I 20 migliori ferri da stiro con caldaia: guida all’acquisto I ferri da stiro con caldaia sono ferri da stiro dotati di serbatoio esterno in grado di assicurare una erogazione del vapore continua. Sono ideali per le famiglie numerose perché permettono di stirare velocemente e in modo impeccabile grandi quantità di indumenti, eliminando le pieghe con una sola passata. In commercio se ne trovano diverse tipologie: vediamo quali sono i migliori ferri da stiro con caldaia del 2022, proposti da brand come Polti, Rowenta, Philips e tanti altri. Capiamo anche come scegliere quello più adatto alle proprie esigenze, tenendo conto, tra le altre cose, della capacità del serbatoio, della potenza e dei materiali della piastra.

Se state pensando di acquistare un nuovo ferro da stiro che vi permetta di svolgere questa attività rapidamente e senza fatica, un'ottima soluzione potrebbe essere quella di comprare un ferro da stiro con caldaia, detto anche "a caldaia separata", ideale per affrontare lunghe sessioni di stiratura e, di conseguenza, indicati per chi ha una famiglia numerosa.

Quando è giunto il momento di sostituire il vecchio ferro da stiro con un nuovo modello è normale chiedersi, prima dell'acquisto, quali sono le tipologie, tra le tante presenti in commercio, che aiutano a stirare grandi quantità di vestiti in poco tempo e senza sforzo.

Stirare non piace a nessuno, ammettiamolo, perché è difficile e stancante, ma utilizzare un ferro da stiro con caldaia, professionale o semi-professionale, rende questa attività più facile, veloce e meno faticosa: l'erogazione di vapore continua, infatti, fa sì che le pieghe scompaiano da camice, pantaloni e vestiti in una sola passata.

Nonostante siano più ingombranti rispetto ai ferri da stiro tradizionali, i ferri da stiro con caldaia concedono un doppio vantaggio: si rivelano particolarmente utili per tutti coloro che, come detto, stirano grandi quantità di indumenti e, in alcuni casi, possono essere molto più leggeri e facili da maneggiare rispetto a quelli con serbatoio integrato.

Ma come scegliere il migliore tra tutti i ferri da stiro con caldaia disponibili in commercio? Indubbiamente, bisogna analizzare la capacità del serbatoio, i materiali della piastra, la potenza e valutare quali rispondono alle proprie esigenze.

Per aiutarvi, abbiamo selezionato i 20 migliori ferri da stiro con caldaia tra i diversi modelli presenti sul mercato e online, su Amazon, e abbiamo stilato una pratica guida all'acquisto, con tutti gli elementi da prendere in considerazione per capire quale comprare tra i modelli realizzati dai marchi più affidabili e noti, come Polti e Rowenta, ma non solo.

Classifica dei 20 migliori ferri da stiro con caldaia del 2022

Per scegliere i migliori ferri da stiro con caldaia a vapore del 2022 abbiamo selezionato i più venduti e meglio recensiti online, in particolare su Amazon. Di ogni ferro abbiamo analizzato le caratteristiche tecniche, le recensioni con pro e contro riscontrati dagli utenti, la capacità del serbatoio, la potenza, il materiale della piastra e il rapporto qualità-prezzo.

Ecco il nostro confronto tra i modelli delle migliori marche del momento.

1. Ferro da stiro con caldaia Polti La Vaporella XT100C

Migliore con autonomia illimitata

Il prodotto che apre la nostra classifica è La Vaporella Polti XT100C, un ferro da stiro con caldaia che si contraddistingue per un riscaldamento rapido in soli due minuti. La piastra in alluminio con rivestimento double ceramic è dotata anche di 360° Fluid Curve Technology, un sistema che permette una stiratura uniforme e multidirezionale su tutti i tipi di tessuto.

Potenza della caldaia di 7,5 bar e pompa da 15 bar, ha un serbatoio estraibile da 1,5 litri e 6 programmi pre-impostati di stiratura. Con la funzione Steam Pulse, inoltre, è possibile stirare anche in verticale, mentre l'impugnatura con led luminosi è perfetta per tenere tutto sotto controllo.

Infine, grazie al sistema No Calc Long Life Boiler Technology, il ferro da stiro è in grado di catturare anche le particelle di calcare più piccole.

Pro: maneggevolezza, leggerezza e longevità del ferro da stiro Polti sono tra gli aspetti positivi maggiormente evidenziati dagli utenti Amazon.

Contro: seppure in pochi, alcuni utenti lamentano problemi con il serbatoio dell'acqua che potrebbe rivelare delle perdite. In questi casi consigliamo di procedere con la sostituzione.

Caratteristiche tecniche:

Potenza : 2350 watt

: 2350 watt Capacità del serbatoio : 1,5 lt

: 1,5 lt Materiali della piastra: ceramica

Lo consigliamo perché: è versatile, leggero, maneggevole e dotato di numerose funzioni che ne garantiscono la longevità.

2. Ferro da stiro con caldaia Polti Vaporella 515 Pro

Migliore per rapporto qualità-prezzo

Se cercate un ferro da stiro con caldaia con il miglior rapporto qualità-prezzo vi consigliamo la Vaporella 515 Pro Polti. È dotata di caldaia da 0,9 litri con tappo di sicurezza e ferro con piastra in alluminio, che scorre perfettamente sui tessuti e distribuisce il vapore uniformemente. Grazie al manico in sughero, la presa è salda e confortevole. I fori concentrati sulla punta della piastra aiutano a stirare i colletti, le cuciture e altri punti difficili da raggiungere.

La caldaia ad alta pressione (fino a 3,5 bar) permette di stirare velocemente in orizzontale e in verticale, anche sovrapponendo più strati di tessuto (ad esempio lenzuola o tovaglie piegate). La temperatura e l'erogazione del vapore sono regolabili. Sulla caldaia c'è un pratico tappetino poggia-ferro in silicone antiscivolo.

Pro: grazie al getto di vapore potentissimo e al ferro con piastra professionale in alluminio, permette di stirare perfettamente e in poco tempo ogni tipo di tessuto. Ottimo il rapporto qualità-prezzo.

Contro: il serbatoio non è molto capiente, secondo gli utenti che l'hanno recensito, va rabboccato dopo circa 45-60 minuti di utilizzo.

Caratteristiche tecniche:

Potenza : 1750 watt

: 1750 watt Capacità del serbatoio : 0,9 lt

: 0,9 lt Materiali della piastra: alluminio

Lo consigliamo perché: ha un eccellente rapporto qualità-prezzo e, inoltre, è dotato di un manico in sughero che lo rende molto maneggevole e impedisce di scottarsi mentre si stira.

3. Ferro da stiro con caldaia Polti Vaporella 2H Professional Pro Kalstop

Migliore professionale

Per chi vuole un ferro da stiro con caldaia professionale, c'è la Vaporella 2H PRO Kalstop Polti. Si tratta di un ferro dal design vintage, esteticamente identico a quello che usavano le nostre mamme, ma molto più performante. La caldaia ha una capacità di 1,1 litri, per stirare senza interruzioni fino a 2 ore, ed è dotata di tappo di sicurezza, che non si svita anche se la pressione residua è minima. La potenza è di 1750 Watt.

Il vapore ad alta pressione penetra in profondità nei tessuti e permette di stirare sia in orizzontale che in verticale. Il ferro professionale ha piastra in alluminio, con fori concentrati sulla punta, e manico in sughero, per il massimo confort.

