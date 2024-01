Sofia di Spagna, qual è lo sport estremo a cui si dedica (come mamma Letizia) Sofia di Spagna, la secondogenita di Felipe VI e Letizia Ortiz, ha scoperto di amare uno sport estremo durante la sua permanenza all’UWC Atlantic College in Galles: ecco di cosa si tratta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family britannica non è l'unica a essere seguitissima a livello internazionale, anche i loro "cugini europei" hanno cominciato a fargli concorrenza. È il caso degli spagnoli, che sempre più spesso conquistano le prime pagine dei giornali con i loro look e con le indiscrezioni che li riguardano. Se da un lato la regina Letizia è ormai un'indiscussa icona fashion proprio come Kate Middleton, le sue figlie Leonor e Sofia possono essere considerate il futuro della monarchia. La prima si sta preparando alla vita sul trono, mentre la seconda continua a godersi l'adolescenza tra uscite con gli amici e hobby particolari. In quanti sanno qual è l'originale attività a cui ama dedicarsi nel tempo libero?

La scuola frequentata da Sofia di Spagna

Sofia di Spagna è la secondogenita del re Felipe VI e di sua moglie Letizia Ortiz ma, a differenza della sorella Leonor che un giorno diventerà sovrana, lei rimarrà per sempre solo principessa. Certo, sta frequentato il collegio per i leader del domani, l’UWC Atlantic College in Galles, ma, a meno che Leonor non decida di abdicare, il suo futuro sembra essere "già scritto". Cosa fa durante la sua normale quotidianità scolastica? Al di là delle normali lezioni accademiche, l'istituto offre anche delle attività ricreative originali, dalle lunghe passeggiate sulle coste gallesi alle feste notturne tra studenti. La principessa Sofia, però, preferirebbe qualcosa di decisamente più adrenalinico.

Sofia di Spagna con la famiglia

Sofia di Spagna ha ereditato la passione per lo sport da mamma Letizia

Di cosa si tratta? Delle arrampicate su pareti o su roccia, a cui si dedicherebbe spesso nel tempo libero. Il college UWC Atlantic in Galles offre ai suoi studenti anche delle attività anti-convenzionali durante gli anni accademici e a dimostrarlo è stata l'esperienza di Sofia di Spagna, diventata appassionata di arrampicata proprio a scuola. Non si tratta di una novità in famiglia, la principessa avrebbe ereditato l'amore per questa attività prima della madre e poi dalla sorella. Entrambe l'hanno già praticata in passato, tanto che, stando alle indiscrezioni, al Palazzo della Zarzuela sarebbe stata costruita una parete da arrampicata proprio per loro. Insomma, Sofia non potrebbe fare a meno dell'attività sportiva, soprattutto se adrenalica ed estrema.

La Royal Family spagnola