Offerte eBay: oltre il 50% di sconto su tutto l’occorrente per il giardinaggio e il fai da te Proseguono le offerte di primavera su eBay, questa settimana i migliori sconti sono dedicati al giardinaggio e al fai da te. Troverete tutto l’indispensabile per curare il proprio orto e svolgere in autonomia i lavori domestici che richiedono una base di manualità.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Se siete appassionati di giardinaggio o di bricolage o altri hobby legati al fai da te, eBay è il posto giusto dove cercare le attrezzature e gli accessori necessari per i vostri progetti primaverili. In occasione delle offerte di primavera di eBay, potrete trovare una vasta selezione di prodotti sempre utili in casa o in giardino, dai trapani alle forbici da potatura, fino alle fioriere da finestre o ringhiere. Di seguito una selezione delle migliori offerte per acquistare tutto il necessario per i vostri progetti fai da te.

Oltre il 50% di sconto su attrezzature e accessori utili per il giardinaggio e il fai da te su eBay

-53% di sconto su trapano avvitatore e svitatore della Kzubr: per eseguire ogni tipo di lavoro con il massimo della precisione e semplicità, grazie anche al classico mandrino autoserrante da 10mm. È possibile impostare il verso di rotazione sia orario che antiorario della punta, e utilizzarlo anche in taluni casi come avvitatore/svitatore.

-44% di sconto su trapano a percussione Makita: con motore da 710 W, con selettore per escludere funzione percussione, interruttore elettronico, reversibile, impugnatura rivestita in gomma, capacità di forare metallo 13 mm di spessore, legno 30 mm e cemento 16mm.

Leggi anche Premio Strega 2023: dove comprare i libri della dozzina

-27% di sconto su tosaerba con motore a scoppio della Boudech: permette di accorciare l'erba nel proprio giardino impostando fino a 7 livelli differenti, così da non avere erbacce o rampicanti che crescono a dismisura.

-20% di sconto su carrello cassettiera Scheppach con attrezzi: ideale per chi è appassionato di auto e moto e vuol fare al meno del meccanico per i lavoretti di manutenzione ordinaria.

-20% di sconto su tagliasiepe elettrico di Scheppach: ideale per il taglio di cespugli, siepi e arbusti alti, l'albero telescopico si ritira fino a 2 metri e si estende fino ad un massimo di 2,6 metri. La lama a doppia faccia da 450 mm consente di tagliare rami rapidamente e facilmente con il 40% in meno di vibrazioni.

-20% di sconto sul compressore supersilenziato Scheppach: il potente motore da 1100 watt riempie in brevissimo tempo il serbatoio da 24 litri con una capacità di aspirazione di 230 l/min. Ha un serbatoio dalle dimensioni di 24 litri e può esercitare una pressione per un massimo di 8 bar.

-18% di sconto su carrello avvolgitubo con bobina per irrigazione: con telaio in acciaio e ruote, rullo, manovella e supporto in polipropilene. Presenta una capacità massima di 60 metri e include una bobina di tubo da 25 metri e un kit di accessori per irrigazione (innesto, lancia di irrigazione + 2 raccordi rapidi per tubo).