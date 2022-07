Victoria di Svezia compie 45 anni: la festa in famiglia è coi look coordinati genitori e figli Victoria di Svezia ha compiuto 45 anni e, come da tradizione, la famiglia reale ha organizzato per lei dei festeggiamenti ufficiali in gran stile. Per l’occasione ha dato il meglio di lei in atto di stile vestendosi in coordinato con degli adorabili look coordinati di famiglia.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri, 14 luglio, è stata una giornata speciale per Victoria di Svezia: la principessa ha compiuto 45 anni e, come da tradizione, la famiglia reale ha organizzato per lei dei festeggiamenti ufficiali in gran stile. In compagnia del marito Daniel Westling e dei figli Estelle e Oscar, Victoria è apparsa elegantissima e raggiante nei giardini di Palazzo Solliden, la residenza estiva appartenente al re Carl XVI Gustaf. Il dettaglio che non è passato inosservato? Per l'occasione la famiglia si è vestita in coordinato: abiti bianchi per le donne di casa, giacche doppiopetto identiche per il papà e per il secondogenito.

La festa per i 45 anni di Victoria di Svezia

Se lo scorso anno i festeggiamenti per il compleanno della principessa Victoria erano stati low-profile a causa della pandemia, in questo 2022 la Royal Family svedese ha fatto le cose in gran stile. Le celebrazioni sono partite nel pomeriggio con un concerto all'aperto, al quale ha fatto seguito un giro in carrozza. Si è trattato di un momento di condivisione con i sudditi, che hanno avuto la possibilità di incontrarla e di farle gli auguri da vicino. Al suo fianco non potevano mancare il marito Daniel Westling e i figli Estelle e Oscar, apparsi più uniti e affiatati che mai nonostante le voci di una presunta crisi.

Il look di Ida Sjostedt

I look di famiglia per la festa ufficiale

Per un'occasione tanto importante potevano mai mancare i look glamour? Assolutamente no. Victoria ha puntato tutto su un completo floreale sui toni del bianco in delicato tulle firmato Ida Sjostedt, stilista particolarmente cara alla famiglia reale svedese, visto che ha firmato l'abito da sposa della principessa Sofia. Per completare il tutto ha scelto le scarpe preferite delle Royals europee, le espadrillas con la zeppa (questa volta firmate Valentino Garavani). Estrella si è vestita in coordinato con la mamma con un adorabile vestitino bianco con la gonna a ruota, lo ha abbinato a un cardigan rosa, mentre Daniel e Oscar hanno optato per la moda mini-me con delle giacche beige doppiopetto identiche. La famiglia reale svedese non è forse adorabile?