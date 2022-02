Dove è stato girato il video della canzone Ovunque sarai di Irama È uscito il nuovo videoclip di Irama per la canzone “Ovunque sarai” presentata al 72° Festival di Sanremo 2022 e classificata quarta. Scopriamo dove sono state realizzate le riprese.

Irama nel videoclip della sua canzone Ovunque sarai per Sanremo 2022

Riprese in bianco e nero, paesaggi desolati, vecchie rovine e immagini poetiche caratterizzano il nuovo videoclip di Irama per la canzone "Ovunque sarai" presentata al 72° Festival di Sanremo 2022 e classificata quarta. Pubblicato da poco, il videoclip di Irama ha già raggiunto oltre 3,5 milioni e mezzo di visualizzazioni su Youtube. Scopriamo dove è stato girato "Ovunque sarai".

Gli alberi della campagna di Podenzano nel video di Irama

Irama tra terreni innevati e rovine

Un albero cade e cn lui anche un uomo. Così ha inizio il videoclip della canzone "Ovunque sarai" di Irama. Il bianco e nero delle riprese intensificano il lato drammatico che si concretizza in scenografie desolate. Nessun teatro di posa però per Irama.

Irama fluttuo nel fuoco nella campagna di Podenzano

Il cantante e rapper italiano, pseudonimo di Filippo Maria Fanti, ha scelto di girare il videoclip della sua canzone sanremese "Ovunque sarai" nella campagna innevata di Podenzano, tra rovine e campi sterminati. La sua figura fluttua su una radura ricoperta di neve e su un falò tra edifici abbandonati.

Una scena del video di Irama per la sua canzone "Ovunque sarai"

Le location storiche nel video di Ovunque sarai

Non sono riprese all'esterno, in luoghi che sembrano lunari ma che appartengono al territorio italiano, di preciso alla Pianura Padana. Nel videoclip di Irama si scorgono anche ambienti interni, austeri. Si tratta del lussuoso Grand Hotel des Thèrmes, meglio conosciuto come il Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore terme con le sue sale decorate in in stile Liberty-Decò.

Il Salone moresco nel palazzo dei Congressi di Salsomaggiore terme dal video di Irama

Nelle riprese all'interno del Palazzo dei Congressi l'atmosfera cambia, si respira il fascino della Belle Epoque e si resta stupiti di fronte al monumentale edificio di inizio Novecento con i suoi decori e l'opulenza di un tempo che ormai è passato.