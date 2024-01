Svelati nuovi dettagli della serie su Karl Lagerfeld: la prima immagine e la trama Prodotta da Dinsey+, la serie dedicata al kaiser della moda si concentrerà sul suo arrivo a Parigi e i suoi esordi, indagando anche la parte più intima, come la sua relazione con Jacques de Bascher. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima immagine della serie su Karl Lagerfeld (courtesy Disney+)

Svelata la prima immagine della serie dedicata a Karl Lagerfeld prodotta da Disney+ che vede Daniel Brühl vestire i panni del kaiser della moda. In arrivo sulla piattaforma streaming nel 2024, il nuovo progetto racconterà l'ascesa del couturier tedesco nell'alta moda parigini negli anni Settanta. Kaiser Karl, titolo provvisorio della serie, è stata creata e adattata per la televisione da Isaure Pisani-Ferry, Jennifer Have e Raphaëlle Bacqué, autrice dell'omonima biografia, pubblicata da Albin Michel nel 2019, diretta da Jérôme Salle e Audrey Estrougo.

Di cosa parla la serie su Karl Lagerfeld

È il 9721 Karl Lagerfeld è ancora poco conosciuto nel mondo della moda. Arriva a Parigi all'età di 38 anni dove inizia a competere con Yves Saint Laurent e Pierre Bergé, a capo di una delle Maison più prestigiose del momento. La trama mixa ambizione e romanticismo, portando in scena anche l'amore dello stilista per Jacques de Bascher, dandy francese e amante dello stesso Saint Laurent, inizia una storia con Karl Lagerfeld che durerà per 18 anni, fino al 1989, quando fu portato via dall'HIV. La prima immagine diffusa della serie Disney+ ritrae Lagerfeld di profilo, controluce riconoscibile dal suo celebre codino, che assieme agli occhiali da sole, è stato il suo segno distintivo.