Valentina Ferragni con la t-shirt più amata dalle star: “Small tits, big heart” “Small tits, big heart”: è questo la scritta stampata sulla t-shirt più amata dalle star, da Valentina Ferragni a Giulia Salemi. Qual è il progetto nascosto dietro il messaggio che spopola tra le celebrities?

Avete notato che sempre più spesso star più o meno famose dello show business sui social indossano delle t-shirt che esaltano il loro seno piccolo? Al motto di "Small tits, big heart" si dà prova di grande ironia e soprattutto si lancia un importante messaggio a tema body positivity: è più importante avere un cuore grande piuttosto che delle tette grandi. Valentina Ferragni è solo l'ultima delle tante ad aver seguito la mania ed è diventata la nuova paladina dell'accettazione di se stessi al di là delle possibili "imperfezioni". Chi c'è dietro il progetto fashion che sta spopolando tra le celebrities?

Le star che non si vergognano del loro seno piccolo

Ieri sera Valentina Ferragni ha partecipato al concerto milanese di The Weeknd e ne ha approfittato per sfoggiare un look casual ma allo stesso tempo ironico. Ha abbinato degli shorts in denim verde a una t-shirt bianca e aderente decorata con la scritta "Small tits, big heart", ovvero "Piccole tette, grande cuore", messaggio che l'influencer ha messo in risalto con orgoglio in ogni Stories condivisa online.

Valentina Ferragni

Gli amanti dei social avranno sicuramente riconosciuto il capo "già visto", indossato proprio qualche giorno fa da Giulia Salemi, che non ha avuto paura di portare l'attenzione sul suo décolleté non eccessivamente "geneoroso". Per quale motivo un capo tanto irriverente e originale sta ottenendo così tanto successo?

Giulia Salemi

Il motivo del successo della t-shirt

La t-shirt dedicata al seno piccolo diventata l'oggetto del desiderio delle star è firmata Nude Project, un'etichetta prêt-à-porter fondata nel 2018 da Bruno e Alex, due amici molto diversi tra loro (uno è di Bali, l'atro di Burgos) che in un piccolo dormitorio hanno ideato un progetto artistico dal comune. La loro azienda non è solo abbigliamento, sul sito ufficiale viene descritta come una "piattaforma creativa per i disadattati e gli emarginati", il cui obiettivo è dare voce alle nuove generazioni che vogliono seguire le loro passioni senza paura del giudizio.

La t–shirt The Nude Project

I pezzi proposti mixano cultura hip hop, creatività e mondo skate, fondendo comfort, minimalismo ed eleganza. La t-shirt "Small tits, big heart" costa solo 35,20 euro, una cifra irrisoria rispetto ai prezzi dei capi griffati amati dalle star, ma è la dimostrazione del fatto che il brand vuole essere un vero e proprio stile di vita piuttosto che una realtà di successo da milioni di followers. Al motto di "Sei l'unica persona che ti impedisce di fare ciò che ami" Bruno e Alex vogliono rivoluzionare la convenzionale idea di successo: concentrarsi sul denaro o sulla fama solo per essere accettati non sarà mai appagante, bisogna lavorare sodo per raccontare il proprio viaggio.