Pro: grazie all'alta pressione del vapore e al ferro professionale con piastra in alluminio, stira perfettamente e velocemente ogni tipo di tessuto.

Contro: secondo alcuni utenti che l'hanno recensito su Amazon, il ferro a volte perde gocce d'acqua.

Caratteristiche tecniche:

Potenza : 1750 watt

: 1750 watt Capacità del serbatoio : 1,1 lt

: 1,1 lt Materiali della piastra: alluminio

Lo consigliamo perché: questo modello è perfetto per una stiratura continua fino a 2 ore, assicurando un bucato perfettamente stirato a tutta la famiglia.

4. Ferro da stiro con caldaia Polti Vaporella Next

Migliore con caldaia e piastra brevettata

Altro modello molto apprezzato su Amazon è il ferro da stiro con caldaia Polti Vaporella Next. Si tratta di un elettrodomestico molto potente e performante, grazie anche alla piastra in alluminio brevettata con la 360° Fluid Curve Technology, un sistema innovativo di stiratura che permette di eliminare senza fatica anche le pieghe più ostinate e garantisce non solo una buona scorrevolezza sui capi ma anche una distribuzione uniforme del vapore.

La funzione ECO assicura consumi limitati fino al 29° in più su acqua e energia, mentre la caldaia con pressione da 6 bar e la funzione Steam Pulse 350 g per azionare il vapore in maniera intermittente, sono in grado di garantire una stiratura facile e veloce. Inoltre, la caldaia è dotata anche di sistema Calc Cleaning contro il calcare e di serbatoio da 1,3 lt.

Si riscalda in soli due minuti ed è dotato di funzione auto-spegnimento per una sicurezza maggiore durante le operazioni di stiratura.

Pro: gli utenti si ritengono ampiamente soddisfatti dell'acquisto, specie in merito alla potenza del vapore e ai risultati di stiratura professionali.

Contro: alcuni utenti segnalano qualche criticità di progettazione, in quanto spesso l'elettrodomestico necessita di riparazioni. Ma questo dipende spesso anche dall'utilizzo che si fa del ferro.

Caratteristiche tecniche:

Potenza : 2200 watt

: 2200 watt Capacità del serbatoio : 1,3 lt

: 1,3 lt Materiali della piastra: alluminio

Lo consigliamo perché: è in grado di stirare i capi velocemente con performance eccezionali, assicura consumi limitati con la funzione ECO e una distribuzione omogenea del vapore.

5. Ferro da stiro con caldaia Rowenta DG9160 Silence Steam PRO

Migliore silenzioso

Altro modello da valutare è il ferro da stiro con caldaia Rowenta Silence Steam PRO DG9160, scelto come il più apprezzato in assoluto per potenza e silenziosità. Si tratta di uno dei modelli Rowenta più recenti usciti in commercio. Lavora a 2800 watt ed è dotato di una caldaia da 1,1 litri molto silenziosa, con un livello di rumore più basso di -12dB rispetto agli altri presenti sul mercato.

Grazie ai 7,5 bar di alta pressione, al colpo di vapore da 480 g/min e alla piastra brevettata con tecnologia Microsteam400 hd con micro fori, il getto di vapore ad alta precisione penetra in profondità nei tessuti, eliminando le pieghe in poco tempo e senza fatica, anche quelle più ostinate. La piastra è in acciaio inossidabile con tecnologia antigraffio, resistente ai danni e perfettamente scorrevole, e il serbatoio è amovibile e può essere riempito facilmente assicurando la massima praticità d'uso.

I pregi del Rowenta Silence Steam PRO non finiscono qui. Infatti, grazie alla tecnologia eco intelligence permette di risparmiare fino al 30% sui consumi di acqua ed energia elettrica, senza pesare in bolletta. Un altro punto a favore di questo ferro a caldaia è il sistema anticalcare brevettato capace di catturare il calcare 10 volte in più rispetto ad altri modelli in commercio.

Pro: secondo le recensioni degli utenti che l'hanno acquistato su Amazon, il ferro è realizzato con materiali di altissima qualità, è davvero molto silenzioso -come riportato nelle informazioni tecniche fornite da Rowenta, e ha un getto di vapore potente, che stira alla perfezione ogni tipo di tessuto.

Contro: sempre secondo le recensioni, il ferro è pesante e un po' scomodo a causa della piastra di grandi dimensioni.

Caratteristiche tecniche:

Potenza : 2800 watt

: 2800 watt Capacità del serbatoio : 1,1 lt

: 1,1 lt Materiali della piastra: acciaio inossidabile

Lo consigliamo perché: questo ferro con generatore di vapore combina perfettamente la potenza del colpo di vapore, che assicura una stiratura perfetta, e la silenziosità grazie ai dB ridotti rispetto ad altri prodotti dello stesso prezzo. Inoltre consente un risparmio sui consumi del 30%.

6. Ferro da stiro con caldaia Rowenta Silence Steam Pro DG9222

Migliore marchio Rowenta

Un'altra ottima scelta è il Rowenta Perfect Steam Pro DG9222, un modello che offre delle eccellenti prestazioni di stiratura. Ha infatti un centro stirante da 7,5 bar di alta pressione, mentre il colpo di vapore, 430g/min, è ideale per i tessuti molto spessi e per eliminare anche le pieghe più ostinate, in poco tempo e senza sforzo.

Una delle sue principali caratteristiche è la piastra brevettata micro-steam 400 HD, una delle migliori presenti sul mercato e che garantisce un'ottima distribuzione del calore, grazie alla disposizione e alla forma dei fori presenti su di essa.

Inoltre, il sistema anti-calcare brevettato ha un'efficienza 10 volte superiore rispetto alla media, mentre il vapore ad alta pressione riesce ad eliminare fino al 99,99% dei batteri, garantendo massima igiene. Dispone di modalità Eco che permette di risparmiare circa il 30% di energia in più rispetto al massimo livello di erogazione del vapore.

Pro: ha un getto di vapore molto potente, il serbatoio è facile da riempire perché è rimovibile e, grazie al pratico sistema anticalcare integrato, può essere usato con acqua di rubinetto. Secondo le recensioni, la piastra scorre benissimo sui tessuti.

Contro: alcuni utenti Amazon hanno trovato le istruzioni d'uso difficili da interpretare.

Caratteristiche tecniche:

Potenza : 2800 watt

: 2800 watt Capacità del serbatoio : 1,3 lt

: 1,3 lt Materiali della piastra: acciaio inossidabile

Lo consigliamo perché: questo modello è davvero molto maneggevole e leggero, consente di stirare facilmente e senza stancarsi eccessivamente.

7. Ferro da stiro con caldaia Philips PerfectCare Aqua Pro GC9410/60

Migliore ultraleggero marchio Philips

Se cercate un ferro da stiro con caldaia facile da usare, Philips PerfectCare Aqua Pro è quello che fa per voi. Si tratta di un ferro leggero, veloce e potente, con tecnologia OptimalTemp, che permette di stirare tutti i tipi di tessuto con un'unica regolazione di temperatura. Grazie al colpo di vapore da 450 g/min e alla pressione di 6,5 bar, riesce a rimuovere anche le pieghe più ostinate.

l ferro è dotato di piastra T-ionic Glide, resistente ai graffi e scorrevole sui tessuti. Il serbatoio ha una capacità di 2,5 litri e permette sessioni di stiro prolungate. Può essere usato con della semplice acqua del rubinetto, perché ha il sistema di decalcificazione Easy De-Calc.

