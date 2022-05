Migliori maschere per capelli del 2022: le 18 più nutrienti per riparare i capelli rovinati Le migliori maschere per capelli del 2022 per ristrutturare i capelli rovinati e secchi a causa dello smog, dei trattamenti chimici aggressivi e dall’utilizzo di strumenti per lo styling ad alte temperature. Ecco quali sono i trattamenti più idratanti e nutrienti per dare luminosità e un aspetto sano ai capelli.

Tra i migliori alleati della nostra chioma ci sono sicuramente le maschere per capelli. Lo smog, l'inquinamento e i trattamenti chimici effettuati con troppa frequenza (basti pensare alle decolorazioni e alle tinte per capelli, soprattutto quelle con ammoniaca) possono indebolirli visibilmente, facendoli apparire spenti e sfibrati.

Anche la piastra per capelli, il phon e l'arricciacapelli sono tre strumenti per lo styling che se utilizzati spesso e, soprattutto, a temperature troppo alte senza aver prima applicato sulla chioma un termoprotettore, possono rovinare i capelli e, di conseguenza, renderli fragili e secchi.

Utilizzare una maschera almeno una volta a settimana, insieme ad uno shampoo specifico e ad un apposito balsamo, può esserci d'aiuto, basta individuare il prodotto che più fa al caso nostro: ristrutturante, idratante, per capelli colorati, secchi e crespi, oppure pensati per chi ha i capelli ricci o fini. Fondamentale è scegliere il prodotto giusto tenendo in considerazione soprattutto il tipo di capelli e gli ingredienti.

Prima di scoprire quali sono le migliori del 2022 vediamo nel dettaglio quante volte si può usare una maschera per capelli per ottenere una chioma sana, forte e lucente.

Quando utilizzare la maschera per capelli?

La maschera per capelli è un prodotto che va applicato con costanza e regolarità: ma quante volte si può usare?

Se si tratta di maschere idratanti, oppure di prodotti pensati per trattare una tipologia specifica di capelli come, ad esempio, quelli ricci, lisci o fini, basta applicare la maschera una volta a settimana oppure una volta ogni due settimane.

Se, invece, occorre procedere con un trattamento più mirato, utile per ristrutturare e rinforzare i capelli sfibrati, indeboliti da trattamenti chimici aggressivi o dal frequente utilizzo di piastre e phon, occorre applicare la maschera due o tre volte a settimana, a seconda delle esigenze.

Le migliori maschere per capelli: la classifica del 2022

Di seguito troverete le 18 migliori maschere per capelli del 2022 selezionate in base al tipo di capelli (danneggiati o rovinati, secchi, disidratati, colorati, ricci e non solo), al trattamento che occorre effettuare su di esso (idratante, nutriente, lisciante, illuminante, ecc.) e gli ingredienti.

1. Maschera per capelli Riparatrice Hair Food di Garnier Fructis

La migliore maschera per capelli economica

Maschera per capelli Riparatrice Hair Food di Garnier Fructis

Una delle migliori maschere per capelli economiche attualmente disponibili in commercio è la maschera riparatrice Hair Food Papaya di Garnier Fructis, ideale per proteggere e rivitalizzare i capelli danneggiati.

Si tratta di una maschera per capelli con formula vegana dermatologicamente testata e composta per il 98% da ingredienti di origine naturale: l'ingrediente principale è l'estratto di papaya capace di nutrire, eliminare i nodi, districare e rivitalizzare i capelli secchi e rovinati. La papaya, inoltre, riesce a combattere la forfora ed è ideale, quindi, anche per chi ha il cuoio capelluto secco.

Hair Food Papaya è priva di siliconi, parabeni e coloranti artificiali.

Può essere utilizzata anche come balsamo per districare i capelli e come trattamento senza risciacquo sui capelli bagnato o asciutti per eliminare l'effetto crespo e per nutrirli a fondo.

Per utilizzarla come maschera basta semplicemente applicarla su capelli bagnati, attendere 3 minuti per lasciarle il tempo di agire e risciacquare abbondantemente: il risultato finale sarà una chioma luminosa, nutrita, riparata e dall'aspetto sano.

Gli utenti Amazon che l'hanno provata, infine, hanno riscontrato grandi benefici soprattutto in estate, quando i capelli tendono a diventare più secchi e fragili.

