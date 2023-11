Escape room: cos’è, come funziona il gioco e quali sono le migliori da provare Nelle escape room i giocatori sono chiusi in una stanza e hanno circa 60 minuti di tempo per fuggire. La loro unica arma è intuito e arguzia per risolvere indovinelli ed enigmi. Quali sono le escape room migliori in cui vivere quest’esperienza?

È come essere in un videogame, è come partecipare a un gioco di società, è come risolvere un puzzle. In una parola: escape room. Le "stanze della fuga", in Italia sono oltre 500, rappresentano un'attività divertente da fare in compagnia di amici o di colleghi (sembra che siano molto utili per il team building). Il successo delle escape room va da Nord a Sud, sono presenti nelle grandi città ma anche nei piccoli comuni. Il prezzo per prenotare un'esperienza del genere varia in base al numero di partecipanti e alla tipologia di stanza scelta. Quanti tipi diversi ne esistono? Come funzionano? Una cosa è certa: hai solo 60 minuti per scappare.

Quando sono nate le escape room

Andando indietro nel tempo, tornando all'antica Grecia, si potrebbe pensare che il primo a partecipare a una escape room fu Teseo. La leggenda narra come l'eroe sia riuscito a scappare dal labirinto del Minotauro grazie a un po' di ingegno e al famoso filo di Arianna. L'idea alla base delle escape room è proprio questa: quella di fuggire nel minor tempo possibile da stanze piene di rompicapi, intrighi, segreti. Una serie di sfide che appartengono all'universo dei giochi da tavolo e dei videogame. Nella lenta evoluzione che ha portato alle escape room attuali, un grande contributo è stato dato da quelle online, che apparvero su Internet nei primi anni 2000 (giochi in cui l'utente doveva trovare indizi e oggetti per fuggire dalle stanze virtuali). Nel 2007 arrivò la prima escape room reale, in Giappone, grazie a Takao Kato, fondatore di REG, Real Escape Game. Da quel momento si sono rapidamente diffuse in Asia, America e infine in Europa.

Come funzionano le escape room

Partecipare a un'escape room significa ritrovarsi chiusi in una stanza con circa 60 minuti di tempo per uscire, per farlo c'è bisogno di risolvere indovinelli, enigmi o decifrare codici. I giocatori, minimo 2, non possono utilizzare dispositivi elettronici. Ogni escape room ha una struttura diversa, può essere formata da una sola o da una serie di stanze (in cui per passare dall'una altra bisogna completare delle task). Sono molti, inoltre, i tipi di ambientazione che esistono: mistery (trovare il colpevole di un delitto), fantasy, horror, storica ecc..

Quale escape room scegliere: difficoltà e tipologia

Partecipare a un'escape room significa mettersi alla prova e fare gioco di squadra. Questo tipo di esperienza, che coinvolge più persone, può essere adatta a famiglie, gruppi di colleghi o di amici. Compleanni, addii al nubilato (o celibato) ma anche durante le festività, ogni occasione è buona per prenotare un'escape room. L'unica accortezza è quella di scegliere il tema più adatto in cui immergersi, gli enigmi proposti, infatti, sono adeguati alla tematica generale. Ogni stanza è diversa anche per il numero di giocatori (bisogna accertarsi che tutti abbiano la possibilità di fare qualcosa o giocare a squadre) e al costo.

Quanto costa partecipare a un'escape room

Da Nord a Sud, sono moltissime le diverse offerte di escape room, in Italia sono più di 500. Presso Trap Milano è possibile prenotare sessioni di gioco (i cui costi dipendono dal numero di giocatori) come: la Tomba (da 60 a 110 euro), la Casa nel Bosco (da 60 a 110 euro), la Fiaba d'Inverno (da 75 a 135 euro), la Pirate Cave (da 160 a 235 euro), Antartide (da 60 a 110 euro), il Tempo Maya (da 75 a 115 euro) e il Gioco di Mezzanotte (da 75 a 100 euro). A Roma, invece, AdventuresRoomsRoma ha una struttura composta da sei ambientazioni: The Bunker (da 23 a 20 euro), Alcatraz (da 23 a 20 euro), Il Giocattolaio (da 25 a 17,5 euro), Fuga dal Manicomio (da 25 a 18 euro), lo Scienziato Pazzo (da 25 a 18 euro).