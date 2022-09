Valentina Ferragni, i suoi stivali da pioggia sono col tacco a spillo e costano oltre mille euro Valentina Ferragni ha trovato un accessorio davvero glamour per affrontare le recenti giornate di pioggia: invece delle classiche galosce, ha indossato degli stivali con i tacchi a spillo. Ecco quanto costano le scarpe griffate dell’influencer.

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni non viene più considerata semplicemente la sorella minore di Chiara, è una vera e propria imprenditrice fashion capace di influenzare mode e tendenze del momento con un solo scatto postato sui social. Da diverse settimane sta partecipando alle sfilate che si tengono in occasione delle Fashion Week internazionali e, dopo essere volata a New York e aver poi presenziato agli show milanesi degli ultimi giorni, ora è in partenza verso Parigi. Come ha intenzione di affrontare la pioggia e il freddo dei primi giorni d'autunno? Con un paio di stivali griffati e dal vertiginoso tacco a spillo.

Valentina Ferragni affronta la pioggia in tacchi alti

Negli ultimi giorni Milano è stata travolta dalla pioggia incessante ma non per questo le sfilate della Fashion Week P/E 2023 sono state interrotte. Valentina Ferragni ha dimostrato di non avere alcuna intenzione di lasciarsi influenzare dal meteo e ha trovato un accessorio glamour perfetto per evitare che il cattivo tempo rovinasse i suoi look trendy. Piuttosto che puntare sulle classiche galosce o su dei comodi anfibi impermeabili, ha preferito dei vertiginosi tacchi a spillo. Al motto di "Gli stivali per questi giorni piovosi", ha mostrato le calzature scelte per muoversi tra le strade della sua città quando diluvia.

Valentina Ferragni con gli stivali di Jimmy Choo

Quanto costano gli stivali di Valentina Ferragni

Gli stivali da pioggia di Valentina Ferragni sono un paio di Jimmy Choo in pelle color pietra. Per la precisione si tratta di Dreece Knee Boot 95, un modello dalla silhouette aderente e alto fino al ginocchio, caratterizzato da punta sfilante, tacco a spillo e un bracciale rigido in pelle e metallo intorno alla caviglia. Sul sito ufficiale gli iconici stivali sono disponibili anche in nero e in rosa fluo e vengono venduti al prezzo di 1.495 euro. In quante sognano di affrontare la pioggia con un accessorio tanto glamour e costoso?