Garnier Fructis propone un'ampia gamma di maschere per capelli specifiche per ogni esigenza: oltre alla maschera riparatrice alla papaya, appartengono alla stessa linea anche la maschera nutriente e disciplinante alla Banana, ideale per i capelli secchi, quella disciplinante e lisciante alla Macadamia, per i capelli difficili da lisciare, quella nutriente alle Bacche di Goji, specifica per i capelli colorati, la maschera per capelli all'Aloe Vera per i capelli disidratati, quella al Burro di Cacao per i capelli secchi e ricci e, infine, la maschera all'Anguria rivitalizzante per capelli fini.

2. Maschera per capelli Weightless Hydrating Mask di Moroccanoil

La migliore maschera per capelli fini

Maschera per capelli Weightless Hydrating Mask di Moroccanoil

Chi cerca una maschera per capelli pensata per i capelli fini e secchi dovrebbe provare la Weightless Hydrating Mask di Moroccanoil, un prodotto ultra-idratante ma che non appesantisce i capelli.

L'efficacia di questa maschera idratante ultra-leggera viene garantita dalla presenza dell'olio di Argan e del burro di karité due ingredienti naturali che insieme nutrono i capelli, li rendono luminosi, sani e forti.

L'olio di Argan, infatti, ha sui capelli un'azione protettiva e li nutre grazie alle sue proprietà emollienti ed idratanti. Inoltre, essendo ricco di antiossidanti, acidi grassi, Vitamina A e Vitamina E, rinforza i capelli e ne accelera la crescita.

Anche il burro di karité è ideale per riparare e ristrutturare i capelli secchi e danneggiati ed è un validissimo rimedio naturale anche contro la forfora.

Essendo ricco di acidi grassi, Vitamina A, Vitamina e e Vitamina F, infatti, riesce a mantenere i capelli elastici e luminosi, prevenendo la formazione delle doppie punte e la secchezza della cute. Risulta, infine, molto utile in caso di capelli rovinati da trattamenti chimici aggressivi (decolorazione e tinte per capelli) e dall'utilizzo di piastra e phon ad alte temperature.

Oltre all'olio di Argan e al burro di karité troviamo anche la glicerina, dall'azione idratante, estratti di semi di lino, un vero e proprio toccasana per il benessere dei capelli, Dimethicone, un silicone naturale che deriva dalla sabbia e che rende i capelli lisci eliminando l'effetto crespo, e, infine,

Per quanto riguarda l'utilizzo occorre distribuire la maschera sulle lunghezze e sulle punte in modo uniforme, lasciare agire massimo 7 minuti e risciacquare.

Può essere applicata una o due volte a settimana.

3. Maschera per capelli Bond Intense Moisture Mask di OLAPLEX N° 8

La migliore maschera per capelli ristrutturante professionale

Maschera per capelli Bond Intense Moisture Mask di OLAPLEX N° 8

La Bond Intense Moisture Mask di OLAPLEX N° 8 è una delle migliori maschere per capelli ristrutturante professionale sul mercato.

L'utilizzo di questo prodotto, infatti, è consigliato a chi ha capelli rovinati a causa di trattamenti chimici (utilizzo di tinte per capelli, trattamenti decoloranti, schiarenti, permanenti, liscianti o alla cheratina) o danneggiati dall'utilizzo frequente di strumenti per lo styling ad alte temperature (asciugacapelli, piastre e arricciacapelli), ma non solo.

La Bond Intense Moisture Mask di OLAPLEX N°8 risulta molto efficace anche contro i danni causati ai capelli dallo smog e dall'inquinamento.

Questa maschera per capelli, infatti, riesce a rivitalizzare i capelli spenti e sfibrati e a combattere l'effetto crespo e le doppie punte, regalando alla chioma benessere, morbidezza e luminosità.

Non contiene parabeni, ftalati, solfati o glutine ed è formulata con la tecnologia brevettata Olaplex, una tecnologia che permette agli ingredienti di penetrare direttamente all'interno del fusto e di agire in modo ancora più efficace.

La Bond Intense Moisture Mask è indicata per tutti i tipi di capelli e va utilizzata una volta a settimana. Se i capelli necessitano di maggiore idratazione procedere con due o massimo tre applicazioni a settimana.