Pro: è molto leggero e facile da usare, grazie alla regolazione automatica della temperatura. Il serbatoio capiente non ha bisogno di essere rabboccato più volte durante l'uso. Secondo gli utenti che l'hanno recensito su Amazon, la piastra T-ionic Glide scorre bene sui tessuti ed è molto efficace.

Contro: sempre secondo le recensioni, la leggerezza del ferro lo rende poco efficace nello stirare tessuti pesanti e con pieghe ostinate.

Caratteristiche tecniche:

Potenza : 2100 watt

: 2100 watt Capacità del serbatoio : 2,5 lt

: 2,5 lt Materiali della piastra: acciaio inox

Lo consigliamo perché: questo modello funziona in modo molto facile ed intuitivo ed è adatto anche ai meno esperti; inoltre ha una capacità di 2,5 litri del serbatoio ed è perfetto per stirare molti indumenti.

8. Ferro da stiro con caldaia BUONPhilips PerfectCare Elite GC9650/80

Migliore con caldaia a carica continua

Philips PerfectCare Elit è un ferro da stiro con caldaia a carica continua che, come il modello che abbiamo visto in precedenza, è molto leggero (pesa 0,8 kg) e può essere usato su tutti i tipi di tessuto, senza bisogno di regolare la temperatura, grazie alla tecnologia OptimalTemp. Ha un colpo vapore da 500g e 7,5 bar di pressione. Il ferro ha la piastra T-ionic Glide, fatta con un materiale resistente ai graffi e molto scorrevole sui tessuti. Il serbatoio ha una capienza di 1,8 litri e si può riempire anche durante la stiratura, senza dover spegnere l'apparecchio.

Grazie al sistema decalcificazione Easy De-Calc Plus, può essere usato con normale acqua di rubinetto. Il ferro è dotato di modalità Eco, per il risparmio energetico, modalità Turbo, per generare più vapore e stirare in meno tempo, e spegnimento automatico dopo 10 minuti di inutilizzo, per una maggior sicurezza.

Pro: grazie alle tecnologia OptimalTemp, è facile da usare e non bisogna regolare la temperatura in base al tessuto da stirare. Il serbatoio è molto capiente e può essere rabboccato durante l'uso.

Contro: secondo alcuni utenti che l'hanno recensito, il ferro è troppo leggero e la temperatura non è abbastanza alta da riuscire a eliminare tutte le pieghe dai tessuti.

Caratteristiche tecniche:

Potenza : 2400 watt

: 2400 watt Capacità del serbatoio : 1,8 lt

: 1,8 lt Materiali della piastra: T-ionic Glide

Lo consigliamo perché: Questo ferro a carica continua è completo, ha un serbatoio molto capiente ed offre incredibili prestazioni grazie ai 7,5 bar di pressione e il colpo di vapore da 500 g/min.

9. Ferro da stiro con caldaia Philips PerfectCare Expert Plus GC8962/40

Migliore ultra-scorrevole

Tra i ferri da stiro con caldaia più recensiti su Amazon spunta anche il Philips Perfect Care Expert Plus con tecnologia OptimalTEMP, un sistema di stiratura altamente flessibile che permette di stirare tutti i tipi di tessuti, dai jeans al sintetico. Inoltre, una regolazione del vapore in relazione alla temperatura della piastra, assicurerà un risparmio di tempo maggiore rispetto ai ferri tradizionali.

Con un vapore continuo da 120 g/min e una pressione che raggiunge i 7,5 bar, questo ferro da stiro con caldaia Philips è dotato anche di una piastra SteamGlide Advanced ultra-scorrevole e resistente a urti e graffi. Capacità del serbatoio da 1,8 lt, potenza di 2100 watt e sistema di decalcificazione Easy De-Calc per combattere il calcare.

Pro: è facile da usare, si riscalda velocemente e garantisce risultati ottimali su tutti i tipi di tessuto.

Contro: il costo è leggermente più alto rispetto a altri modelli proposti, ma ciò è giustificato dalle specifiche tecniche di questo ferro da stiro Philips.

Caratteristiche tecniche:

Potenza : 2100 watt

: 2100 watt Capacità del serbatoio : 1,8 lt

: 1,8 lt Materiali della piastra: Steam Glide Advanced

Lo consigliamo perché: è perfetto su tutti i tipi di tessuto, versatile e flessibile.

10. Ferro da stiro con caldaia Ariete Stiromatic Instant Pro 5578

Migliore con tecnologia Stiromatic NoStop

Il ferro da stiro con caldaia Ariete Stiromatic Instant Pro 5578 è tra i più apprezzati su Amazon. Si tratta di un modello molto compatto (31 x 18 x 30 cm) e con un peso complessivo che non raggiunge i 4 kg, ha un'autonomia illimitata grazie alla tecnologia Stiromatic NoStop.

L'impugnatura ergonomica assicura una buona maneggevolezza generale del ferro, mentre la piastra in ceramica scorre agilmente su ogni tipologia di tessuto e elimina anche le pieghe più difficili. Il serbatoio da 1,5 lt è rimovibile e trasparente in modo da controllare facilmente il livello dell'acqua.

Dotato di cartuccia anticalcare, ha una base avvolgicavo comoda e pratica e una potenza di 2200 watt.

Pro: la leggerezza è il punto forte di questo modello, insieme all'ottimo rapporto qualità-prezzo.

Contro: si tratta comunque di un modello con un colpo di vapore da 90 g/min funzionale ma non particolarmente performante come altri sul mercato.

Caratteristiche tecniche:

Potenza : 2200 watt

: 2200 watt Capacità del serbatoio : 1,5 lt

: 1,5 lt Materiali della piastra: ceramica

Lo consigliamo perché: ha un'autonomia illimitata, è leggero e compatto.

11. Ferro da stiro con caldaia Rowenta Power Steam VR8220

Il più compatto

Rowenta Power Steam VR8220 è un ferro da stiro con caldaia ad alta pressione potente e con funzione di controllo del vapore, per stirare in modo efficace qualsiasi tessuto con una sola passata. I 6,5 bar di pressione della pompa, infatti, garantiscono risultati rapidi ed ottimali, anche grazie all'erogazione continua del vapore, venendo incontro a tutte le necessità di stiratura. Infatti, il potente getto di vapore, con un'intensità di 350g/minuto, elimina le pieghe più ostinate.

Anche questo ferro da stiro Rowenta è dotato di piastra con 400 micro-fori per una diffusione perfetta del vapore. Inoltre, ha una struttura in acciaio inox di alta qualità con trattamento al laser che garantisce prestazioni durature e scorrevolezza sui tessuti. Dispone di modalità Eco ed è molto facile da trasportare.

Pro: secondo gli utenti che l'hanno recensito su Amazon, il ferro è leggero, facile da usare e molto efficace. La piastra con 400 microfori distribuisce il vapore uniformemente, rendendo la stiratura più facile, e la punta è molto precisa. Il serbatoio è capiente ed è pronto all'uso in soli due minuti.

Contro: alcuni utenti Amazon avrebbero preferito un serbatoio più capiente.

Caratteristiche tecniche:

Potenza : 2200 watt

: 2200 watt Capacità del serbatoio : 1,5 lt

: 1,5 lt Materiali della piastra: acciaio inossidabile

Lo consigliamo perché: questo modello ha un design compatto che permette di spostarlo agevolmente e senza troppo sforzo.

