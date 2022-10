Belén al “cuore della natura”: dove si trova il romantico lago Un paesaggio quasi spaziale quello condiviso da Belén in questi giorni che sembra essere su Marte, con una terra rosso intenso, e invece si tratta dell’Italia.

A cura di Clara Salzano

Belén Rodríguez visita un tesoro naturalistico d’Italia

Belén Rodríguez è partita per lavoro e ha scelto uno dei tesori naturalistici più incredibili d'Italia per la sua campagna pubblicitaria. Tra natura incontaminata, dune rosse e laghi a forma di cuore, vediamo dove si trova la meta del viaggio di Belén.

Belén in un paesaggio quasi marziale

Un paesaggio quasi spaziale quello condiviso da Belén in questi giorni. Sembra che la nota showgirl si sia recata su Marte, con la terra di un rosso acceso, e invece si tratta dell'Italia, nell’entroterra salentino. Belén si è recata infatti in Puglia per la campagna pubblicitaria della sua linea di vestiti e ha scelto la Cava di Bauxite di Otranto con il suo lago verde smeraldo che sembra avere la forma di un cuore.

Belén alla Cava di Bauxite di Otranto

La Cava di Bauxite di Otranto, non lontano dal faro di Punta Palascia, nei pressi di Monte Sant’Angelo, è uno dei luoghi più suggestivi della Puglia. Si tratta di un giacimento di bauxite,

roccia minerale composta da ossidi di alluminio e ferro che conferiscono il particolare colore rosso alla terra, scoperto nel 1940 e il cui sfruttamento si è concluso nel 1976. La cava è stata a lungo un'importante fonte economica per la regione perché la bauxite viene utilizzata per la produzione di alluminio.

Il lago della cava di bauxite di Otranto

Oggi la cava dismessa è diventata un'oasi naturalistica a cielo aperto con un ecosistema lacustre che attira numerosi turisti. La meta principale è il lago verde smeraldo che da una certa angolazione sembra avere la forma di un "cuore nella natura", come ha commentato la stessa Belén Rodríguez. Il lago è un residuo del giacimento di estrazione mineraria, oggi dismesso, creato grazie alle infiltrazioni d’acqua di una falda acquifera presente nel territorio. Il colore verde è dato dalla presenza nell'acqua di residui della bauxite della cava.