? Ecco quali sono le ville più assurde (e costose) in fitto su Airbnb, dal castello in pieno stile medievale all’abitazione a tema videogame.

Siete alla ricerca di una residenza unica nel suo genere, capace di catapultarvi letteralmente nel mondo dei sogni? Basta fare qualche ricerca sul web per scoprire che ville, castelli e abitazioni simili sono molto più diffuse di quanto si possa credere. A lanciare la mania sono state le star, da Ariana Grande a Demi Lovato, fino ad arrivare a Lizzo e a The Weeknd, che di recente sono letteralmente impazziti per la cosiddetta "Invisble House" in Califonia. La sua particolarità? Ha una facciata riflettente che si fonde con l'ambiente desertico circostante. Si estende su 511 metri quadri, è stata progettata dal produttore cinematografico Chris Hanley (con l'architetto Tomas Osinski) ed è stata spesso usata come set di film: il suo prezzo? Si parte da 2.500 dollari a notte e si arriva filo a 18 milioni di dollari. Ecco quali sono le residenze più assurde e costose sparse in giro per il mondo (e in fitto su Airbnb) che vi faranno venire subito voglia di una vacanza davvero unica.

La Invisible House

Castello con piscina esterna tra le rocce

Autumn Ridge è il luogo perfetto per una fuga romantica ed extra lusso nel bel mezzo dei paesaggi innevati. Si tratta di un maestoso chalet in stile castello completamente in legno, arroccato su un doppio lotto a Mountain Village, Tellirude, Colorado.

Autumn Ridge, Colorado

La strada per raggiungerlo è tortuosa e circondata da pioppi e pini, all'ingresso si viene accolti da una suggestiva porta in legno e rame, mentre una volta entrati nella sala grande si rimane senza fiato di fronte imponenti vetrate, pareti in gesso veneziano e pavimenti in pietra. Conta 10 camere da letto, soggiorni con camino, stanze da pranzo in pieno stile medievale, palestra, sale giochi, ma la sua particolarità è la piscina esterna riscaldata e con idromassaggio, perfetta per fare il bagno quando i paesaggi circostanti sono innevati. Il prezzo? 9.864 euro a notte.

Autumn Ridge, Colorado

La villa in stile Disney World

Orlando, in Florida, è la patria del mondo Disney ed è proprio a 15 minuti dal noto parco divertimenti di Disney World che si trova la Fantastic Solterra Villa. Si tratta di una villa a Davenport con ben 14 camere da letto, tutte a tema giochi o semplicemente ispirate ai luoghi iconici americani.

Fantastic Solterra Villa

C'è la stanza patronale-rodeo, la cameretta per bambini con Pocahontas sui muri, la sala cinema con tanto di poltrone e maxi schermo, l'area dedicata ai videogame e addirittura una stanza presidenziale che riproduce lo studio ovale. La chicca che rende l'abitazione ancora più unica? Una pista da bowling privata a due corsie. Non mancano piscina, spa e barbecue. Insomma, per gli amanti delle fiabe e dei videogame è un vero e proprio sogno che diventa realtà. Il suo prezzo? 23.700 euro a notte.

Fantastic Solterra Villa

La villa "alla fine della terra"

Land's End, letteralmente "Fine della terra", è una villa all-inclusive situata nell'Ambergris Cay Private Island Resort a Turks e Caicos. Il motivo del nome? Sorge su un'isola praticamente disabitata nel punto di incontro tra Oceano Atlantico e Mar dei Caraibi.

Land’s End

Questa abitazione ispirata al faro offre la massima privacy, è circondata solo dal rumore del mare e della natura ma ogni tipo di comfort, da una maxi piscina a sfioro riscaldata a un ristorante privato, fino ad arrivare a un campo da tennis e da pickleball. Le esperienze più originali che si possono fare sull'isola? Assistere alle magiche migrazioni delle megattere durante i mesi invernali senza uscire di casa e godersi l'alba e il tramonto sull'oceano direttamente dal proprio letto. Il prezzo da pagare per un paradiso simile è di 7.046 euro.

Land’s End

Il castello ottocentesco irlandese

Volete trascorrere una vacanza in un castello storico tipicamente irlandese? Il Luttrellstown Castle Resort fa al caso vostro: si trova vicino Dublino ed è un rifugio pittoresco risalente al XV secolo ma finemente ristrutturato in chiave moderna ma senza "snaturarsi". La sua storia è molto particolare: prende il nome dalla famiglia Luttrell, che ospitò la tenuta per 300 anni fino al 1811, ovvero fino a quando Luke White, un noto e ricco libraio irlandese, la acquistò.

Luttrellstown Castle Resort

Fu però completata tra il 1910 e il 1950 da un erede della famiglia Guinness, Aileen Guinnes, che ha pensato bene di ristrutturare gli interni del castello utilizzando stili barocchi e georgiani. La meravigliosa abitazione sorge nel bel mezzo di 567 acri di parco privato, ha un campo da golf, una club house in stile alpino e ben 20 camere da letto dal mood principesco. Maxi specchi con cornici gold, letti a baldacchino, vasche da bagno in marmo autoportanti, chaise longue vintage, lampadari di cristallo: al suo interno la tradizione si fonde al lusso (al prezzo di 17.400 euro a notte)

Luttrellstown Castle Resort

Il castello medievale con celle e cannoni

Chi ama il periodo medievale e vuole vivere un'esperienza davvero unica può prenotare una notte a Chateau de Farcheville al prezzo di 19.000 euro. Si trova a Bouville, Île-de-France, dispone di 22 camere da letto e 34 bagni, al loro interno ci sono solo arredi a tema, dai maxi bauli di ferro ai lampadari con le candele, fino ad arrivare alle vasche da bagno che sembrano essere di legno.

Chateau de Farcheville

Al di là delle suite, dei giardini e della maxi piscina illuminata da mille e una notte, la sua particolarità sta nelle porte nascoste e nei passaggi segreti. Dove conducono? A una cantina sotterranea e alle celle carcerarie medievali. Ha inoltre anche un teatro, un fossato, una cappella e dei veri cannoni di epoca medievali. Fino ad ora la residenza non era mai stata aperta al pubblico ma, a giudicare dai meravigliosi scatti, permette agli ospiti di essere catapultati nel XIII secolo.

Chateau de Farcheville

L'oasi nel deserto

Si chiama Desert Oasis Paradise, si trova a Scottsdale, in Arizona, ed è una vera e propria oasi nel deserto. Si tratta di una enorme villa che gode di estrema privacy, dispone di oltre mille metri quadrati di spazio: ha 6 camere da letto, 7 bagni, sala giochi con tavolo da biliardo, bar, shuffle Puck, biliardino, giochi arcade in piedi con ogni sistema e ogni partita.

Desert Oasis Paradise

All'esterno non manca una enorme piscina con due scivoli e cascata. Insomma, è un vero e proprio paradiso per chi vuole godersi il totale relax in tranquillità senza rinunciare né ai comfort, né a un tocco tropicale. Il suo prezzo? Su Airbnb viene fittata a 9.300 euro a notte.