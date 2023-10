Dove si trova Villa Balbiano di House of Gucci: la location è la casa di Aldo Gucci Villa Balbiano sul lago di Como è una delle location del film House of Gucci: è stata scelta come set per le scene ambientate nella casa di Aldo Gucci.

Lady Gaga, A.Driver nel film House of Gucci _ Courtesy of Metro Goldwyn Mayer©2021

House of Gucci di Ridley Scott con Lady Gaga e Adam Driver protagonisti, va in onda questa sera in prima serata su Rai 1. Il film racconta la storia di una delle famiglie più influenti del fashion system, concentrandosi in particolar modo su un episodio realmente accaduto: il tanto discusso omicidio di Maurizio Gucci. È ambientato in tutti i luoghi simbolo della storia della famiglia ed è stato girato in diverse città d'Italia: da Milano a Roma passando per Cortina, senza dimenticare le lussuose ville sul Lago di Como. Alcune scene sono ambientate a Villa Balbiano: è stata scelta come set per la casa di Aldo Gucci. La villa è prevalentemente location di eventi e matrimoni.

Villa Balbiano si trova sul Lago di Como

Milano, Roma, Gressoney, Firenze, il Lago di Como: sono numerose le location scelte dal regista Ridley Scott per il film House of Gucci. Le riprese del film del momento si sono concluse il 9 marzo 2021 e nonostante il set sia stato super blindato, in Italia il famoso cast è stato avvistato in diversi luoghi del capoluogo meneghino e non solo. Una location privilegiata del film è stata Villa Balbiano sul Lago di Como

Una scena del film House of Gucci con J.Leto, A.Driver, Lady Gaga, A.Pacino_Courtesy of Metro Goldwyn Mayer©2021

Com'è fatta Villa Balbiano, location di House of Gucci

Villa Balbiano è l'elegante dimora di Aldo Gucci, figlio del fondatore della Maison fiorentina. È un gioiello dell'architettura italiana del XVI secolo che si affaccia sul Lago di Como: si trova sulla sponda occidentale del Lago nel comune di Ossuccio, a soli 40 minuti dal centro di Milano. Fu costruita dall'architetto Pellegrino Tibaldi per il cardinale Tolomeo Gallio come sua residenza principale. Successivamente la villa fu acquisita dal cardinale Angelo Maria Durini che qui trasferì il suo famoso cenacolo letterario trasformando il palazzo in un luogo di delizie, balli, feste e collezioni d'arte uniche.

Villa Balbiano

Villa Balbiano oggi è una delle più maestose ville private sul Lago di Como. La proprietà viene utilizzata per eventi privati come matrimoni e cerimonie importanti, grazie anche all'immenso giardino che la circonda e la vista mozzafiato sulle placide acque del Lago di Como. Con oltre 2 ettari, Villa Balbiano risulta la più grande delle residenze del lago dotata anche di un molo e di una piscina.

Gli interni di Villa Balbiano_Credit Airbnb

Gli interni storici della Villa conservano tutte le caratteristiche della sede originaria con gli affreschi seicenteschi alle pareti dei fratelli Recchi e Agostino Silva, i marmi pregiati nelle stanze, oggetti d'arte e mobili provenienti da collezioni antiche che hanno ricostruito la bellezza del passato di questo luogo carico di fascino.

Una delle suite di Villa Balbiano_Credit Airbnb

La Villa accoglie in sei maestose suite gli ospiti che decidono di organizzare qui il loro evento. Qui tutto è stato conservato perfettamente per valorizzare le bellezze naturali e storiche del palazzo. All'interno si può ammirare una collezione museale di mobili d'epoca, con lampadari di cristallo, specchi antichi, oggetti d'arte e dipinti rari.