I 10 posti che non si potranno visitare nel 2024: c'è anche un museo italiano Dal museo Pompidou al Noma di Copenaghen, fino al Pergamon di Berlino, ecco i 10 luoghi che saranno chiusi nel 2024.

A cura di Arianna Colzi

Casa degli Atellani | Foto Casa degli Atellani

Quante volte vi è capitato di visitare una città, magari una che non vedevate l'ora di vedere, e trovare alcuni dei suoi monumenti simbolo chiusi al pubblico? Per pianificare i vostri viaggi e le vostre vacanze del 2024 ecco i dieci posti che quest'anno saranno inaccessibili: tra loro troviamo anche un'attrazione italiana.

Notre Dame, Parigi

Se avete in programma di visitare Notre Dame, vi consigliamo di attendere dicembre 2024. La celebre cattedrale di Parigi, danneggiata dal terribile incendio del 2019, riaprirà quest'anno. A distanza di 5 anni, il restauro della Cattedrale, finanziato anche da ingenti donazioni da parte di grandi gruppi industriali, è ormai completato e l'attrazione tornerà ai fasti originale e a disposizione dei parigini e dei turisti alla fine dell'anno.

Notre Dame

Centre Pompidou, Parigi

Uno dei musei più famosi di Parigi rimarrà chiuso fino al 2030. Dopo sessant'anni di attività, il Centre Pompidou, in occasioni delle Olimpiadi di Parigi 2024, sarà inaccessibile per via di un'ingente operazione di ammodernamento da 260milioni di euro.

Centre Pompidou

Noma, Copenaghen

Il Noma di Copenaghen sarà chiuso al pubblico fino al 2025. Uno dei migliori ristoranti al mondo, 3 stelle Michelin e una lista d'attesa di mesi, ha chiuso. Il proprietario Renè Redzepi ha annunciato quest'anno dei cambiamenti imponenti per il ristorante che ha reso celebre la cucina nordica nel mondo. La decisione è arrivata, stando anche a quanto riporta Reuters, perché iritmi di lavoro per i cento dipendenti del ristorante erano ormai insostenibili. Da qui la scelta di ripensare il concept dietro al locale. La probabile riapertura dovrebbe avvenire il prossimo anno, ma ancora è tutto top secret.

Noma Copenaghen

Pergamon Museum, Berlino

Uno dei musei simbolo di Berlino, parte della nota Isola dei Musei, sito Patrimonio dell'Unesco, chiuderà nel 2024. Fino al 2027, il Pergamon Museum di Berlino sarà coinvolto in un'importante opera di ristrutturazione che coinvolgerà anche il quartiere circostante.

Pergamon Museum

Fantasma dell'Opera, New York

Non si tratta di un museo o di una chiesa ma di uno dei musical più famosi al mondo. Il Fantasma dell'Opera di New York non sarà più in programma a Broadway dopo 35 anni di repliche e successi.

Smithsonian Castle, Washington DC

Il complesso museale dello Smithsonian Castle è uno dei più celebri di tutti gli Stati Uniti. Noto anche per essere un importante istituto di ricerca, il museo si trova all'interno di un castello dallo stile gotico sorto nel 1855. Nel febbraio del 2023 ha chiuso le porte al pubblico che non potrà farvi ritorno fino al 2025, quando si concluderanno i lavori di ristrutturazione.

Smithsonian Castle

Splash Mountain, Disney World

Una delle attrazioni più celebre del Walt Disney World a Orlando, in Florida, chiude dopo le critiche e accuse di razzismo. Le Splash Mountain di Orlando sono le montagne russe ispirate al film I racconti dello zio Tom hanno chiuso i battenti per ristrutturazione. Tuttavia, uno dei simboli del parco divertimenti più famoso al mondo si sottoporrà a dei lavori per cancellare presunti stereotipi razzisti simboleggiati dalla struttura.

Splash Mountain, Orlando

Elephant Trunk Rock, Taiwan

Uno dei punti più fotografati al mondo, l'Elephant Trunk Rock di Taiwan, è crollato in mare nel dicembre del 203. La struttura della costa nord-est dell'isola era già chiuso al pubblico dal 2010: un mese fa è crollato in mare a causa dell'erosione.

L'elephant rock di Taiwan | Foto CNN

Park Hyatt, Tokyo

L'hotel Park Hyatt di Tokyo, uno dei primi alberghi di lusso al mondo, chiude in occasione del suo trentennale. Inaugurato nel 1994, il Park Hyatt sarà sottoposto a lavori di restaurazione, riaprendo al pubblico nel 2025.

Park Hyatt di Tokyo

La Vigna di Leonardo, Milano

La Casa degli Atellani, e l'annessa Vigna di Leonardo, ha chiuso al pubblico lo scorso ottobre. Diventata di proprietà di Bernard Arnault, il miliardario fondatore e amministratore delegato di LVMH, il museo non sarà più visitabile dai turisti. Per ora non è noto cosa accadrà alla Casa, ma quello che sembra trapelare è che la Vigna diventerà un immobile privato, talvolta prestato a occasioni o eventi pubblici.

Casa degli Atellani | Foto Casa degli Atellani