12. Ferro da stiro con caldaia Ariete 6423 Steam Power

Migliore con piastra in ceramica

Il ferro a vapore con caldaia ricaricabile Ariete Steam Power 6423 è il più venduto della gamma Ariete Power, una linea di ferri da stiro con generatore di vapore esterno molto apprezzata dagli utenti. Si tratta di un modello con potenza di 2200 watt e flusso di vapore continuo di 100 g/min con 6 bar di pressione, ideale per stirare anche i tessuti più difficili.

La capienza del serbatoio è di 1,8 litri e permette di studiare grandi quantitativi di panni. La piastra è realizzata in ceramica, un materiale molto apprezzato perché permette al ferro di scorrere molto facilmente su tutti i tipi di tessuto, evitando di impigliarsi negli abiti. Ottimo anche il colpo vapore da 480gr che consente di stirare anche in verticale, procedendo con piccoli ritocchi dell'ultimo minuto. Molto utile anche la funzione ECO, un'opzione studiata per ridurre i consumi elettrici.

Gli inserti in silicone della base di appoggio rendono il posizionamento del ferro stabile e sicuro. Inoltre, è dotato di maniglia e avvolgicavo, per cui è facile da trasportare e da riporre. La piastra è in ceramica.

Pro: questo modello permette anche la fuoriuscita del vapore verticale; è munito di un sistema anticalcare per preservare la piastra da stiro ed è dotato di comodissima funzione di autospegnimento che riduce i consumi in bolletta.

Contro: un modello ben più leggero e potente dell'Ariete Stiromatic 2200, peccato solo per il manico che non è in sughero.

Caratteristiche tecniche:

Potenza : 2200 watt

: 2200 watt Capacità del serbatoio : 1,8 lt

: 1,8 lt Materiali della piastra: caramica

Lo consigliamo perché: Ha una piastra in ceramica che scorre perfettamente su ogni tipo di tessuto, garantendo una stiratura veloce e senza sforzo.

13. Ferro da stiro con caldaia Braun CareStyle Compact IS2055BK

Il più tecnologico

Uno dei modelli con generatore di vapore più tecnologici in commercio è ilBraun CareStyle Compact IS2055BK, apprezzatissimo per il design moderno e compatto, oltre che per le numerose funzionalità. Questo ferro a vapore ha una tecnologia DoubleSteam che permette di dimezzare il tempo di stiratura rispetto ad altri modelli in commercio. Infatti, grazie a questo sistema e al potente colpo di vapore a 400 g/min con pressione 5 bar basterà passare la piastra una sola volta sui tessuti per eliminare tutte le pieghe in pochissimo tempo. Ha un sistema di blocco di sicurezza che permette di trasportarlo agevolmente e in modo sicuro.

Un'altra caratteristica è la tecnologia FreeGlide 3D con bordi smussati e arrotondati che facilitano la stiratura anche su bottoni e cerniere; si potrà stirare in tutte le direzioni in modo molto pratico. Inoltre può essere utilizzato anche in posizione verticale per stirature rapide di vestiti per eliminare le pieghe più leggere e meno insidiose.

Per concludere la iCare Technology consente di raggiungere una temperatura ottimale sui tessuti più delicati come lana, seta o tessuto sintetico, evitando di danneggiare i capi di abbigliamento. Completano il modello l'antigoccia digitale, la funzione di autospegnimento, il sistema Silent Technology e un utilissimo filtro anticalcare che preserva la durata dell'elettrodomestico.

Pro: gli utenti che hanno provato questo ferro da stiro a vapore della Braun hanno apprezzato la praticità d'uso e la possibilità di utilizzarlo verticalmente e anche di appoggiarlo in posizione verticale.

Contro: essendo ben più compatto di altri modelli, il manico può risultare leggermente più piccolo.

Caratteristiche tecniche:

Potenza : 2200 watt

: 2200 watt Capacità del serbatoio : /

: / Materiali della piastra: FreeGlide 3D

Lo consigliamo perché: Il Braun CareStyle Compact ha un design moderno ma soprattutto funzionale, inoltre grazie alle sue moltissime funzionalità ha un'ottima praticità d'uso.

14. Ferro da stiro con caldaia Rowenta DG7621 Compact Steam PRO

Il ferro da stiro con caldaia più consigliato

Il nuovo Rowenta DG7621 Compact Steam PRO sostituisce egregiamente il suo predecessore ovvero, il Rowenta DG7521 Compact Steam Extreme. Questa nuova versione offre una caldaia ad alta pressione (6,2 bar), una potenza di 2200 watt e una capienza maggiore del serbatoio dell'acqua, ma non solo. Infatti, rispetto al modello precedente, il Rowenta DG7621 ha: un colpo di vapore da 310 g/min ben più potente dei 120 giri al minuto previsti dal vecchi; ha delle dimensioni ben più compatte e meno ingombranti e una piastra brevettata microsteam con 400 fori capace di direzionare e distribuire il vapore in modo più omogeneo sui tessuti.

La punta di precisione della piastra, inoltre, è ideale per stirare anche i dettagli più difficili come bordi o i colletti delle camicie. Ottima anche la modalità ECO che permette di risparmiare fino al 20% di acqua ed energia elettrica in più.

Pro: sebbene meno potente di altri ferri a vapore Rowenta, riesce a stirare in modo veloce, eliminando le pieghe anche dagli angoli più difficili da raggiungere grazie alla punta di precisione della piastra.

Contro: il design è sicuramente più compatto di altri modelli dello stesso brand ma ad alcuni utenti l'impugnatura è sembrata un po' più scivolosa.

Caratteristiche tecniche:

Potenza : 2200 watt

: 2200 watt Capacità del serbatoio : 1,3 lt

: 1,3 lt Materiali della piastra: laser Microsteam 400 HD

Lo consigliamo perché: Il Rowenta DG7621 è perfetto perché unisce l'efficacia della piastra microsteam brevettata Rowenta a dimensioni più ridotte, classificandosi come un'ottima scelta per coloro che non dispongono di molto spazio.

15. Ferro da stiro con caldaia H.Koenig V5i

Migliore economico

Se cercate un ferro da stiro con caldaia economico, ma allo stesso tempo di buona qualità, vi consigliamo H.Koenig V5i. Il serbatoio è molto capiente (1,7 litri) ed e facile da riempire anche durante l'uso, perché è estraibile e dotato di tecnologia "autonomia illimitata".

È dotato di sistema anticalcare integrato, quindi può essere utilizzato con la semplice acqua di rubinetto. Grazie ai 2400 Watt di potenza, ai 90 g/min di emissione di vapore continuo e alla piastra in ceramica, la stiratura è facile e veloce. A differenza di altri ferri con caldaia, è pratico da spostare, perché dotato di manico.

Pro: il serbatoio è molto capiente e, secondo gli utenti che l'hanno recensito su Amazon, la piastra scorre bene sui tessuti, pur essendo in ceramica e non in acciaio. Ha un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Contro: l'emissione del vapore non è continua e, sempre secondo le recensioni, il ferro è un po' pesante.

Caratteristiche tecniche:

Potenza : 2400 watt

: 2400 watt Capacità del serbatoio : 1,7 lt

: 1,7 lt Materiali della piastra: placca in ceramica

Lo consigliamo perché: è un modello basic dal prezzo vantaggioso ideale per chi non stira grandi quantitativi di panni o per chi stira con poca frequenza.