4. Maschera per capelli ai semi di lino di Alfaparf

La migliore maschera per capelli nutriente

Maschera per capelli ai semi di lino di Alfaparf

La Nutritive Mask di Alaparf è il prodotto consigliato a chi cerca una maschera per capelli nutriente, utile per trattare e riparare le lunghezze e le punte disidratate. Alapraf è un brand professionale italiano che si occupa della realizzazione di prodotti cosmetici pensati per il benessere e la bellezza del corpo e dei capelli, molto utilizzati anche dai parrucchieri.

La Nutritive Mask è una maschera ideale per districare, nutrire e rendere morbidi i capelli particolarmente secchi grazie ai semi di lino, l'ingrediente principale della formula.

Ricchi di acidi grassi Omega 3, i semi di lino riescono a rendere i capelli visibilmente più elastici, li idratano a fondo e li rendono più forti, contrastando l'indebolimento ed ostacolandone la caduta.

Per quanto riguarda la composizione di questo prodotto segnaliamo la presenza della tecnologia Urban Defense Pro, capace di difendere i capelli dall'azione dannosa dell'inquinamento e dello smog, del complessoShine Fix, che rende i capelli luminosi dalle radici alle punte e, infine, del complesso Color Fix che esalta la bellezza del colore naturale della chioma.

Applicare la maschera per capelli di Alaparf una o massimo due volte a settimana dopo aver lavato i capelli, lasciare agire per cinque minuti e risciacquare abbondantemente.

Gli utenti Amazon segnalano che i capelli risultano più facili da pettinare, morbidi, rivitalizzati ed elastici.

5. Maschera per capelli Nutri Care di Fanola

La migliore maschera per capelli rovinati

Maschera per capelli Nutri Care di Fanola

La maschera ristrutturante Nutri Care di Fanola è pensata per quei capelli particolarmente rovinati, danneggiati e crespi che necessitano di essere ammorbiditi. Questo prodotto, infatti, svolge un'azione nutriente e districante e dona brillantezza alla chioma.

Anche Fanola è un brand 100% Made in Italy ma noto anche all'estero che produce prodotti professionali per il benessere dei capelli pensati per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori. L'intera linea dedicata all' hair beauty routine comprende trattamenti efficaci realizzati con ingredienti di alta qualità.

La Nutri Care è una maschera pensata per dare una nuova vita ai capelli rovinati, idratandoli e rendendoli più elastici: tutto merito delle proteine del latte presenti nella composizione, particolarmente ricche di amminoacidi e di proteine che si prendono cura del benessere dei capelli.

La caseina, inoltre, contribuisce alla ricrescita del follicolo pilifero, rendendolo più forte e agevolando la crescita dei capelli.

Merito del latte non è, però, solo quello di nutrire e idratare, ma anche quello di lisciare i capelli alla perfezione, senza poi dover fare ricorso alla piastra, eliminando l'effetto crespo.

Si caratterizza, infine, per il piacevole e delicato profumo di latte.

La Nutri Care si applica dopo lo shampoo (e dopo aver tamponato l'acqua in eccesso), distribuendo il prodotto in modo uniforme dalla radice alle punte; lasciare in posa per cinque minuti e risciacquare.

Considerata la quantità di prodotto (15oo ml), la qualità e il costo il rapporto qualità/prezzo è davvero ottimo.

6. Maschera per capelli di Organic Shop

La migliore maschera per capelli secchi e danneggiati

Maschera per capelli di Organic Shop

Per capelli secchi e danneggiati, un ottimo prodotto è la maschera al miele e avocado di Organic Shop, che ripara le punte più rovinate, ripristinandone la flessibilità e l'elasticità.

Composta per il 99% da ingredienti di origine naturale e cruelty free, questa maschera dalla texture ricca e nutriente, contiene olio di avocado e miele biologico: il primo dona lucentezza, volume e morbidezza, mentre il secondo contribuisce a mantenere i capelli idratati a lungo.

L'azione combinata dell'olio di avocado e del miele biologico rende questo prodotto ideale per i capelli rovinati a causa di trattamenti chimici come decolorazioni, tinture aggressive, permanenti e trattamenti liscianti alla cheratina, per i capelli sfibrati e stressati dall'utilizzo frequente di piastre, phon e arricciacapelli ad alte temperature e, infine, li protegge dallo smog e dall'inquinamento.

