Voglia di tatuaggi? La nuova mania sono i tattoo per i denti Il trend arriva dal Giappone e sta spopolando in Europa. Ecco come decorare il proprio sorriso.

A cura di Annachiara Gaggino

I nuovi tatuaggi sui denti

Arriva dal Giappone la tendenza che sta conquistando l'Europa. In fatto di cose stravaganti il paese del Sol Levante è pioniere, ma questa volta si è davvero superato. Se i tatuaggi hanno origini antichissime e mistiche e rappresentavano l'appartenenza a una tribù, oggi hanno perso questo significato tribale e vengono riproposti in ogni modo e ovunque, anche sui denti. Per realizzare questo genere di disegni, ovviamente, non si utilizza la tecnica classica con ago e inchiostro, ma si utilizzano altre strumentazioni e soprattutto non sono definitivi, ma si possono cambiare in base del look. I tattooth (termine che unisce la parola tatuaggio, tattoo con il termine tooth, dente), insomma, stanno spopolando e ne esistono diverse tipologie.

Il tattooth più complessi

Il tatuaggio sui denti nasce sopra una capsula. Generalmente, infatti, non si realizza sul dente proprio, ma su una maschera che va poi a coprirlo. I disegni possono essere di ogni tipo, in bianco e nero o a colori e una volta che non si desidera più la decorazione o la si vuole cambiare, è possibile farsela rimuovere. Il prezzo per questo genere di tatuaggio in Inghilterra va dalle 75 alle 200 sterline, e varia sulla base della complessità del disegno desiderato.

In alternativa è possibile applicare i tatuaggi realizzati in resina ai denti con una colla speciale che si indurisce grazie alla lampada led, una tecnica già utilizzata nella nail art e lo stesso procedimento con cui si applica il classico brillantino sul dente, tendenza che ha preceduto quella dei tattooth. Il disegno potrà essere rimosso in qualunque momento.

La versione economica dei tatooth

Chi da piccolo non ha giocato con i trasferelli? La versione meno invasiva e più economica di un tatuaggio è stata inventata anche per quelli dentali. Sui social stanno spopolando e si trovano una moltitudine di alternative, dagli arcobaleni alle sterline, basta sceglierlo, bagnarlo, applicarlo sul dente e tenere premuto per dieci secondi e il sorriso è rinnovato. Ovviamente ha una durata limitata, ma il successo è assicurato.