16. Ferro da stiro con caldaia Singer SHG2627

Migliore ecologico

Questo ferro da stiro con caldaia Singer ha una potenza di 2200 watt ma la caratteristica principale risiede nella velocità. Difatti, si riscalda in soli 10 secondi e la funzione vapore è pronta in meno di 30 secondi. Altra particolarità di questo elettrodomestico è rappresentata dal basso livello di consumi generale: si tratta, infatti, di un ferro da stiro ecologico che garantisce allo stesso modo prestazioni elevate.

La piastra è dotata di tecnologia Nano Ceramic a 21 fori, in grado di assicurare una stiratura scorrevole e una vaporizzazione in verticale. Il livello di silenziosità è molto alto con un getto di vapore di 120 g/min e serbatoio dell'acqua estraibile da 0.8 lt.

Pro: gli utenti apprezzano principalmente la velocità di riscaldamento dell'elettrodomestico insieme alla maneggevolezza e alla praticità.

Contro: alcuni acquirenti consigliano di non utilizzare questo ferro da stiro sui capi estremamente delicati perché potrebbe rovinarli a causa della sua potenza.

Caratteristiche tecniche:

Potenza : 2200 watt

: 2200 watt Capacità del serbatoio : 0,8 lt

: 0,8 lt Materiali della piastra: Nano ceramic

Lo consigliamo perché: è dotato di piastra in ceramica e coniuga bassi consumi a prestazioni elevate.

17. Ferro da stiro con caldaia Beper 50.002

Migliore per eliminare le pieghe da ogni tipo di tessuto

Continuiamo la nostra classifica con il ferro da stiro con caldaia Beeper 50.002. Grazie a una piastra in alluminio di alta qualità, questo elettrodomestico assicura una massima scorrevolezza sui capi d'abbigliamento e su ogni tipologia di tessuto. Inoltre, è dotato di manometro che regola la pressione del vapore che si attesta sui 4,5 bar. Difatti è possibile scegliere tra la funzione a secco o vapore continuo.

Il serbatoio ha una capienza di 850 ml con spia luminosa di sicurezza. Tra le altre caratteristiche di questo ferro da stiro c'è la base avvolgicavo e il tappetino antiscivolo.

Pro: si tratta di un modello pratico all'utilizzo, difatti i commenti positivi si concentrano proprio sulla facilità di stiratura e la comodità del manometro.

Contro: alcuni utenti segnalano qualche criticità nella velocità di riscaldamento della piastra.

Caratteristiche tecniche:

Potenza : 2000 watt

: 2000 watt Capacità del serbatoio : 850 ml

: 850 ml Materiali della piastra: alluminio

Lo consigliamo perché: è comodo, maneggevole e adatto su ogni tipologia di tessuto.

18. Ferro da stiro con caldaia Lelit PS21

Migliore con caldaia separata

Altro modello professionale con caldaia separata è il Lelit PS21 in acciaio inox. Nonostante si tratti di un modello con caldaia separata, le dimensioni sono molto compatte e, proprio per questo motivo, è ideale anche per un uso domestico. Con una potenza di 1800 watt, assicura una stiratura perfetta per più di un'ora.

La temperatura si regola facilmente attraverso una manopola specifica, per poter dosare il livello di calore in base al tessuto che si intende stirare. Essendo realizzato con materiali di alta qualità, in particolare l'acciaio inox, evita la formazione di calcare.

Dotato di 3 sistemi di sicurezza, con spie di pronto vapore e mancanza d'acqua, il manico in sughero antiscivolo è perfetto per evitare incidenti durante le operazioni di stiratura dei capi.

Pro: gli utenti evidenziano l'essenzialità di questo modello e la professionalità, specie in rapporto al costo davvero competitivo.

Contro: non è particolarmente comodo rispetto a altri modelli proposti, ma si tratta comunque di un ferro da stiro con caldaia separata e, quindi, destinato a un utilizzo più professionale.

Caratteristiche tecniche:

Potenza : 1800 watt

: 1800 watt Capacità del serbatoio : 1,5 lt

: 1,5 lt Materiali della piastra: acciaio inox

Lo consigliamo perché: è estremamente sicuro, professionale e ideale su tutti i tipi di tessuto.

19. Ferro da stiro con caldaia Braun IS5022WH

Migliore per stiratura anche in verticale

Il ferro da stiro con caldaia Braun IS5022WH ha una potenza di 2400 watt e un colpo di vapore di 340 g/min che assicura un'erogazione del vapore maggiore rispetto a altri ferri da stiro e molta più pressione. In questo modo è in grado di eliminare anche le pieghe più difficili, su tutti i tipi di tessuto grazie anche al sistema Smart iCare che protegge i capi con una stiratura delicata.

Il design è leggero e ergonomico ed è dotato di sistema di sicurezza Easylock, spegnimento automatico e CalcClean per proteggere l'elettrodomestico dal calcare. Inoltre, si caratterizza anche per la funzione Energy Saving, per un risparmio del 30% di energia.

La piastra in acciaio inox è resistente a graffi e urti e grazie al 3D backglide scorre velocemente in tutte le direzioni. Consente anche di stirare in verticale con facilità.

Pro: gli utenti concordano nel sostenere che questo modello sia estremamente comodo, leggero e che garantisca una stiratura precisa e veloce.

Contro: il serbatoio è leggermente grande rispetto a altri modelli in commercio, ma garantisce una capienza di ben 1,4 lt.

Caratteristiche tecniche:

Potenza : 2400 watt

: 2400 watt Capacità del serbatoio : 1,4 lt

: 1,4 lt Materiali della piastra: acciaio inox

Lo consigliamo perché: è comodo, leggero e maneggevole, con diversi sistemi di sicurezza.

20. Ferro da stiro con caldaia Bosch Electroménager TDS4070

Migliore salvaspazio

Ultimo prodotto della nostra classifica è il ferro da stiro con caldaia Bosch TDS 4070 dal design compatto e salvaspazio. Dotato anche di nicchia per raccogliere il cavo e evitare ingombri, questo ferro da stiro della Bosch si caratterizza per un'estrema maneggevolezza e ergonomicità.

Dotato di funzione Calc'n Clean Easy, che permette di proteggere l'elettrodomestico dal calcare e evitare macchie sui capi, garantisce ottime prestazioni anche in modalità ECO per risparmiare sui consumi.

Tra le altre funzioni ricordiamo anche la I-Temp, che assicura una stiratura performante e sicura su tutti i tipi di tessuto. Serbatoio da 1,4 lt, sistema di bloccaggio SecureLock e potenza di 2400 watt.

Pro: gli utenti apprezzano in modo particolare la facilità d'uso del ferro e il rapporto qualità-prezzo.

Contro: il colpo di vapore non è dei migliori, ma la potenza generale dell'elettrodomestico garantisce comunque risultati ottimali.

Caratteristiche tecniche:

Potenza : 2400 watt

: 2400 watt Capacità del serbatoio : 1,4 lt

: 1,4 lt Materiali della piastra: Ceranium Scivolata

Lo consigliamo perché: è comodo, facile da usare e dotato di tutte le funzioni necessarie.

Come scegliere il ferro da stiro con caldaia: le caratteristiche da considerare

Abbiamo visto quali sono i migliori ferri da stiro con caldaia attualmente in commercio, vediamo ora come capire quale ferro da stiro comprare. Prima di tutto, bisogna osservare la struttura complessiva del ferro: dimensioni, peso, base d'appoggio, lunghezza del filo e praticità d'uso.