Può essere utilizzata su tutti i tipi di capelli compresi quelli grassi perché non appesantisce.

Non contiene né siliconi né parabeni, ha una certificazione BDIH Cosmos Natural in quanto prodotto cosmetico completamente biologico e naturale.

Anche la maschera per capelli di Organic Shop ha un ottimo rapporto qualità/prezzo.

7. Maschera per capelli Discipline Maskeratine di Kérastase

La migliore maschera per capelli secchi e crespi

Maschera per capelli Discipline Maskeratine di Kerastase

La Discipline Maskeratine di Kérastase è una maschera pensata per chi ha i capelli secchi, crespi e danneggiati a causa delle alte temperature del phon. Si tratta di un prodotto lisciante e levigante, ideale per disciplinarli, rivitalizzarli e renderli ultra-morbidi. Molto apprezzata, inoltre, è la capacità di donare luminosità alla chioma e di esaltarne la naturale bellezza.

La Discipline Maskeratine può essere utilizzata sui capelli crespi, secchi e indisciplinati e su quelli rovinati non solo dal calore degli strumenti per lo styling in generale, ma anche dai trattamenti chimici.

Gli ingredienti principali di questa maschera per capelli sono: Morpho-Kératine, un complesso formato da agenti morfo-costituenti e da polimeri di morphing superficiale che riveste completamente la fibra del capello per proteggerli, renderli più forti e lisci, agenti emollienti, che donano morbidezza alla chioma e, infine, lipidi utili per mantenere i capelli lucenti e conferire un aspetto sano.

Risulta molto efficace anche per disciplinare e nutrire i capelli ricci, li definisce, li rende più elastici e li rende più facili da modellare. Inoltre agisce anche sul volume perché lo riduce e contrasta l'antiestetico effetto "capelli elettrici", tipico di una chioma crespa.

Per quanto riguarda l'utilizzo basta applicare due noci Discipline Maskeratine dalle lunghezze alle punte dopo lo shampoo e dopo aver tamponato i capelli per eliminare l'acqua in eccesso. Massaggiare delicatamente i capelli utilizzando la punta delle dita, lasciar agire per circa cinque minuti e risciacquare.

8. Maschera per capelli Invigo Color Brilliance di Wella

La migliore maschera per capelli colorati

Maschera per capelli Invigo Color Brilliance di Wella

Per proteggere i capelli colorati che tendono a seccarsi suggeriamo la maschera per capelli Invigo Color Brilliance di Wella,

Consigliata a chi desidera che i capelli colorati mantengano la loro brillantezza e la loro luminosità, questa maschera svolge anche un'efficace azione protettiva contro lo smog, l'inquinamento, il calore generato dalle alte temperature e aiuta la chioma ad avere un aspetto sano nonostante i trattamenti chimici alla quale viene sottoposta: tutto questo grazie alla presenza della Vitamina E che, appunto, protegge e salvaguarda la salute dei capelli

Il segreto di questo prodotto, che può essere utilizzato su capelli normali, sottili e spessi, risiede nella sua formula a base di un ingrediente molto particolare: il caviale di limone. Originario dell'Australia, il caviale di limone è un agrume ricco di antiossidanti che aiutano i capelli colorati e secchi a rivitalizzarsi dopo ogni applicazione.

Invigo Color, inoltre, idrata a fondo i capelli e li rinforza, favorendone la crescita, attraverso l'istidina, un amminoacido che svolge un'azione molto importante per quanto riguarda la riparazione dei tessuti.

Si applica su capelli lavati e tamponati, va lasciata in posa per cinque minuti e va successivamente risciacquata con abbondante acqua.

9. Maschera per capelli Resistance Therapiste di Kerastase

La migliore maschera per capelli indeboliti e sfibrati

Maschera per capelli Resistance Therapiste di Kerastase

Una delle maschere per capelli più apprezzate e recensite su Amazon è Resistance Therapiste di Kerastase pensata per trattare i capelli indeboliti e sfibrati.

Si tratta fondamentalmente di una maschera che ha come azione principale quella di idratare a fondo i capelli rendendoli contemporaneamente più forti e provvedendo a migliorare la loro robustezza. Questo vuol dire che li fortifica ed evita la rottura.

Grazie alla doppia azione, quindi, i capelli sfibrati e deboli riusciranno a riacquistare corpo e volume, oltre a un aspetto più sano e luminoso.

