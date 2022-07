Le mostre da vedere (o recuperare) in estate a Milano Dalla Fondazione Prada a Triennale Milano, una guida alle migliori esposizioni dell’estate 2022 dove arricchirsi, rigenerarsi e rinfrescarsi.

A cura di Clara Salzano

Fondazione Prada Milano – Ph Alessandro Saletta – Piercarlo Quecchia – DSL Studio

L'estate non per tutti è sinonimo di vacanze al mare o montagna. Sono sempre più numerose le persone che decidono, per scelta o necessità, di restare in città. Così sono tanti i musei e le gallerie che prolungano la loro programmazione durante tutta l'estate per permettere approfondire o recuperare le mostre che non è stato possibile visitare durante i mesi precedenti. Da non sottovalutare inoltre la possibilità di trascorrere del tempo al fresco negli spazi interni delle varie istituzioni! Dalla Fondazione Prada a Triennale Milano, una guida alle migliori esposizioni dell'estate 2022 dove arricchirsi, rigenerarsi e rinfrescarsi.

Useless Bodies a Fondazione Prada

Le mostre di Fondazione Prada

Gli spazi della Fondazione Prada a Milano resteranno attivi durante tutta l’estate con un ampi programma culturale che comprende mostre d’arte contemporanea, di scienza e rassegne cinematografiche. Fino al 22 agosto darà possibile visitare la monumentale mostra “Useless Bodies?”, a cura del suo di artisti Elmgreen & Dragset. Si tratta della più grande esposizione mai promossa da Fondazione Prada, in 3.000 metri quadrati di spazio espositivo, che si interroga sulla condizione del corpo umano nell’era post-industriale. Fino al 26 settembre è in mostra l'opera di 11 artisti internazionali come Meriem Bennani, Juno Calypso, Cao Fei, MaryReid Kelley e Patrick Kelley, che esplora le possibili identità alternative nella mostra “Role Play” all’Osservatorio.

Role Play – Osservatorio Fondazione Prada

I Marmi di Torlonia alle Gallerie d'Italia

Fino al 18 settembre 2022 sarà possibile visitare la mostra I Marmi Torlonia. Collezionare Capolavori /. The Torlonia Marbles. Collecting Masterpieces alle Gallerie d’Italia di Milano. Partendo dalla passione per il collezionismo di antichità della Famiglia Torlonia di Roma, l'esposizione analizza la storia del collezionismo di antichità a Roma dal XV al XIX secolo. Il percorso si snoda attraverso la più importante raccolta privata di statuaria classica con 96 marmi della Collezione Torlonia.

Gazing Ball (Centaur and Lapith Maiden) di Jeff Koons alle Gallerie d’Italia di Milano

Oliviero Toscani a Palazzo Reale

Ha inaugurato il 24 giugno 2022 la mostra "OLIVIERO TOSCANI. Professione fotografo", la più grande esposizione mai dedicata in Italia all'importante fotografo. La mostra, curata da Nicolas Ballario, ripercorre, attraverso 800 scatti, la carriera di Oliviero Toscani che, ha compiuto 80 anni nel 2022 e ancora oggi fa discutere e influenza l'arte e la moda con le sue fotografie.

Ritratto di Oliviero Toscani – Foto di OLIVIEROTOSCANISTUDIO – Leandro Manuel Emede

Aldo Rossi al Museo del Novecento

Sono oltre 350 le opere di Aldo Rossi esposte per la prima volta al Museo del Novecento. Il visitatore ha la possibilità di esplorare il lavoro dell'architetto designer, teorico e critico che ha segnato la seconda metà del Novecento attraverso arredi e oggetti d’uso, prototipi e modelli, dipinti, disegni e studi in esposizione fino al 2 ottobre 2022.

Aldo Rossi. Design 1960–1997” è in mostra al Museo del Novecento fino al 2 ottobre

La 23ª Esposizione Internazionale di Triennale Milano

La 23ª Esposizione Internazionale sarà aperta dal 15 luglio all’11 dicembre 2022. Dall’evoluzione della città agli oceani, dalla genetica all’astrofisica, sono tanti i quesiti su cui l'importante manifestazione, articolata in diverse mostre, proverà a dare una risposta o fornire un dibattito per rovesciare la nostra idea di mondo. Dal titolo Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries, la 23ª Esposizione Internazionale di Triennale Milano coinvolge numerosi designer, architetti, artisti, drammaturghi e musicisti in una piattaforma di dialogo e ricerca.