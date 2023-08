Rocìo Muñoz Morales porta l’estate sul red carpet: sull’abito ha dei gonfiabili a forma di cuore Rocìo Muñoz Morales è volata a Catanzaro per il Magna Graecia Film Festival e ne ha approfittato per portare un tocco d’estate sul red carpet. Ha infatti sfilato in total black ma con dei gonfiabili a forma di cuore sull’abito.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2023 è entrata nel vivo e, sebbene la maggior parte delle star siano partite alla volta di location esotiche e balneari, sono molte quelle che stanno ancora lavorando. È il caso di Rocìo Muñoz Morales, che nel primo giorno di agosto è volata a Catanzaro per il Magna Graecia Film Festival. Perché ha partecipato all'evento? Il direttore della manifestazione, Gianvito Casadonte, l'ha voluta fortemente sul palco per farle presentare il suo secondo romanzo intitolato Dove nasce il sole, un vero e proprio inno alle donne e alla libertà. L'attrice è riuscita però a portare un tocco "vacanziero" sul red carpet con un look molto originale.

Il look con i cuori di Rocìo Muñoz Morales

Rocìo Muñoz Morales ha curato nei minimi dettagli il look per partecipare al Magna Graecia Film Festival, in occasione del quale ha prima calcato il red carpet e poi preso parte all'incontro con i fan e alla premiazione. Sarà perché aveva voglia di portare l'estate all'evento o perché semplicemente la bella stagione è il momento ideale per osare con l'originalità, ma la cosa certa è che si è rivolta all'irriverenza di Moschino. Ha sfoggiato uno degli abiti della collezione Primavera/Estate 2023, per la precisione un modello lungo e total black con un grosso cut-out sugli addominali, la gonna ampia e lo scollo all'americana. La sua particolarità? Era decorato con dei gofiabili a forma di cuore rosso fuoco, uno posizionato sul collo, l'altro sull'ombelico.

Moschino P/E 2023

Rocìo Muñoz Morales con i gonfiabili su abito e scarpe

A completare il tutto non potevano mancare i vertiginosi tacchi a spillo ma la cosa particolare è che erano coordinati al vestito: si tratta infatti di un paio di décolleté neri con dei palloncini a cuore total red sulle punte (sempre della collezione P/E 2023 di Moschino).

Rocìo Muñoz Morales in Moschino

Capelli legati in un raccolto tiratissimo portato con la fila centrale, un unico orecchino pendente e scintillante e make-up estremamente naturale: Rocìo ancora una volta ha dimostrato di essere un'icona di bellezza e di stile che, pur mantenendo intatta la sua semplicità, riesce a distinguersi per glamour, originalità ed eleganza.