Gli ingredienti principali presenti nella formula di Resistance Therapiste di Kerastase sono i glicopeptidi, che rinforzano i capelli e stimolano la crescita, derivato della proteina del grano, che rendono i capelli morbidi e li riparano dai danni di inquinamento, trattamenti chimici e temperature elevate, e le cellule di piante native che svolgono un'azione idratante.

Da segnalare anche la presenza caratteristica della linea Therapiste dell'estratto della pianta della resurrezione e della Fibra KAPS che, insieme, danno vita a un complesso che ripara, ristruttura e da una nuova vita ai capelli danneggiati.

Per ottenere i risultati desiderati basta applicare la maschera su capelli bagnati e tamponati per eliminare l'acqua in eccesso e distribuire il prodotto sulle lunghezze e sulle punte, evitando le radici. Lasciar agire la maschera per circa cinque minuti, aggiungere un po' d'acqua per creare una sorta di emulsione e risciacquare.

10. Maschera per capelli di Coco & Eve Like a Virgin

La migliore maschera per capelli idratante professionale (anche per capelli ricci)

Maschera per capelli di Coco & Eve Like a Virgin

Apprezzata da tutti gli utenti che l'hanno provata, la maschera Coco & Eve Like a Virgin è adatta per idratare i capelli secchi, stressati e danneggiati dal calore, dall'ambiente e dalle continue colorazioni. Completamente naturale, vegana e cruelty free, è priva di ftalati, glutine e parabeni ed è perfetta anche per disciplinare e rendere più morbidi ed elastici i capelli ricci.

Offre un trattamento intensivo, in grado di restituire ai nostri capelli forza, brillantezza e idratazione, ma senza appesantirli. Merito dei suoi ingredienti naturali: il burro di Karité e l'essenza di fico districano i capelli, i semi di lino li rendono morbidi, l'olio di argan ne doma l'effetto più crespo. La noce di cocco, infine, consente al prodotto di entrare in profondità nei follicoli, prevenendo in questo modo problemi come la forfora.

Like a Virgin offre 5 trattamenti in 1 perché dona una nuova vita ai capelli danneggiati, li ristruttura, li ripara dall'interno all'esterno, li idrata in profondità e riesce a contrastare la formazione delle doppie punte.

Oltre alla maschera per capelli arrivano anche una spazzola districante, che aiuta a prevenire la formazione dei nodi, e un turbante in microfibra super-assorbente che non solo aiuta a tamponare più velocemente l'acqua in eccesso ma aiuta a prevenire i danni causati dal calore dell'asciugacapelli e la formazione dell'effetto crespo.

11. Maschera per capelli di Gyada Cosmetics

La migliore maschera per capelli rinforzante anti-caduta

Maschera per capelli di Gyada Cosmetics

La maschera per capelli bio di Gyada Cosmetics è ideale per rinforzare i capelli deboli e sfibrati e per impedirne la caduta.

Si tratta di un impacco a base di alga spirulina, ricca di rame, ferro e vitamine del gruppo B, ideale per capelli secchi e che, insieme ad altri ingredienti come l'equiseto, il ginseng, l'aloe vera, l'avena, gli olii vegetali e le proteine del grano, li idrata e ne contrasta la caduta.

Tutti gli ingredienti appena elencati contenuti nella formula hanno proprietà che riescono a donare luminosità e nutrimento.

L'azione rinforzante, inoltre, impedisce anche la formazione delle doppie punte.

Non contiene parabeni e siliconi, è cruelty-free con formula vegana.

12. Maschera per capelli di Bioluma

La migliore maschera per rivitalizzare e illuminare i capelli disidratati

Maschera per capelli di Bioluma

Uno dei migliori prodotti utili per rivitalizzare e illuminare i capelli particolarmente disidratati è la maschera per capelli di Bioluma, un cosmetico italiano di alta qualità con un ingrediente particolare che la rende molto efficace.

La formula di questa maschera, infatti, è a base di bava di lumaca prodotta in allevamenti italiani ed estratta manualmente in modo etico, ricca di Vitamina E, Vitamina C, Vitamina A, acido glicolico, allantoina, collagene, elastina e peptidi, indispensabili per donare alla chioma, anche a quella più spenta e secca, una nuova vita e un aspetto sano.