È importante poi considerare la quantità di vapore prodotto e la modalità di erogazione, da cui dipende l'efficacia del ferro, insieme al tipo di piastra, ovviamente. Non dimenticate di tenere conto della capienza del serbatoio d'acqua, della potenza del ferro e dei suoi consumi. Anche la marca e il prezzo hanno il loro peso nella scelta.

Infine, considerate tutte queste caratteristiche in rapporto alle vostre esigenze e all'uso che intendete fare del ferro da stiro. Non sempre, infatti, acquistare un modello con caldaia è la scelta giusta. Il principale vantaggio dei ferri da stiro con caldaia autonoma è la qualità di stiratura, nettamente superiore rispetto a quella dei ferri con serbatoio interno. Il getto di vapore, infatti, è più potente. Inoltre, grazie al serbatoio più capiente hanno una maggiore autonomia. Sono per questo adatti a chi ha grandi quantità di capi da stirare in un'unica sessione e desidera risultati impeccabili, ad esempio a famiglie numerose o lavanderie e sartorie.

Di contro, il ferro con caldaia è ingombrante, pesante e parecchio costoso. Bisogna avere un'asse da stiro abbastanza robusta da sostenerne il peso e avere anche spazio per riporlo dopo. Per questo non lo consigliamo a chi ha pochi capi da stirare, a chi ha poco spazio e poco tempo da dedicare alla stiratura.

Ma vediamo nei dettagli tutti gli elementi da considerare.

Struttura

I ferri da stiro con caldaia, o meglio con caldaia separata, sono più ingombranti di quelli con serbatoio integrato. Soprattutto se avete intenzione di utilizzare il ferro per lunghe sessioni di stiratura, è quindi importante che valutiate alcuni elementi che possono renderne l'uso più confortevole. In particolare, dovreste valutare:

dimensioni. Come abbiamo anticipato, i ferri con caldaia sono quasi sempre molto ingombranti. Non è detto, però, che questo sia un elemento negativo, perché una caldaia di grandi dimensioni assicura una maggiore autonomia di utilizzo. Se avete poco spazio per riporre il ferro dopo l'uso o per posizionarlo sull'asse, scegliete un modello compatto, con base d'appoggio posizionata sul serbatoio e non lateralmente. Se però prevedete di dedicare molto tempo alla stiratura e non volete rabboccare spesso il serbatoio, sceglietene uno con capienza superiore a 1 litro;

Come abbiamo anticipato, i ferri con caldaia sono quasi sempre molto ingombranti. Non è detto, però, che questo sia un elemento negativo, perché una caldaia di grandi dimensioni assicura una maggiore autonomia di utilizzo. Se avete poco spazio per riporre il ferro dopo l'uso o per posizionarlo sull'asse, scegliete un modello compatto, con base d'appoggio posizionata sul serbatoio e non lateralmente. Se però prevedete di dedicare molto tempo alla stiratura e non volete rabboccare spesso il serbatoio, sceglietene uno con capienza superiore a 1 litro; peso. I ferri con caldaia nel complesso sono abbastanza pesanti ed è meglio scegliere un modello dotato di maniglia per spostarlo e riporlo più facilmente. A pesare, però, è la caldaia, mentre il ferro in sé è di solito più leggero rispetto a un modello con serbatoio interno, perché appunto non ha il peso dell'acqua inserita al suo interno. Tenete presente, però, che un ferro troppo leggero potrebbe risultare poco efficace sui tessuti pesanti e molto stropicciati, quindi cercate un compromesso tra praticità d'uso ed efficienza;

I ferri con caldaia nel complesso sono abbastanza pesanti ed è meglio scegliere un modello dotato di maniglia per spostarlo e riporlo più facilmente. A pesare, però, è la caldaia, mentre il ferro in sé è di solito più leggero rispetto a un modello con serbatoio interno, perché appunto non ha il peso dell'acqua inserita al suo interno. Tenete presente, però, che un ferro troppo leggero potrebbe risultare poco efficace sui tessuti pesanti e molto stropicciati, quindi cercate un compromesso tra praticità d'uso ed efficienza; impugnatura. Di solito il ferro da stiro con caldaia viene utilizzato per almeno un'ora continuativamente, quindi è importante scegliere un modello con impugnatura ergonomica, che garantisca una presa comoda e sicura. Sceglietene uno con impugnatura antiscivolo, meglio se in sughero;

Di solito il ferro da stiro con caldaia viene utilizzato per almeno un'ora continuativamente, quindi è importante scegliere un modello con impugnatura ergonomica, che garantisca una presa comoda e sicura. Sceglietene uno con impugnatura antiscivolo, meglio se in sughero; stazionamento , ovvero la base d'appoggio del ferro da stiro, che deve essere stabile e sicura. Assicuratevi che sia rivestita con un materiale antiscivolo e resistente al calore e che ci sia un sistema di fissaggio, per evitare pericolose cadute accidentali del ferro. La base può essere piane o inclinata e quest'ultima tipologie è senza dubbio più comoda per appoggiare e riprendere il ferro più volte durante l'uso. Inoltre, al di sotto della base, è importante che ci siano dei piedini antiscivolo;

, ovvero la base d'appoggio del ferro da stiro, che deve essere stabile e sicura. Assicuratevi che sia rivestita con un materiale antiscivolo e resistente al calore e che ci sia un sistema di fissaggio, per evitare pericolose cadute accidentali del ferro. La base può essere piane o inclinata e quest'ultima tipologie è senza dubbio più comoda per appoggiare e riprendere il ferro più volte durante l'uso. Inoltre, al di sotto della base, è importante che ci siano dei piedini antiscivolo; cavo, che deve essere non solo abbastanza lungo da permettere la massima libertà di movimento, ma anche dotato di un sistema di avvolgimento, per tenerlo in ordine dopo l'uso.

Erogazione del vapore

Un altro fattore importantissimo nella scelta del ferro da stiro con caldaia è l'erogazione del vapore, da cui dipendono l'efficacia e la velocità di stiratura. Gli elementi che dovete valutare sono:

pressione , che si genera all'interno della caldaia e determina l'erogazione del vapore. Maggiore è la pressione, maggiore è la quantità di vapore emessa dal ferro. Viene indicata in bar e il valore minimo dovrebbe essere di 3,5 bar. I ferri da stiro con caldaia professionali raggiungono i 7 bar, ma per l'uso domestico sono sufficienti anche 5 bar;

, che si genera all'interno della caldaia e determina l'erogazione del vapore. Maggiore è la pressione, maggiore è la quantità di vapore emessa dal ferro. Viene indicata in bar e il valore minimo dovrebbe essere di 3,5 bar. I ferri da stiro con caldaia professionali raggiungono i 7 bar, ma per l'uso domestico sono sufficienti anche 5 bar; erogazione continua , cioè l'erogazione di vapore senza sosta, che dipende dalla pressione. Viene espressa in grammi al minuto e va dai 50 g/min per i ferri più economici agli oltre 120 g/min per i ferri professionali. Se volete un buon ferro, adatto a tutti i tipi di tessuti, vi consigliamo di sceglierne uno con almeno 70 g/min;

, cioè l'erogazione di vapore senza sosta, che dipende dalla pressione. Viene espressa in grammi al minuto e va dai 50 g/min per i ferri più economici agli oltre 120 g/min per i ferri professionali. Se volete un buon ferro, adatto a tutti i tipi di tessuti, vi consigliamo di sceglierne uno con almeno 70 g/min; colpo di vapore , ovvero un getto di vapore più potente, da usare per stendere le pieghe più ostinate. Si "spara" con un apposito tasto posizionato sull'impugnatura del ferro e dovrebbe avere una potenza di almeno 200 g/min per essere efficace;

, ovvero un getto di vapore più potente, da usare per stendere le pieghe più ostinate. Si "spara" con un apposito tasto posizionato sull'impugnatura del ferro e dovrebbe avere una potenza di almeno 200 g/min per essere efficace; vapore verticale, utile per stirare tende, giacche e abiti appesi sulle stampelle. Non tutti i ferri da stiro possono essere utilizzati in verticale, quindi se pensate che questa funzione vi potrebbe essere utile, controllate che sia presente.

