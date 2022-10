Da New York a Parigi in meno di 2 ore: l’aereo di linea che supera il muro del suono Drako è il nuovo aereo di linea supersonico che migliora l’eredità del Concorde fino a consentire voli così veloci che superano la barriera del suono.

Il Drako Airbus

Da Parigi a New York in poco meno di due ore e da Londra a Singapore in due ore o poco più. È il tempo che potrebbe impiegare in volo il nuovo aereo di linea supersonico Drako che raccoglie l'eredità del Concorde ma superando anche la barriera del suono. Se il Concorde viaggiava infatti ad una velocità di mach 2, Drako può raggiungere anche velocità di mach 2 che rompe il muro del suono.

Il design innovativo di Drako senza coda

Drako è una visione fantastica del futuro dell'aviazione. L'aereo supersonico è progettato per eseguire le rotte principali, come il Boeing 777 o l'Airbus A350, ma a velocità di molto superiore. Poiché l'aereo viaggia così velocemente, il design di Drako non prevede una coda del velivolo perché non sarebbe utile per sterzare ad alta velocità come gli aerei di linea normali. A bordo sono previsti invece due canard sul muso dell'aereo per consentire una sterzata alla velocità mach 3.

A bordo di Drako

Drako potrebbe sfruttare una coppia di motori TBCC, Turbine-Based Combined Cycles, che si basano sul concetto di utilizzare il motore più efficiente in base alla velocità del momento: quando sono richieste velocità inferiori si può utilizzare un normale motore turbofan mentre a velocità maggiore entra in azione il ramjet.

Due motori a bordo di Drako

Nonostante il progetto di Drako si mostri con una livrea che rimanda alla compagnia AirFrance, il nuovo aereo supersonico è ancora solo un prototipo e non esiste alcun piano della compagnia di linea francese per realizzare il velivolo. Il progetto inoltre richiederà una forma di idrocarburi o ecocarburanti per viaggiare considerando la velocità che riuscirà a raggiungere. Al momento e fino al 2050 non si prevedono tuttavia carburanti sostitutivi che siano leggeri e densi di energia come potrebbero servire a bordo di Drako.