Gli altri ingredienti che compongono la formula, dermatologicamente testata, sono: l'olio vegetale di albicocca, utile per ridare morbidezza e lucentezza perché ricco di Vitamina E e antiossidanti, la moringa, una pianta capace di proteggere i capelli dallo smog e dall'inquinamento, piena di vitamine, minerali e acidi grassi, la cheratina, che ristruttura i capelli e, infine, l'olio essenziale di tea tree oil che purifica la cute.

Può essere utilizzata su tutti i tipi di capelli (secchi, grassi, deboli, sfibrati, rovinati, disidratati, crespi e colorati) e si caratterizza per la texture cremosa ma che non appesantisce.

Applicare la maschera per capelli di Bioluma sulle lunghezze e sulle punte, lasciare in posa per cinque minuti e risciacquare. Il suggerimento è quello di farla agire per circa 15 minuti in caso di capelli particolarmente secchi e spenti.

Un ulteriore consiglio è quella di applicarla sui capelli una o due volte a settimana a seconda della condizione dei capelli.

13. Maschera per capelli di Shea Moisture

La migliore maschera per capelli ricci

Maschera per capelli di Shea Moisture

Una maschera specifica per i capelli ricci molto apprezzata dagli utenti Amazon che l'hanno provata per i benefici che concede è la maschera per capelli di Shea Moisture.

Dalle recensioni, infatti, emerge che si tratta di un trattamento che riesce a disciplinare i ricci, ad eliminare le doppie punte e, soprattutto, ad agire contro l'effetto crespo.

Dopo l'utilizzo, inoltre, i ricci appaiono più elastici e definiti perché riesce ad agire in profondità, penetrando direttamente all'interno del capello, ristrutturandolo.

La formula si caratterizza per la presenza dell'olio di cocco e del burro di karité, due ingredienti ultra-idratanti e nutrienti che, insieme, riescono a donare morbidezza ed elasticità, ma non solo.

L'olio di cocco, infatti, si unisce a altri due ingredienti, l'olio di neem e l'ibisco, creando una vera e propria barriera che protegge i capelli dall'umidità, mentre l'azione delle proteine della seta è utile per donare luminosità ai capelli.

Da segnalare anche che non indurisce i ricci e che li districa alla perfezione, evitando la formazione di nodi.

Può essere applicata una volta a settimana dopo lo shampoo.

14. Maschera per capelli di Maternatura

La migliore maschera per capelli biologica

Maschera per capelli di Maternatura

La maschera per capelli di Maternatura è completamente naturale e biologica, ideale per nutrire i capelli secchi.

Si tratta di un prodotto italiano, con certificazione AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica che attesta l'assenza di pesticidi chimici) e vegano che riesce a riparare i capelli secchi e disidratati rendendoli morbidi e lucenti senza appesantirli. Ovviamente non contiene oli minerali, paraffina, parabeni e qualsiasi altra sostanza che potrebbe risultare troppo aggressiva e potenzialmente dannosa per la salute dei capelli.

L'ingrediente principale della maschera di Maternatura è l'estratto di semi di girasole, che rende più elastici i capelli, li protegge dalla secchezza, ne esalta il colore, li idrata e li ripara dai danni subiti. Gli altri ingredienti contenuti nella formula sono l'estratto di avena, l' olio di moringa e l'olio di semi di lino.

Le modalità di utilizzo sono molteplici: si può applicare dopo ogni shampoo sulle lunghezze e sulle punte, può essere impiegata come trattamento intensivo idratante per capelli molto secchi e danneggiati semplicemente lasciandola in posa per circa 20 minuti e, infine, può essere utilizzata per trattare i capelli disidratati a causa delle alte temperatura con un tempo di posa di soli 12 minuti.

15. Maschera per capelli Oil Repair 3 di Garnier Fructis

La migliore maschera ultra-nutriente per capelli secchi, danneggiati o spenti

Maschera per capelli Oil Repair 3 di Garnier Fructis

Per capelli deboli e ruvidi al tatto, la maschera ideale è la Garnier Fructis Oil Repair 3, in grado di districare e nutrire al tempo stesso la chioma. Inoltre risulta particolarmente indicata per riparare i capelli secchi, danneggiati o spenti perché li rende luminosi e sani, donando loro un nuovo aspetto.

