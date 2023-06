Taylor Hill sposa a piedi nudi: per il matrimonio con Daniel Fryer sceglie l’abito hippie Taylor Hill ha sposato l’imprenditore Daniel Fryer lo scorso weekend. La cerimonia si è tenuta in una location country in Colorado e la modella ha sfoggiato un meraviglioso abito bianco dallo stile hippie, presentandosi sull’altare a piedi nudi.

A cura di Valeria Paglionico

La stagione dei matrimoni è ormai entrata nel vivo e sono moltissime le coppie famose e non che stanno vivendo il loro grande giorno proprio in questo periodo dell'anno. L'ultima star ad aver pronunciato il fatidico sì è Taylor Hill, ex angelo di Victoria's Secret, che ha coronato il suo sogno d'amore sposando l'imprenditore Daniel Fryer. Le nozze sono state celebrate lo scorso weekend in Colorado al Devil’s Thumb Ranch e sono state da fiaba. La modella ha stravolto le convenzioni e, sebbene non abbia rinunciato all'abito bianco, ha puntato sullo stile hippie, presentandosi sull'altare a piedi nudi.

Il matrimonio country di Taylor Hill

Taylor Hill e Daniel Fryer si sono conosciuti nel 2019 al JazzFest di Aspen e da allora non si sono mai più lasciati. Il fidanzamento ufficialmente è arrivato nel giugno del 2021 durante una vacanza in Italia, per la precisione a Positano, quando l'imprenditore ha fatto la proposta di matrimonio con tanto di anello scintillante con tre diamanti taglio smeraldo. È proprio in quel momento che hanno deciso di fare le cose con calma, pianificando la data e i preparativi. Lo scorso weekend il grande giorno è arrivato ed è stato un vero e proprio sogno. Complice l'atmosfera country della location, gli sposi hanno imposto agli invitati un dress code a tema western chic. Brindisi, foto tra i prati e corse a piedi nudi: le nozze bucoliche sono state all'insegna dello stile e della comodità.

Taylor Hill a piedi nudi in abito da sposa

Chi ha firmato l'abito da sposa di Taylor Hill

Fin dal primo momento Taylor Hill ha avuto le idee chiare sul suo abito da sposa: ha deciso di affidarsi a Etro di Marco De Vincenzo, Maison con cui ha collaborato negli ultimi 10 anni e che prima d'ora non aveva mai prodotto o disegnato collezioni bridal. Il direttore creativo ha dunque seguito le indicazioni della modella, dando vita a un vestito personalizzato e su misura che rispecchiava alla perfezione il look dei suoi sogni. Si tratta di un modello in seta bianca con balze, strascico e ricami floreali sugli orli: ha lo scollo a barca, la gonna morbida e sinuosa e un cinturino in tinta che segna il punto vita. Non è mancato il lungo velo di tulle, i gioielli preziosi di David Yurman e un bouquet di fiori bianchi.

Taylor Hill in Etro di Marco De Vincenzo

Perché Taylor Hill non ha indossato le scarpe al matrimonio

Sebbene il look total white sembra abbastanza tradizionale, Taylor Hill ha nascosto un dettaglio di stile ribelle e contro le classiche convenzioni bridal. Nel suo grande giorno ha deciso di rinunciare alle scarpe, preferendo rimanere a piedi nudi per tutta la giornata. Il motivo? Come lei stessa ha spiegato sui social, ha voluto sentire il contatto diretto con la sua terra natale e non ha esitato a ringraziare Marco De Vincenzo per aver dato vita a un abito che si adeguasse alla perfezione a questo desiderio. Lo sposo, invece, (che da ragazzo ha frequentato l'Eton College) ha sfoggiato il tradizionale tight britannico che indossava da studente, per la precisione un modello realizzato su misura da New & Lingwood. Promesse di amore eterno, baci romantici sullo sfondo di prati e fiori lilla, sguardi complici: Taylor e Daniel hanno così dato il via a un nuovo capitolo della loro vita.