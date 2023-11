Dove lascio la valigia quando sono in viaggio? Le app che segnalano i depositi bagagli per muoversi in libertà In giro per il mondo esistono depositi – prenotabili tramite app – dove lasciare le proprie valige e girare a mani libere per la città. Ecco quali piattaforme utilizzare e come funzionano.

I bagagli, si sa, sono il simbolo del viaggio. Spesso, però, rappresentano una fonte di preoccupazione, dal dubbio su cosa mettere in valigia, fino all'idea di doverli portare in giro per la città in attesa del check in o di salire sul volo di ritorno. Da un po' di tempo esistono alcune app che permettono di trovare luoghi in cui custodire in sicurezza i propri bagagli.

LugaggeHero

LuggageHero, lanciata da Jannik Lawaetz nel 2016, ha ora più di 900 punti di deposito e 150 sono in Italia, sparsi tra Roma, Milano e Firenze. L'app offre un servizio che permette ai viaggiatori di lasciare i propri bagagli in punti strategici (vicino alle attrazioni turistiche, agli snodi di trasporto o alle zone centrali), custoditi in negozi, bar o locali autorizzati. Il prezzo (il pagamento viene effettuato online) è di 1 euro all'ora, con un massimo di 10 euro al giorno per valigia o zaino (a cui vanno aggiunti 2 euro per la gestione degli articoli). Il costo comprende anche il sigillo antimanomissione e un'assicurazione di 2,500 euro.

NannyBag

NannyBag permette di depositare le proprie valige in un locale che faccia parte della rete per il costo di 6 euro al giorno (indipendentemente dalle dimensioni o dal peso del bagaglio). Valige ed effetti personali sono coperti in caso di danno, smarrimento o furto fino a 1.000 euro per bagaglio. Il pagamento deve essere effettuato in anticipo, non in loco ma tramite il sito web o l'App. La prenotazione è modificabile e cancellabile (fino all'ultimo minuto).

Leggi anche Belén Rodriguez viaggia con le valigie griffate e personalizzate: costano quasi 5mila euro

Bounce

Bounce collabora con hotel, caffetterie, negozi, utilizzando le loro aree libere per bagagli o pacchi. Per tutti i bagagli il prezzo è lo stesso – 5 euro al giorno – e il metodo di pagamento è virtuale (comprende anche un'assicurazione). Il servizio offre la possibilità di depositare i propri articoli per una settimana o un mese.

Radical Storage

Radical Storage opera in in tutto il mondo, con più di 300.00 clienti. La tariffa è fissa ed è di 5 euro al giorno. Per sfruttare il servizio basta cercare un deposito (chiamato "Angels") nelle vicinanze, prenotare e pagare online e recarsi a lasciare le proprie valige. La garanzia sugli effetti personali è di 3000 euro.