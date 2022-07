Tina Kunakey stravolge le regole a Parigi: alle sfilate Haute Couture senza trucco e con la coda Tina Kunakey è a Parigi per la Fashion Week dedicata all’Haute Couture, nelle ultime ore ha infatti assistito alla sfilata di Alexandre Vauthier direttamente dalle prime file. La cosa particolare è che ha stravolto il dress code convenzionale, apparendo tra il pubblico senza trucco e con la coda.

A cura di Valeria Paglionico

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2022-23 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Parigi è una delle capitali della moda e da qualche giorno a questa parte è stata invasa dalle sfilate delle più grandi Maison internazionali. Si sta svolgendo la Fashion Week dedicata all'Haute Couture e quotidianamente sono diverse le griffe che presentano le loro collezioni per l'Autunno/Inverno 2022-23. Le star non potevano perdersi un evento tanto glamour e sono moltissime quelle che sono volate in Francia per assistere agli show direttamente dalle prime file. Ieri, ad esempio, ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Tina Kunakey allo show di Alexandre Vauthier. La modella ha dimostrato di essere incredibilmente rivoluzionaria: ha infatti stravolto il dress code convenzionale apparendo meravigliosa al naturale.

Il look di Tina Kunakey alle sfilate di Parigi

L'avevamo lasciata in compagnia di Vincent Cassel allo show di Jacquemus con un audace abito trasparente, oggi ritroviamo Tina Kunakey in una versione molto più sobria alle sfilate di Parigi. La modella ha lasciato il marito a casa, questa volta nel front-row di Alexandre Vauthier è apparsa da sola e in una versione super glamour. Ha puntato su un fiammante outfit total red con un lungo abito di velo, un modello con le maniche a pipistrello, delle trasparenze sensuali sul décolleté e la gonna asimmetrica fino alle caviglie. A completare il tutto, una cintura coordinata che le ha segnato il punto vita e un paio di sandali intrecciati col tacco a spillo in bianco latte.

Tina Kunakey in Alexandre Vauthier

La rivoluzione di Tina Kunakey

Siamo sempre stati abituati a vedere le star preparate nei minimi dettagli durante le sfilate, Tina Kunakey ha stravolto le convenzioni. Per lo show Haute Couture di Parigi ha deciso di rinunciare al make-up, apparendo meravigliosa al naturale. Sarà perché si sente a suo agio in versione acqua e sapone o perché semplicemente non necessita di artifici per essere bellissima, ma la cosa certa è che non ha usato neppure un filo di trucco. Anche per quanto riguarda i capelli ha puntato su un'acconciatura minimal: niente ricci esplosive o pieghe extra lisce, ha tenuto la chioma legata in una coda di cavallo bassa che a primo impatto sembra essere "improvvisata". Tina non è forse splendida anche in questa versione sauvage?

Leggi anche Beatrice Borromeo alle sfilate di Parigi: è una diva in bianco col foulard tra i capelli