Alcuni ferri danno la possibilità di regolare la potenza del getto di vapore anziché averlo costante: questo può essere utile a chi stira spesso capi delicati, di seta, lino o cotone pregiato in quanto in alcuni punti del capo potrebbe servire un minimo apporto di vapore ed in altri un getto potente.

Un’altra funzione interessante, presente nei modelli più elaborati, è quella di poter selezionare il tessuto da stirare ed ottenere, di volta in volta, un diverso calore: anche questo è utile a chi stira spesso biancheria delicata o particolare e desidera trattare ogni singolo tessuto al meglio, inclusi raso, seta e lana.

Capacità del serbatoio

Il principale vantaggio dei ferri da stiro con caldaia è la maggiore capacità del serbatoio rispetto ai ferri con serbatoio interno. Un serbatoio capiente garantisce una lunga autonomia di lavoro, ma non dimenticate che questa dipende anche dalla quantità di vapore erogata e quindi da quanto velocemente viene consumata la scorta idrica. In sostanza, quanto dura un ferro da stiro con caldaia?

In generale, i ferri da stiro con caldaia da meno di un litro hanno un'autonomia di meno di due ore, mentre quelli con caldaia da un litro garantiscono due o più ore di utilizzo. I ferri professionali, con caldaie da 1,5 o 2 litri, possono arrivare a un'autonomia di 3-4 ore.

Alcuni ferri da stiro con caldaia hanno la carica continua, cioè permettono di aggiungere acqua al serbatoio più volte durante l'uso, senza dover aspettare che quest'ultimo sia completamente vuoto e senza dover spegnere l'apparecchio.

Non dimenticate che la caldaia ha bisogno di costante manutenzione per durare nel tempo. Gli accumuli di calcare, infatti, possono danneggiarla irrimediabilmente. Per questo è importante usare acqua di rubinetto solo se il ferro è dotato di sistema anticalcare incorporato. In caso contrario, è meglio usare acqua demineralizzata o distillata.

Piastra

Ovviamente, per una stiratura impeccabile anche la piastra è importante. Le caratteristiche di cui dovete tenere conto sono i materiali, la forma e la distribuzione dei fori da cui esce il vapore.

Per quanto riguarda i materiali, i più usati sono:

acciaio , il più resistente a graffi e usura e il più scorrevole sui tessuti. Soprattutto se i fori sono ben posizionati, distribuisce il vapore uniformemente su tutta la superficie, facendolo penetrare meglio nei tessuti. L'unico svantaggio è che le piastre in acciaio non sono molto precise sulle parti difficili da raggiungere, come i polsini e gli spazi tra i bottoni;

, il più resistente a graffi e usura e il più scorrevole sui tessuti. Soprattutto se i fori sono ben posizionati, distribuisce il vapore uniformemente su tutta la superficie, facendolo penetrare meglio nei tessuti. L'unico svantaggio è che le piastre in acciaio non sono molto precise sulle parti difficili da raggiungere, come i polsini e gli spazi tra i bottoni; alluminio , meno scorrevole e resistente dell'acciaio, ma molto usato per le piastre allungate e con molti fori, per una maggiore precisione;

, meno scorrevole e resistente dell'acciaio, ma molto usato per le piastre allungate e con molti fori, per una maggiore precisione; teflon , un materiale meno resistente dell'acciaio, ma ancora più scorrevole e antiaderente;

, un materiale meno resistente dell'acciaio, ma ancora più scorrevole e antiaderente; ceramica, più fragile rispetto agli altri materiali, ma anche più delicata sui tessuti.

Per quanto riguarda la forma della piastra, invece, la scelta va fatta in base ai capi da stirare. Se avete bisogno di un ferro molto preciso, per stirare ad esempio colletti e polsini delle camicie, sceglietene uno con piastra stretta e punta allungata. Se dovete stirare velocemente capi più semplici, come pantaloni e magliette, oppure di grandi dimensioni, come lenzuola e tovaglie, è meglio scegliere una piastra larga.

Infine, controllate come sono posizionati i fori. Le piastre con fori su tutta la superficie distribuiscono meglio il vapore sui tessuti e permettono di stirare quindi più velocemente. Quelle con fori concentrati sulla punta, invece, sono pensate per i lavori di precisione.

Funzioni

I ferri da stiro con caldaia si caratterizzano anche per alcune funzioni particolari che aiutano nelle operazioni di stiratura. Tra quelle più comuni troviamo:

Stiraggio verticale : si tratta di un optional molto comodo, specie per quanto riguarda lo stiraggio di tende, copriletti, coperte e teli.

: si tratta di un optional molto comodo, specie per quanto riguarda lo stiraggio di tende, copriletti, coperte e teli. Sistema anticalcare : questa funzione è utile per combattere il calcare . Capire se un ferro da stiro con caldaia è dotato o meno di questa funzione permetterà all'acquirente di sapere in anticipo se sia possibile utilizzare la semplice acqua del rubinetto oppure munirsi, in caso contrario, di acqua distillata o demineralizzata. Inoltre, grazie a questa funzione, la manutenzione dell'elettrodomestico sarà meno impegnativa rispetto ai ferri da stiro tradizionali.

: questa funzione è utile per combattere il . Capire se un ferro da stiro con caldaia è dotato o meno di questa funzione permetterà all'acquirente di sapere in anticipo se sia possibile utilizzare la semplice acqua del rubinetto oppure munirsi, in caso contrario, di acqua distillata o demineralizzata. Inoltre, grazie a questa funzione, la manutenzione dell'elettrodomestico sarà meno impegnativa rispetto ai ferri da stiro tradizionali. Modalità ECO : pensata per ridurre i consumi su acqua e energia. I modelli più evoluti, infatti, permettono di raggiungere un risparmio fino al 35%.

: pensata per ridurre i consumi su acqua e energia. I modelli più evoluti, infatti, permettono di raggiungere un risparmio fino al 35%. Auto-spegnimento : si tratta di una funzione di sicurezza che prevede lo spegnimento automatico dell'elettrodomestico dopo un periodo di tempo più o meno lungo durante il quale il ferro non è stato utilizzato.

: si tratta di una funzione di sicurezza che prevede lo spegnimento automatico dell'elettrodomestico dopo un periodo di tempo più o meno lungo durante il quale il ferro non è stato utilizzato. Regolazione del getto di vapore : alcuni modelli offrono la possibilità di regolare a piacere il getto del vapore, invece di averlo costante. Si tratta di un optional molto utile, specie su tessuti delicati come la seta o il lino.

: alcuni modelli offrono la possibilità di regolare a piacere il getto del vapore, invece di averlo costante. Si tratta di un optional molto utile, specie su tessuti delicati come la seta o il lino. Selezione del tessuto: tra le altre funzioni spesso disponibili troviamo anche quella che permette di selezionare il tipo di tessuto da stirare in modo da regolare automaticamente potenza e getto del vapore in base alla delicatezza dello stesso.