Il pregio, oltre al rapporto qualità/prezzo, è la sua triplice funzione: può essere adoperata sotto la doccia su capelli bagnati, come districante su capelli umidi e infine come modellante da applicare a capelli asciutti.

La sua formulazione consente la creazione di una barriera protettiva attorno alla fibra, mantiene il nutrimento a lungo e non provoca l'effetto grasso.

Non contiene parabeni, ma combina le vitamine B3 e B6 e una proteina del limone.

Grazie a questi ingredienti naturali i capelli appariranno più forti e sani.

16. Maschera per capelli Oro Therapy di Fanola

La migliore maschera per capelli illuminante

Maschera per capelli Oro Therapy di Fanola

Per illuminare i capelli e renderli brillanti vi suggeriamo la maschera Oro Therapy di Fanola, utilizzabile su tutti i capelli spenti e opachi.

Il segreto di questo prodotto risiede nella sua formula a base di cheratina e olio di argan, due ingredienti che agendo simultaneamente ammorbidiscono i capelli, li nutrono ed eliminano l'effetto crespo, rendendo la chioma liscia come la seta, lucente e rivitalizzata.

Trattandosi di un prodotto ristrutturante riesce ad agire anche sulle doppie punte e risulta indicato anche per dare una nuova vita ai capelli colorati perché riesce ad agire anche contro il colorito sbiadito.

Il segreto è la formula arricchita con micro-oro che agisce proprio sui capelli opachi che hanno perso brillantezza.

Per quanto riguarda l'applicazione basta distribuire la maschera su lunghezze e punte, lasciare agire per massimo cinque minuti e risciacquare.

Il risultato finale sarà una chioma disciplinata, luminosa, facile da pettinare e morbida.

Il barattolo contiene 1000 ml di maschera ed è disponibile ad un prezzo davvero conveniente.

17. Maschera per capelli Uniq One Super10r di Revlon

La migliore maschera per capelli per rapporto qualità/prezzo

Maschera per capelli Uniq One Super10r di Revlon

Riparatrice e nutriente, la maschera Revlon Uniq One Super10R è adatta a tutti i tipi di capelli e si distingue sul mercato per l'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Risulta molto efficace sui capelli secchi e crespi e concede ben dieci benefici in soli 3 minuti di applicazione: ripara i capelli danneggiati, li rinforza evitando che si spezzino, rivitalizza ed esalta i capelli colorati, li nutre, elimina l'effetto crespo, rende la chioma morbida e setosa, elimina le doppie punte, conferisce un aspetto sano ai capelli e li protegge dal calore.

La sua formulazione, infatti, è stata pensata per creare proprio una barriera protettiva contro i danni del sole, prevenendo proprio la formazione delle doppie punte e contrasta l'effetto crespo.

Contiene note di bergamotto, ananas, mela verde, nonché fiori d'arancio, peonia, mughetto, patchouli, legno di cedro e lampone.

Tutti questi ingredienti contribuiscono a rendere la profumazione persistente ma piacevole.

Per ottenere un risultato ottimale, è preferibile utilizzarla due volte alla settimana: dopo averla applicata per soli tre minuti su lunghezze e punte, i capelli avranno maggiore volume e corpo.

18. Maschera per capelli di Pantene Pro-V

La migliore maschera per capelli lisci effetto seta

Maschera per capelli di Pantene Pro–V

Per capelli lisci come la seta vi consigliamo la maschera protezione cheratina di Pantene Pro-V, un trattamento intensivo a base di cheratina che agisce grazie a degli agenti micro-liscianti che rendono perfettamente liscia ogni singola ciocca.

Particolarmente indicata a chi vuole eliminare l'effetto crespo e a chi vuole liberarsi di capelli opachi e spenti, questa maschera di Pantene Pro-V, utilizzata regolarmente e con costanza, riesce a creare una vera e propria barriera protettiva che agisce contro l'umidità, una delle principali cause dei capelli crespi, e a rendere la chioma brillante, restituendole luminosità.

Può essere utilizzata anche sui capelli ricci proprio per la sua capacità di evitare l'effetto frizz.

Con una sola applicazione i capelli risultano perfettamente lisci e disciplinati per ben 72 ore consecutive.

