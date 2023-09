Virginia Valsecchi sposa Dario Martelli: chi ha firmato il prezioso abito di pizzo bianco Virginia Valsecchi e Dario Martelli si sono sposati ieri a Roma, dando vita a un matrimonio da sogno. Ecco tutti i dettagli dell’abito bianco custom made indossato dalla figlia del regista Pietro Valsecchi.

Virginia Valsecchi e Dario Martelli hanno pronunciato il fatidico sì ieri sera a Roma, coronando così il loro sogno d'amore dopo anni di fidanzamento. Lui è il manager di Dior, lei è la figlia del regista Pietro Valsecchi, nonché la fondatrice della società di produzione Capri Entertainment, e proprio qualche mese fa ha raggiunto un importante traguardo: è stata inserita nella classifica Forbes 30 under 30, dedicata ai giovani imprenditori di successo. Oggi si ritorna a parlare di loro ma i successi professionali non c'entrano nulla: ecco cosa hanno indossato per il grande giorno e per quale motivo l'abito bianco da sogno della sposa è destinato a passare alla storia.

Dove è stato celebrato il matrimonio di Virginia Valsecchi e Dario Martelli

Le nozze di Virginia Valsecchi e Dario Martelli si sono tenute ieri a Roma a più di tre mesi dalle promesse a Parigi: il rito religioso è stato celebrato nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, mentre i festeggiamenti serali si sono spostati a Palazzo Borghese.

Virginia Valsecchi e Dario Martelli

Entrambi gli sposi hanno condiviso alcune immagini del gran giorno sui social al motto di "Scene da un matrimonio" con tanto di hashtag #buonalaprima, apparendo felici e raggianti mentre vengono celebrati da amici e parenti presenti a pochi minuti dal fatidico sì. Tra gli invitati non sono mancati i volti noti della moda e dello spettacolo, da Maria Grazia Chiuri (che ha firmato l'abito della sposa) a Vittorio Sgarbi, fino ad arrivare al direttore generale dei Musei Massimo Osanna. Molti anche gli influencer: Flaminia Andrioli, Andrea Caravita, Alessandra Airò e Lavinia Fuksas.

Il matrimonio di Virginia Valsecchi e Dario Martelli

Perché l'abito di Virginia Valsecchi è un mix di tradizione e modernità

A realizzare un abito custom made per Virginia Valsecchi non poteva che essere Maria Grazia Chiuri, direttore creativo di Dior, Maison di cui Dario Martelli è manager. La stilista ha firmato un vestito bianco che fonde tradizione, eleganza, artigianalità e innovazione: per la prima volta ha usato il voile cotone, un tessuto capace di unire passato e presente, che simboleggia la freschezza e la leggerezza dell'amore.

Virginia Valsecchi in Dior

Si tratta di un modello dalla linea classica con una lunga gonna a ruota e il bustier di pizzo ricamato con le maniche lunghe e a sbuffo. A renderlo ancora più prezioso è stata la guipure bicolore avorio ed écru, un omaggio ai dettagli tipici della tradizione romana. Non è mancato il tradizionale velo in tulle di cotone con applicazioni di pizzo antico bicolore. Il risultato è un incontro armonioso tra modernità e tradizione che di sicuro ispirerà moltissime spose che sognano un look romantico per il loro grande giorno.