Scarlett Johansson è una dea in bianco: lancia il nuovo film con fiore sul petto e tatuaggio in vista Scarlett Johansson ha partecipato alla prima newyorkese di Asteroid City, il nuovo film di cui è protagonista. Sul red carpet ha sfilato come una dea in total white: ecco tutti i dettagli del look.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera New York è stata illuminata da uno degli eventi più attesi del momento: la prima di Asteroid City, il nuovo film di Wes Anderson presentato in anteprima mondiale all'Alice Tully Hull. Il red carpet è stato invaso dalle star, anche se ad attirare le attenzioni sono state soprattutto le protagoniste femminili della pellicola, da Margot Robbie col minidress black&white a Maya Hawke con la cuffietta scintillante e retrò. A distinguersi per bellezza ed eleganza è stata anche Scarlett Johansson, apparsa meravigliosa in total white: ecco tutti i dettagli del suo look col fiore sul petto e il tatuaggio sulla schiena in vista.

Scarlett Johansson in total white

Scarlett Johansson è una delle protagoniste di Asteroid City e non poteva mancare alla prima che si è tenuta ieri a New York. Per l'occasione ha puntato tutto sul bianco, trasformandosi in una vera e propria dea della bellezza irresistibile. Ha sfoggiato un lungo e sinuoso abito di Carolina Herrera, per la precisione un modello della collezione Resort 2024 dalla silhouette fasciante e drappeggiata: è aderente dal seno ai fianchi, mentre all'altezza delle cosce si "apre" in una gonna scampanata. Scollo all'americana, un grosso fiore in tinta al centro del petto e schiena nuda: l'attrice ha così esaltato ancora di più il suo innato fascino.

Scarlett Johansson in Carolina Herrera, scarpe Gianvito Rossi

Le pumps in pvc con i cristalli di Scarlett Johansson

A completare l'outfit da dea di Scarlett non potevano mancare i dettagli scintillanti, dai gioielli con diamanti, perle e pietre preziose alle pumps di Gianvito Rossi, per la precisione il modello col tacco a spillo in pvc tempestato di cristalli.

Pumps Gianvito Rossi

Niente make-up marcato, l'attrice ha preferito esaltare occhi e bocca con delle nuance naturali, aggiungendo dei punti luce con lucidalabbra e ombretto bianco negli angoli interni degli occhi. Per quanto riguarda l'acconciatura, anche lei come Maya Hawke ha puntato tutto sullo stile vecchia Hollywood con un'acconciatura tirata all'indietro ma con dei ricci fluenti che cadevano sulle spalle. Il dettaglio che non è passato inosservato? La scollatura sulla schiena ha lasciato in vista il grosso tatuaggio, sovvertendo le convenzioni comunemente accettate in fatto di bon-ton.