La formula di questa maschera Pantene è testata e analizzata dallo Swiss Vitamin Institute, un'istituto che studia le vitamine riconosciuto a livello mondiale

Anche in questo caso parliamo di un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Come scegliere la migliore maschera per capelli

Per ottenere l'effetto desiderato, occorre trovare il prodotto che risponda alle varie esigenze della nostra chioma. Per questo motivo, prima di acquistarlo, occorre valutare la tipologia di capello che abbiamo e anche gli ingredienti che lo compongono.

Tipologia di capello

A seconda della nostra tipologia di capello, possiamo essere in grado di selezionare il prodotto più efficace e che ci dia il risultato desiderato.

Per capelli trattati, deboli o sfibrati occorre utilizzare una maschera rinforzante e ricostituente.

occorre utilizzare una maschera rinforzante e ricostituente. Per capelli secchi è preferibile optare per una maschera idratante, che agisca in profondità.

è preferibile optare per una maschera idratante, che agisca in profondità. Per capelli trattati è consigliabile usare maschere protettive, in grado di nutrire il capello e al tempo stesso proteggerne il colore.

è consigliabile usare maschere protettive, in grado di nutrire il capello e al tempo stesso proteggerne il colore. Per capelli ricci è meglio puntare su specifici prodotti, in grado di districare, nutrire e definire.

è meglio puntare su specifici prodotti, in grado di districare, nutrire e definire. Per capelli crespi esistono maschere di ultima generazione che agiscono sulle lunghezze e producono effetti ben visibili sul lungo periodo.

esistono maschere di ultima generazione che agiscono sulle lunghezze e producono effetti ben visibili sul lungo periodo. Per capelli spenti e poco luminosi esistono, infine, trattamenti rigenerativi mirati.

Ingredienti

Come per tutti i prodotti della nostra beauty routine, anche quando scegliamo una maschera per capelli dobbiamo prestare attenzione alla sua formulazione. Gli ingredienti naturali, spesso biologici ma anche vegani o vegetariani sono tra i più efficaci e ben rispondono ad alcune esigenze.

L'olio di oliva, il miele, il cacao e le erbe sono spesso utilizzati per le loro proprietà emollienti, idratanti e rigeneranti, ideali soprattutto per capelli deboli e sfibrati.

Per capelli secchi, che necessitano di maggiore idratazione, si possono scegliere prodotti che contengono avocado e olio di cocco.

Nel caso, invece, di capelli crespi è consigliabile l'uso dell'olio di semi di lino.

Per capelli sottili, infine, si possono scegliere maschere contenenti yogurt e miele.

Prezzo

Sono tante le maschere disponibili in commercio, che si differenzio per fascia di prezzo e tipologia. Si possono scegliere prodotti più economici o trattamenti più costosi, di fascia medio-alta, pensati semmai per il lungo periodo. Ciò che conta è individuare sempre la tipologia di capello per cui sono destinate e gli ingredienti che la compongono. In questo modo avremo maggiori possibilità di ottenere l'effetto sperato.

Come utilizzare la maschera per capelli

Le maschere per capelli richiedono costanza e precisione, solo in questo modo riusciremo a ottenere l'effetto desiderato.

Dopo aver effettuato due passate di shampoo, bisogna applicare il balsamo, poiché si tratta di prodotti diversi dalla maschera, utili solo per districare i capelli.

Dopo averli pettinati e dopo aver tamponato l'acqua in eccesso, possiamo procedere con l'applicazione della maschera, che va lasciata in posa il tempo necessario: in media si tratta di 20-30 minuti, ma può variare a seconda del prodotto selezionato.

Alcuni prodotti ad azione rapida, infatti, possono essere risciacquati subito. È sufficiente applicare una piccola dose di prodotto e poi stenderla bene con le mani e con l'aiuto di un pettine.

Dopo aver seguito i vari step sarà possibile procedere con il lavaggio finale e con la messa in piega. Anche in questo caso bisogna prestare attenzione evitando di utilizzare il phon a temperature eccessivamente elevate o di passare continuamente spazzole o pettini in plastica tra i capelli.

Va fatto un uso moderato anche di piastre e ferri per arricciare i capelli. Utilizzarli sempre può danneggiare la nostra chioma, rendendo inefficaci persino le maschere. Per ottenere risultati ottimali, in ogni caso, il trattamento scelto va ripetuto due volte la settimana. In questo modo i nostri capelli appariranno setosi e rivitalizzati come non mai.