Offerte di Carnevale: sconti su costumi e accessori per adulti e bambini su eBay Per celebrare la festa più allegra dell’anno con un travestimento originale e non troppo costoso, ecco le migliori offerte eBay sui costumi e accessori di Carnevale per adulti e bambini, in sconto al 23%: Superman, Scooby Doo e tanti altri.

Carnevale 2022 è alle porte, ed è giunto il momento, sia per i bambini che per gli adulti, di scegliere un travestimento originale e divertente. Il periodo più allegro dell'anno, dunque, va festeggiato come si deve, tra coriandoli, mascherine, stelle filanti e abiti colorati.

Per questo motivo, abbiamo selezionato per voi le migliori offerte eBay su costumi e accessori di Carnevale per uomo, donna e bambino, in sconto al 23%, ideali da indossare anche in coordinato genitore/figlio: Batman, Wonder Woman, Cat Woman, Superman e tanti altri, non solo supereroi ma anche personaggi di film, cartoni animati e fumetti.

Inoltre, effettuando l'acquisto multiplo di uno stesso articolo tra quelli elencati di seguito, potrete ottenere un ulteriore coupon del 5% sul prezzo già scontato.

23% di sconto sui costumi di Carnevale per bambini e adulti su eBay

Ma quali sono le migliori promozioni di eBay sui prodotti a tema Carnevale? Di seguito troverete 10 costumi e accessori di Carnevale per adulti e bambini, tutti in offerta al 23% di sconto: supereroi, personaggi di film e cartoni animati e tanti altri travestimenti.

-23% sul costume di Carnevale di Superman per adulti: certificato DC Comics/Warner Bros, questo vestito di Carnevale è curato nei minimi particolari e realizzato in tessuto di qualità. Il travestimento, infatti, comprende, oltre alla tuta con pettorali imbottiti, anche il mantello rosso con il celebre stemma del supereroe, la cintura e i copristivali.

-23% sul vestito di Carnevale di Scooby Doo Vampiro per bambino: ideale per i bambini più piccoli, fino ai 3 anni, questo costume di Carnevale è semplice da indossare ed è realizzato in un tessuto morbido e caldo. Certificato Warner Bros, comprende non solo la tutina con finto gilet ma anche cuffia con musetto e dentini da vampiro e il mantello rosso.

-23% sul costume di Carnevale per adulti di Harley Quinn: perfetto per interpretare il personaggio femminile più noto tra i cattivi dell'universo DC Comics, questo costume per donna è realizzato in tessuto lucido di qualità. Il travestimento include, oltre alla salopette dorata con rombi, il top rosa e la parrucca bionda con ciocche rosa e azzurre.

-23% sul vestito di Carnevale di Batman per adulti: curato nei minimi particolari e certificato DC Comics, questo costume uomo è perfetto per interpretare a Carnevale uno dei supereroi più misteriosi. Il travestimento include, oltre alla tuta con pettorali imbottiti, il mantello nero, la maschera, la cintura e i copristivali.

-23% sul costume di Carnevale di Catwoman per bambini: originale, divertente e certificato DC Comics, questo costume per bambina è realizzato con materiali di ottima qualità ed è ideale da indossare in occasione del Carnevale. Il travestimento comprende, oltre alla tuta tutta nera, la cintura e la mascherina con orecchie da gatta.

-23% sul vestito di Carnevale di Hermione Granger per bambini: ideale per le bambine appassionate di Harry Potter, questo costume sarà perfetto per diventare piccole streghette a Carnevale. Il travestimento include, oltre alla tunica di Hermione a maniche lunghe con cappuccio e logo di Grifondoro sul petto, anche la finta camicia e la cravatta a righe rosse e dorate.

-23% sul costume di Carnevale di Wonder Woman per bambini: disponibile nella taglia 5-7 anni, il costume per bambina di Wonder Woman è curato nei minimi particolari e certificato DC Comics. Il travestimento include, oltre al top rosso con stemma sul petto e alla gonna blu e dorata, anche il mantello satinato, il copricapo e i copristivali.

-23% sul costume di Carnevale di Batgirl per adulti: perfetto da abbinare al costume da uomo coordinato di Batman, questo vestito di Carnevale è realizzato in tessuto di qualità e certificato DC Comics. Il travestimento comprende, oltre all'abito nero con stemma sul petto, anche gli accessori come il mantello nero, la cintura, la maschera, i bracciali e i copristivali.

-23% sul costume di Carnevale di Wonder Woman per adulti: certificato DC Comics e perfetto da indossare a Carnevale o per feste mascherate, questo costume da donna simile in tutto e per tutto al vestito dell'eroina di film e fumetti. Il travestimento comprende, oltre all'abito rosso, blu e dorato, anche i manicotti, il mantello lucido e il copricapo con la stella sulla fronte.

-23% sul costume di Carnevale di Titti per bambini: simpatico e tenero, questo costume, consigliato per bambini fino ai 3 anni, è morbido, caldo e semplice da indossare. Il travestimento, approvato Warner Bros/Looney Tunes, include la tutina gialla, la cuffia con il becco di Titti e la coda del canarino.