Potenza e consumi

Come per tutti gli elettrodomestici, anche per i ferri da stiro con caldaia bisogna valutare la potenza e i consumi. La potenza è misurata in Watt e maggiore è il wattaggio, minore è il tempo che il ferro impiega a erogare vapore. Questo significa che un ferro con una potenza da 1000 Watt ha bisogno di almeno 5 minuti per raggiungere la temperatura e iniziare a produrre vapore, mentre un ferro da 2000 Watt impiega circa due minuti.

Il wattaggio incide sulla pressione generata nella caldaia, sul getto di vapore erogato, ma anche sui consumi energetici. Maggiore è il wattaggio, maggiori sono i consumi. Per risparmiare sulla bolletta, vi suggeriamo di scegliere un modello con modalità Eco, in grado di ridurre i consumi del 20-40%. Anche la funzione di spegnimento automatico è utile per evitare sprechi, perché spegne automaticamente l'apparecchio dopo alcuni minuti di inutilizzo. Infine, è bene selezionare la temperatura in base al tessuto, oppure scegliere un ferro con regolazione automatica.

Marca e prezzo

Scegliere un ferro da stiro con caldaia di una marca nota è sicuramente garanzia di qualità. I migliori brand specializzati nella produzione di ferri di questo tipo sono Rowenta, Philips e Polti.

Per quanto riguarda il prezzo, purtroppo per aggiudicarvi un buon ferro da stiro con caldaia dovrete probabilmente spendere almeno 100 euro, se non di più. I ferri di qualità professionale superano i 200 euro, ma in commercio se ne trovano anche di più economici, a circa 70-80 euro. Ovviamente, si tratta di modelli meno potenti, con caldaie poco capienti e piastre di qualità inferiore, adatti a chi non ha grandi esigenze.

Qual è la differenza tra un ferro da stiro tradizionale e un ferro da stiro con caldaia?

La differenza principale tra un ferro da stiro tradizionale e uno con caldaia risiede proprio nel serbatoio d'acqua separato dei secondi modelli che determina una serie di vantaggi per la stiratura, a partire dall'erogazione del vapore più costante. Questo permette di stirare gli indumenti in maniera più veloce e efficace, con l'eliminazione anche delle pieghe più difficili.

Il ferro da stiro tradizionale, invece, è dotato di serbatoio d'acqua integrato, è molto più compatto, pratico e economico.

Perché scegliere un ferro da stiro con caldaia? I vantaggi

Se vi state chiedendo perché scegliere un ferro da stiro con caldaia, possiamo partire subito dicendo che i vantaggi da menzionare sono diversi e che potrebbero cambiare totalmente la percezione che si ha dello stirare. Difatti, questa tipologia di ferri da stiro si differenziano per:

Potenza , sono senza dubbi molto più potenti rispetto ai classici ferri da stiro, specie per quanto riguarda l'erogazione del vapore costante che permette di eliminare anche le pieghe più difficoltose e ottenere risultati professionali.

, sono senza dubbi molto più potenti rispetto ai classici ferri da stiro, specie per quanto riguarda l'erogazione del vapore costante che permette di eliminare anche le pieghe più difficoltose e ottenere risultati professionali. Tempi ridotti , con questo tipo di elettrodomestici sono garantiti tempi di stiratura altamente limitati perché, grazie alla loro potenza, le operazioni sono molto più veloci e efficaci.

, con questo tipo di elettrodomestici sono garantiti tempi di stiratura altamente limitati perché, grazie alla loro potenza, le operazioni sono molto più veloci e efficaci. Si può stirare a lungo , perché garantiscono un getto di vapore costante e continuo che permette di stirare per un periodo di tempo prolungato e senza interruzioni.

, perché garantiscono un getto di vapore costante e continuo che permette di stirare per un periodo di tempo prolungato e senza interruzioni. Niente più pieghe o grinze, ancora una volta è il vapore a getto continuo a fare la differenza sulla riuscita della stiratura, anche sui tessuti più stropicciati o delicati.

Le differenze tra un ferro da stiro con caldaia e una stiratrice verticale

Un ferro da stiro con caldaia può anche essere dotato di funzione di stiraggio verticale, nonostante in commercio esistano delle vere e proprie stiratrici verticali. La differenza sostanziale tra i due tipi di elettrodomestici sta nella praticità: le stiratrici verticali, infatti, sono molto più maneggevoli, salvaspazio e comode rispetto ai ferri da stiro con caldaia. Con entrambi è possibile stirare ogni tipologia di tessuto, ma solo con alcuni modelli a caldaia è possibile anche lo stiraggio verticale.

Difatti, i ferri da stiro con caldaia sono più indicati per operazioni di stiraggio quotidiane, mentre le stiratrici verticali sono adatte principalmente per tende e tendaggi, copriletti, copridivani, teli, ma anche cappotti e giacche invernali.

Come utilizzare il ferro da stiro con caldaia

Usare un ferro da stiro con caldaia non è difficile. Difatti, per cominciare a stirare i capi d'abbigliamento sarà necessario come primo passaggio riempire il serbatoio separato con dell'acqua. Bisogna capire se il nostro ferro da stiro abbia la funzione anti-calcare, in modo da sapere in anticipo se utilizzare l'acqua del rubinetto oppure acqua demineralizzata. A questo punto sarà possibile selezionare la temperatura desiderata insieme al tipo di tessuto che si intende stirare. Alcuni modelli regolano la temperatura automaticamente e sarà anche più facile iniziare a eliminare pieghe e grinze dai nostri abiti preferiti.

Come pulire un ferro da stiro con caldaia

Pulire un ferro da stiro con caldaia significa essenzialmente dare priorità all'eliminazione del calcare. Molti modelli che abbiamo visto nella nostra classifica sono dotati di sistema anticalcare che ne previene la formazione, ma quando questo non basta è necessario intervenire.

Sono in molti coloro i quali consigliano di pulire la piastra del ferro da stiro con rimedi naturali, come l'aceto o il limone, oppure ripulire la caldaia con una soluzione di 50% acqua e 50% aceto. Altri, invece, utilizzano una soluzione a base di sale grosso per eliminare calcare e residui dalla piastra. Consigliamo comunque di dare un'occhiata alle istruzioni quando si ha a che fare con la manutenzione dell'elettrodomestico.

Esistono alcuni accorgimenti che possono essere messi in pratica quando si ha a che fare con i ferri da stiro, per assicurarne durata e efficienza sul lungo periodo, come ad esempio:

Cercare di non passare la piastra del ferro da stiro su bottoni e cerniere per non rovinarla

e per non rovinarla Inserire un panno di cotone tra il ferro e il tessuto se si ha a che fare con fibre sintetiche

se si ha a che fare con fibre sintetiche Utilizzare acqua distillata per evitare la formazione del calcare

per evitare la formazione del calcare Svuotare la caldaia dopo ogni utilizzo

Dove comprare i ferri da stiro con caldaia? Offerte online

Tutti i negozi di elettrodomestici e casalinghi come Mediaworld, Euronics o Expert vendono ferri da stiro con caldaia. Ovviamente, la scelta è limitata, non possiamo garantirvi che troverete tutti i modelli che vi abbiamo suggerito. Inoltre, di solito i prezzi sono molto elevati.

Per questo vi consigliamo di acquistare online, su Amazon, dove c'è una vastissima scelta di ferri da stiro con caldaia di ogni tipo, quasi tutti a prezzo scontato.