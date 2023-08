Svelata l’ultima lettera di Lady Diana, tra confessioni e speranze per il futuro La missiva dell’ex Principessa del Galles andrà all’asta. Un testo che esprime positività per la nuova vita che l’avrebbe attesa dopo il divorzio dal Principe Carlo.

A cura di Annachiara Gaggino

È datata 15 luglio 1996 l'ultima lettera scritta da Lady Diana, a poco più di un anno dalla sua tragica morte. Nella sua corrispondenza con il presidente della Royal New Zealand Foundation for The Blind la Principessa del Galles si congeda dal suo ruolo nell'organizzazione benefica, adducendo come motivazione il divorzio dal Principe Carlo, che non le avrebbe permesso di dedicare l'impegno necessario alla fondazione. Una missiva scritta a mano in cui Lady D tra le cui righe si possono leggere le speranze per un futuro sereno, dopo gli anni burrascosi del matrimonio con l'attuale Re d'Inghilterra. Il manoscritto recita:

Come sapete, la mia situazione personale, in particolare il mio matrimonio con il Principe di Galles, è stata oggetto di congetture dettagliate negli ultimi mesi, e queste saranno presto formalizzate secondo le normali modalità legali. Mentre cerco di riorganizzare la mia vita, non sarà possibile per me fornire il ​​giusto livello di impegno per la fondazione e sento che potrebbe esserci qualcun altro più adatto a supportarvi.

Il Daily Mail ha riportato che la lettera, che ha visto la luce di recente, sarà battuta all'asta da Julien's Auctions e Turner Classic Movies. La vendita avverrà nel mese di settembre a Beverly Hills, in California. Non è la prima volta che le corrispondenze di Lady D vengono vendute all'incanto. Già lo scorso febbraio alcune missive, dove Diana Spencer raccontava del difficile momento del divorzio dall'ex marito, erano state battute dalla Lay's Auctioneers, in Cornovaglia. Il ricavato è stato destinato ad alcune associazioni benefiche che la duchesse aveva sostenuto nel corso della sua attività filantropica.

Il tragico incidente di Lady Diana

La Principessa del Galles aveva sposato appena ventenne l'erede al trono d'Inghilterra. Un matrimonio rivelatosi ben poco da favola, a causa dell'amore di Carlo per Camilla Parker Bowles. Il divorzio venne ufficializzato il 28 agosto del 1996, dopo anni di gossip e conflitti che avevano portato la coppia alla separazione. A seguito della fine del matrimonio con il Principe, Diana Spencer perse il titolo di Altezza Reale, dovendo così rinunciare a tutti i suoi impegni ufficiali. Rimane però uno dei membri della famiglia reale più amati dai sudditi del Regno Unito, anche a causa della sua tragica morte che la consacrò a mito. Nella notte tra il 30 e il 31 agosto del 1997 a Parigi Lady D fu vittima di un incidente che costò la vita a lei e al compagno Dodi Al-Fayed, figlio del magnate egiziano Mohamed Al-Fayed, all'epoca proprietario di Harrod's i grandi magazzini di lusso londinesi. La scomparsa della Principessa fu uno dei momenti più difficili della Corona britannica, che dovette affrontare un periodo di basso consenso popolare e che mise a rischio la posizione della monarchia.